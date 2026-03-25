Furtul de energie rămâne o problemă prezentă în România, cu efecte directe atât asupra siguranței consumatorilor, cât și asupra costurilor din sistemul energetic. Pentru a contura o imagine cât mai clară a dimensiunii reale a fenomenului, redacția Digi24.ro a cerut informații de la mai mulți operatori de distribuție și furnizare din țară. Datele primite arată că astfel de intervenții ilegale asupra rețelelor sunt frecvente, în unele cazuri în creștere și generează anual prejudicii de zeci de milioane de lei, în timp ce riscurile asociate, de la incendii și explozii până la electrocutări, rămân ridicate. Problema nu afectează doar companiile din sectorul energetic, ci și consumatorii corecți, prin impactul asupra calității serviciilor și prin costurile indirecte generate în sistem, într-un context în care operatorii intensifică controalele, iar autoritățile sunt chemate să răspundă unei situații persistente la nivel național.

Potrivit unui comunicat transmis de Delgaz Grid, în 2025 au fost identificate 1.275 de intervenții ilegale în cele 20 de județe din aria sa operațională. Cele mai multe cazuri au vizat furtul de energie electrică, însă câteva sute au avut ca scop sustragerea de gaze naturale.

În județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău au fost depistate peste 780 de persoane care au modificat instalațiile electrice pentru a evita înregistrarea consumului real.

În alte aproape 500 de cazuri, consemnate cu precădere în județe din Transilvania, Banat, dar și Moldova, intervențiile neautorizate au vizat instalațiile de gaze naturale.

În total, peste 23 de milioane de kWh au fost sustrași pe parcursul anului trecut, peste 12 milioane kWh energie electrică și peste 11 milioane kWh gaze naturale, iar prejudiciul depășește 20,5 milioane de lei.

Cantitatea de energie furată este echivalentă cu consumul anual de gaze naturale al trei spitale municipale, respectiv consumul anual de energie electrică al cinci spitale municipale care, împreună, deservesc aproximativ 300.000 de locuitori.

Fenomen extins la nivel național: controale, suspiciuni și pierderi uriașe

Datele transmise redacției Digi24.ro de alți operatori confirmă amploarea fenomenului la nivel național.

Distribuție Oltenia a efectuat, în 2025, peste 21.000 de verificări, în urma cărora au fost identificate aproximativ 1.680 de suspiciuni de intervenții neautorizate.

Valoarea estimată a acestor intervenții se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei, sumă care, potrivit companiei, ar fi putut fi suportată prin tarif de către toți consumatorii.

Distribuție Energie Electrică România (DEER) a raportat 5.238 de cazuri de consum neautorizat sau neînregistrat în perioada 2023-2025, cu o creștere de la 1.550 de cazuri în 2023 la 2.071 de cazuri în 2025.

Doar în primul semestru al anului curent au fost constatate peste 800 de cazuri, în creștere cu aproximativ 6% față de perioada similară a anului anterior, însumând o cantitate de energie sustrasă de peste 16 GWh.

La rândul lor, reprezentanții Rețele Electrice România au transmis pentru Digi24.ro că, în 2025, au fost identificate aproximativ 3.900 de intervenții neautorizate, iar în primele două luni din 2026 au fost descoperite circa 700 de cazuri, cu o cantitate estimată de energie sustrasă de aproximativ 10 GWh.

Cum se produce consumul fraudulos și cum este încadrat

Consumul fraudulos presupune, de regulă, ocolirea echipamentelor de măsurare sau intervenții asupra contoarelor pentru a reduce artificial consumul înregistrat.

Potrivit cadrului de reglementare stabilit de ANRE, acest tip de consum este încadrat în categoria pierderilor din rețea, care includ atât pierderi tehnice, cât și pierderi comerciale.

Reprezentanții Electrica Furnizare au transmis pentru Digi24.ro că, pentru furnizori, efectele directe se traduc prin costuri suplimentare cu energia achiziționată, care nu pot fi recuperate direct de la consumatori, dar și prin costuri generate de dezechilibrele din piața de echilibrare.

În practică, însă, aceste costuri nu dispar din sistem. Ele sunt preluate în tarifele reglementate și ajung, indirect, să fie suportate de toți consumatorii, inclusiv de cei care își plătesc corect facturile. Energia consumată fraudulos apare ca abatere între consumul prognozat și cel efectiv înregistrat.

Metodele folosite: de la racordări ilegale la intervenții sofisticate

Operatorii de distribuție spun că metodele prin care se realizează aceste fraude sunt variate.

În unele cazuri este vorba despre racordări directe la rețea înainte de montarea contorului, iar în altele despre intervenții asupra echipamentelor de măsură sau a unor componente ale acestora.

Specialiștii Distribuție Energie Electrică România (DEER) au identificat mai multe tipologii recurente: alterarea sau blocarea contoarelor, racorduri clandestine prin ocolirea grupurilor de măsură sau intervenții menite să denatureze consumul real.

Efectele acestor practici sunt multiple. Dincolo de prejudiciile economice, consumul fraudulos generează dezechilibre în rețelele de distribuție, afectând parametrii tehnici și funcționali ai energiei electrice.

Pot apărea suprasarcini, fluctuații de tensiune sau întreruperi în alimentare, cu impact direct asupra consumatorilor corecți și asupra echipamentelor acestora. În plus, aceste practici creează și premisele unei concurențe neloiale între operatorii economici.

Redacția Digi24.ro a solicitat puncte de vedere și de la Ministerul Energiei și de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru o imagine completă asupra fenomenului. Până la momentul publicării acestui articol, instituțiile nu au transmis un răspuns oficial.

Riscuri majore pentru siguranța populației

Companiile de distribuție au atras atenția că intervențiile neautorizate la instalațiile de energie pot avea consecințe grave.

Delgaz Grid a avertizat că acestea pot duce la explozii, intoxicații, incendii sau electrocutări, incidente cu potențial devastator.

Rețele Electrice România a subliniat, la rândul său, că astfel de practici pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor și afectează funcționarea optimă a rețelei.

Operatorii insistă că eventualele „economii” obținute prin fraudă nu justifică riscurile majore la care se expun cei implicați și comunitățile din care fac parte.

Furtul de energie este infracțiune

Consumul fraudulos este considerat furt și este sancționat conform Codului Penal și legislației din domeniul energiei.

Conform Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, modificarea sau blocarea contoarelor, precum și racordarea ilegală la rețea constituie infracțiuni și pot fi pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul racordărilor clandestine, pedepsele pot ajunge până la 3 ani de închisoare.

Operatorii de distribuție transmit plângeri penale către instituțiile abilitate pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciilor, iar în multe situații, controalele sunt realizate cu sprijinul poliției, jandarmeriei sau altor structuri ale statului.

Pentru reducerea pierderilor și prevenirea fraudelor, companiile au transmis redacției Digi24.ro că implementează mai multe măsuri tehnice și operaționale.

Distribuție Oltenia a menționat modernizarea rețelelor și realizarea instalațiilor de alimentare în sistem securizat, mutarea contoarelor la limita de proprietate, realizarea de balanțe de energie și controale în teren, inclusiv cu sprijinul autorităților.

Distribuţie Energie Electrică România (DEER) utilizează analize avansate de consum, identificarea anomaliilor, echipamente dedicate pentru controale și sisteme de măsurare inteligentă (smart metering), dar și colaborarea cu instituțiile statului.

Datele Distribuție Oltenia arată și o evoluție pozitivă în reducerea pierderilor: dacă în 2019 pierderile tehnice reprezentau 88,5% din total, în 2025 acestea au ajuns la 94,7%, în timp ce pierderile comerciale, asociate în mare parte furturilor, au scăzut la 5,3%. De asemenea, ponderea pierderilor din energia totală vehiculată a scăzut de la 8,17% în 2019 la 6,45% în 2025.

Apel către consumatori și rolul sesizărilor

Companiile recomandă consumatorilor să nu permită intervenții neautorizate asupra contoarelor sau echipamentelor și să nu accepte improvizații la instalațiile de gaze sau electricitate.

Totodată, sesizările au un rol important în identificarea fraudelor. Suspiciunile pot fi raportate inclusiv anonim, iar operatorii spun că toate cazurile sunt verificate cu respectarea confidențialității.

Delgaz Grid pune la dispoziția consumatorilor o adresă de email dedicată (raporteazafrauda@delgaz-grid.ro), un număr de telefon gratuit (031 782 9807, PIN 1838) sau posibilitatea de a sesiza direct poliția.

Rețele Electrice România oferă, de asemenea, posibilitatea transmiterii sesizărilor prin formular online, inclusiv anonim.