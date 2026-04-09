Ministrul Dragoș Pîslaru, despre posibila scumpire a apei prin noul mecanism din PNRR: „Impactul pe populație va fi marginal”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, după ședința de Guvern, că Executivul pregătește, în cadrul reformelor din PNRR, un nou mecanism economic pentru sectorul apei, care să permită acoperirea costurilor reale de operare și investiții. Întrebat dacă acest lucru va duce la scumpirea apei pentru populație și companii, ministrul a susținut că impactul asupra populației va fi „marginal” și că Guvernul va merge pe varianta cu „cel mai mic impact”.

Subiectul a fost ridicat în contextul Jalonului 4 din PNRR, care prevede modificarea cadrului legal pentru gestionarea resurselor de apă, astfel încât Administrația „Apele Române” să își poată acoperi costurile reale de operare și investiții.

Întrebat de ce este nevoie de o astfel de măsură, în condițiile în care populația este deja afectată de creșteri de prețuri, ministrul a explicat că „în acest moment infrastructura de apă în România este mult rămasă în urmă”, făcând referire și la investiții nefinalizate, inclusiv în zona barajelor.

Problemele semnalate de Comisia Europeană

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a atras atenția că actualul sistem de tarifare nu este unul unitar și nu asigură resurse suficiente pentru investiții.

„Există o politică de tarifare industrială care diferă în funcție de domeniu, iar tarifarea nu asigură resursele de investiții pentru aceste lucruri pe care le avem de făcut”, a explicat acesta.

Pîslaru a subliniat că România are nevoie de investiții constante în acest sector, inclusiv pentru prevenirea efectelor schimbărilor climatice: „Avem nevoie de investiții în sectorul de apă și de o sursă de finanțare permanentă pentru aceste investiții”.

Ministrul a precizat că există mai multe scenarii analizate, inclusiv unele realizate de Banca Mondială, însă autoritățile vor merge pe varianta cu cel mai mic impact.

„Nu vă pot spune acum care va fi modelul pe care îl urmăm, dar ceea ce s-a discutat este să alegem scenariul care are cel mai mic impact asupra populației și asupra dezvoltării industriale. (...) În scenariul cu impactul cel mai redus, impactul pe populație este marginal”, a afirmat ministrul.

Când a venit vorba de cifre, acesta a evitat să ofere estimări privind eventualele creșteri de tarife, precizând că detaliile vor fi prezentate de Ministerul Mediului.

Însă, spune el, obiectivul Guvernului este asigurarea unei finanțări stabile pentru investiții, astfel încât infrastructura de apă să nu mai depindă exclusiv de fonduri europene sau de intervenții punctuale de la buget.

