Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că modelul de creștere economică al României, bazat în principal pe costuri mici, își atinge limitele. Deși PIB pe locuitor a ajuns la 78% din media Uniunii Europene în 2025, dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale, problemele instituționale și lipsa investițiilor suficiente în inovare și educație afectează perspectivele de dezvoltare. Isărescu susține că România are nevoie de o strategie de competitivitate pe termen lung, cu obiective clare până în 2035.

Declarațiile au fost făcute marți, la evenimentul de lansare a raportului „Assessing Romania's Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook”, găzduit de BNR, anunță Agerpres.

Mugur Isărescu a apreciat evoluția economică a României din ultimii 25 de ani, dar a atras atenția că apropierea de nivelul de dezvoltare al Uniunii Europene nu a fost însoțită de consolidarea unor fundamente suficient de solide pentru competitivitatea pe termen lung.

„Sunt pe deplin de acord cu concluziile raportului elaborat de Institutul Jacques Delors. Acest nou raport arată, încă o dată, performanța economică remarcabilă a României din ultimii 25 de ani. PIB-ul pe locuitor (exprimat în standarde ale puterii de cumpărare) a crescut de la aproximativ 26% din media UE în 2000 la 78% în 2025. Cu toate acestea, această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung”, a declarat guvernatorul BNR.

Acesta a subliniat că România trebuie să treacă la un model economic bazat pe productivitate, inovare și produse și servicii cu valoare adăugată mai mare. Printre vulnerabilitățile care afectează perspectivele de creștere se numără dezechilibrele macroeconomice, problemele fiscale și instituționale, presiunile demografice, dar și deficiențele din educație, infrastructură și cercetare.

„Provocarea este, așadar, de a transforma atuurile existente ale României, inclusiv poziția strategică, resursele energetice, capacitățile industriale și forța de muncă calificată, într-o productivitate mai ridicată, produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și o dezvoltare economică mai rezilientă”, a afirmat Mugur Isărescu.

Isărescu cere investiții în educație, infrastructură și inovare

Guvernatorul BNR consideră că menținerea ritmului de convergență economică din ultimele două decenii presupune investiții consistente și o tranziție către activități economice mai productive.

Apartenența la Uniunea Europeană, deschiderea economică, investițiile străine și integrarea în piețele internaționale au susținut dezvoltarea României. Pentru continuarea acestui progres sunt însă necesare investiții în infrastructură, educație, cercetare, inovare și digitalizare, precum și adoptarea unor tehnologii mai eficiente.

Isărescu a evidențiat și importanța unui cadru legislativ stabil, a unui mediu de afaceri predictibil și a unei participări mai consistente a companiilor românești la lanțurile valorice europene și globale.

În acest context, guvernatorul BNR a pledat pentru elaborarea unei strategii coerente de competitivitate pe termen lung, susținută de angajamente politice și instituționale și de obiective măsurabile până în 2035.

Sectoarele în care România trebuie să își consolideze competitivitatea

Raportul prezentat la BNR propune tranziția către un model de creștere bazat pe inovare, susținut de instituții mai eficiente, finanțe publice solide, un sector financiar capabil să mobilizeze investiții și o mai bună dezvoltare a capitalului uman.

Printre domeniile strategice identificate se numără IT-ul, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura, industria alimentară și turismul.

Isărescu a atras atenția că transformarea economiei trebuie să fie însoțită de consolidarea rezilienței macroeconomice. Stabilitatea prețurilor și cea financiară sunt esențiale pentru menținerea încrederii și crearea unor condiții favorabile investițiilor pe termen lung.

Totodată, finanțele publice solide și politicile economice coerente reprezintă condiții importante pentru o dezvoltare sustenabilă.

BNR susține dezvoltarea piețelor de capital și finanțarea IMM-urilor

Un alt punct important al discursului a vizat rolul sistemului financiar în susținerea competitivității economiei românești.

Guvernatorul BNR consideră că intermedierea financiară trebuie să aibă o contribuție mai importantă la tranziția către un model economic bazat pe inovare. În acest sens, este necesară îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, sprijinirea companiilor inovatoare și direcționarea resurselor către investiții cu valoare adăugată ridicată.

De asemenea, Isărescu a pledat pentru dezvoltarea și diversificarea sistemului financiar, inclusiv prin consolidarea piețelor de capital interne, astfel încât economiile private să poată fi mobilizate pentru finanțarea investițiilor strategice, a cercetării și a digitalizării.

Isărescu: Competitivitatea Europei necesită o acțiune comună

În ceea ce privește competitivitatea europeană, guvernatorul BNR a subliniat că provocările actuale nu pot fi rezolvate exclusiv prin politici naționale.

Incertitudinile geopolitice, transformările tehnologice, schimbările din comerțul internațional, presiunile demografice și tranziția verde obligă statele europene să își consolideze cooperarea economică.

Isărescu a amintit rapoartele elaborate de Enrico Letta și Mario Draghi, care au evidențiat necesitatea unei piețe unice europene mai integrate și a unor mecanisme mai puternice de finanțare a inovării și investițiilor strategice.

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„Competitivitatea Europei nu poate fi abordată doar prin politici naționale. Aceasta necesită, în egală măsură, o acțiune colectivă fermă, depășirea fragmentării pieței și o mai bună valorificare a oportunităților oferite de piața unică”, a declarat guvernatorul BNR.

Editor : C.A.