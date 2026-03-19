Noi reguli pentru protecția consumatorilor, pe agenda ședinței de Guvern. Contractele la distanță vor avea informații mai clare

Legislația românească privind protecția consumatorilor urmează să fie actualizată pentru a fi aliniată la directivele europene, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe agenda ședinței de Guvern de joi. Noile reguli vizează, în principal, contractele pentru servicii financiare încheiate la distanță și urmăresc creșterea transparenței și protecția consumatorilor.

Potrivit proiectului, consumatorii vor primi informații mai clare și mai ușor de înțeles înainte de semnarea contractelor. Actul normativ are ca scop și evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva României.

Contracte mai transparente și drepturi extinse pentru consumatori

Noile prevederi impun comercianților să prezinte informațiile într-un mod clar și lizibil, eliminând practicile care îngreunează înțelegerea acestora.

„Proiectul de ordonanță de urgență nu permite descrierile excesiv de lungi și complexe, imprimarea cu caractere mici și utilizarea excesivă a hiperlinkurilor, deoarece acestea sunt metode care reduc gradul de înțelegere al consumatorilor”, se arată în expunerea de motive.

Consumatorii vor avea în continuare dreptul de a se retrage din contracte fără penalități și fără a fi obligați să ofere un motiv.

De asemenea, dacă acest drept nu se aplică, de exemplu atunci când clientul solicită executarea imediată a contractului, comerciantul va fi obligat să informeze clar consumatorul înainte de începerea serviciului.

Modificări legislative și transpunerea directivelor europene

Conform notei de fundamentare, Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 va fi abrogată începând cu 19 iunie, ca urmare a abrogării Directivei 2002/65/CE.

Totodată, OUG nr. 34/2014 va fi modificată pentru a include contractele de servicii financiare încheiate la distanță, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2023/2673.

Noile reglementări urmăresc combaterea practicilor comerciale neloiale și creșterea nivelului de protecție a consumatorilor.

În plus, proiectul interzice inducerea în eroare a consumatorilor în privința caracteristicilor de mediu sau sociale ale produselor, inclusiv aspecte legate de durabilitate, reparabilitate sau reciclare.

Alte proiecte pe agenda Guvernului

Pe agenda ședinței de Guvern se află și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 62/2025 privind Programul SAFE. Acesta vizează clarificarea termenilor utilizați, stabilirea rolurilor instituțiilor implicate și definirea mecanismelor de colaborare cu Comisia Europeană.

Implementarea programului va fi asigurată de mai multe instituții, printre care Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe, Autoritatea Națională a Penitenciarelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

De asemenea, Executivul urmează să aprobe un proiect privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Republica Arabă Egipt, care vizează cooperarea în domeniul militar.

Documentul prevede colaborări în mai multe domenii, inclusiv instruirea personalului militar, medicină și logistică, protecția mediului, operațiuni de menținere a păcii, educație și industrii de apărare.

Editor : A.D.