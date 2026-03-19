Noi reguli pentru protecția consumatorilor, pe agenda ședinței de Guvern. Contractele la distanță vor avea informații mai clare

Legislația românească privind protecția consumatorilor urmează să fie actualizată pentru a fi aliniată la directivele europene, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe agenda ședinței de Guvern de joi. Noile reguli vizează, în principal, contractele pentru servicii financiare încheiate la distanță și urmăresc creșterea transparenței și protecția consumatorilor.

Potrivit proiectului, consumatorii vor primi informații mai clare și mai ușor de înțeles înainte de semnarea contractelor. Actul normativ are ca scop și evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva României.

Noile prevederi impun comercianților să prezinte informațiile într-un mod clar și lizibil, eliminând practicile care îngreunează înțelegerea acestora.

„Proiectul de ordonanță de urgență nu permite descrierile excesiv de lungi și complexe, imprimarea cu caractere mici și utilizarea excesivă a hiperlinkurilor, deoarece acestea sunt metode care reduc gradul de înțelegere al consumatorilor”, se arată în expunerea de motive.

Consumatorii vor avea în continuare dreptul de a se retrage din contracte fără penalități și fără a fi obligați să ofere un motiv.

De asemenea, dacă acest drept nu se aplică, de exemplu atunci când clientul solicită executarea imediată a contractului, comerciantul va fi obligat să informeze clar consumatorul înainte de începerea serviciului.

Conform notei de fundamentare, Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 va fi abrogată începând cu 19 iunie, ca urmare a abrogării Directivei 2002/65/CE.

Totodată, OUG nr. 34/2014 va fi modificată pentru a include contractele de servicii financiare încheiate la distanță, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2023/2673.

Noile reglementări urmăresc combaterea practicilor comerciale neloiale și creșterea nivelului de protecție a consumatorilor.

În plus, proiectul interzice inducerea în eroare a consumatorilor în privința caracteristicilor de mediu sau sociale ale produselor, inclusiv aspecte legate de durabilitate, reparabilitate sau reciclare.

Pe agenda ședinței de Guvern se află și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 62/2025 privind Programul SAFE. Acesta vizează clarificarea termenilor utilizați, stabilirea rolurilor instituțiilor implicate și definirea mecanismelor de colaborare cu Comisia Europeană.

Implementarea programului va fi asigurată de mai multe instituții, printre care Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe, Autoritatea Națională a Penitenciarelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

De asemenea, Executivul urmează să aprobe un proiect privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Republica Arabă Egipt, care vizează cooperarea în domeniul militar.

Documentul prevede colaborări în mai multe domenii, inclusiv instruirea personalului militar, medicină și logistică, protecția mediului, operațiuni de menținere a păcii, educație și industrii de apărare.

Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nbanda anpc oprire activitate
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei
Productie-industriala
Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1% în luna septembrie. Energia, principalul motor al scumpirilor
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Fabrică de obuze
Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm
Spitale
Medicii care pleacă mai devreme de la spital pentru a lucra la privat riscă să rămână fără loc de muncă
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget. Bani...
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
„Puterea aeriană este drogul preferat”. Pentru SUA, așteptările...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Băsescu: PSD-ul vrea să arate că apără populația, încercând să facă...
Nicușor Dan la Bruxelles
Reuniune la Bruxelles, liderii europeni discută măsuri pentru...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 19 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Lukașenko la Casa Albă. Trimisul special al lui Trump în Belarus a făcut un anunț surprinzător în timpul vizitei la Minsk
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit