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Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni: Rambursări în 14 zile și însoțitori care pot călători gratuit

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pasagera in aeroport
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Formulare standardizate pentru rambursări și despăgubiri Noile reguli se vor aplica din 23 octombrie 2027

Parlamentul European a aprobat marți noi norme privind drepturile pasagerilor, care prevăd rambursarea integrală a biletelor de avion cumpărate prin agenții de turism sau platforme de rezervare online, inclusiv a comisioanelor de intermediere, în termen de 14 zile, în cazul anulării zborurilor. Noile reguli introduc și formulare standardizate pentru solicitarea despăgubirilor, precum și măsuri suplimentare pentru persoanele cu dizabilități. Acestea urmează să se aplice de la 23 octombrie 2027, după aprobarea formală de către Consiliul UE.

Regulamentul a fost adoptat cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri și urmărește îmbunătățirea protecției pasagerilor și a informațiilor pe care aceștia le primesc în cazul perturbării călătoriilor. Prevederile se referă la transportul aerian, feroviar, maritim și rutier, potrivit comunicatului transmis de Parlamentul European.

Una dintre principalele modificări vizează rambursarea biletelor de avion achiziționate prin agenții de turism sau platforme de rezervare online. În cazul anulării unui zbor, compania aeriană va avea la dispoziție maximum șapte zile pentru a transfera banii către intermediar, care va trebui să îi restituie pasagerului în alte cel mult șapte zile. Totodată, intermediarii vor fi obligați să informeze clienții, încă din momentul rezervării, cu privire la modalitățile de rambursare aplicabile.

Formulare standardizate pentru rambursări și despăgubiri

Noile norme prevăd și introducerea unor formulare comune la nivelul Uniunii Europene, prin care pasagerii vor putea solicita rambursarea costului călătoriei sau despăgubiri. Aceștia vor putea utiliza atât formularele standardizate, cât și documente echivalente puse la dispoziție de transportatori.

Formularele vor fi disponibile pe site-ul Comisiei Europene, în toate limbile și pentru toate tipurile de călătorii. În cazul persoanelor cu dizabilități și al celor cu mobilitate redusă, regulamentul permite ca un însoțitor să călătorească gratuit cu avionul atunci când prezența acestuia este necesară, așa cum se întâmplă deja în transportul cu autobuzul, trenul sau vaporul.

De asemenea, autoritățile naționale vor avea competențe sporite pentru investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor pasagerilor. Acestea vor putea iniția audituri, inspecții și interviuri cu transportatorii din proprie inițiativă, nu doar în urma reclamațiilor primite.

„Această legislaţie va îmbunătăţi protecţia pe care o primesc aceşti călători. Autorităţile naţionale se vor asigura că întreprinderile îşi îndeplinesc responsabilităţile fără acţiuni în justiţie. Pasagerii care cumpără bilete prin intermediari îşi vor păstra drepturile, iar sprijinul pentru persoanele cu mobilitate redusă va fi îmbunătăţit. Acordăm prioritate drepturilor cetăţenilor noştri, nu profiturilor companiilor aeriene”, a declarat raportorul Matteo Ricci, eurodeputat italian din grupul S&D.

Noile reguli se vor aplica din 23 octombrie 2027

Regulamentul mai trebuie aprobat oficial de Consiliul Uniunii Europene, înainte de publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Prevederile urmează să se aplice de la 23 octombrie 2027, în același timp cu Regulamentul privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian.

Actualizarea normelor a fost propusă de Comisia Europeană în 2023, ca parte a pachetului privind mobilitatea pasagerilor, care vizează transportul cu avionul, trenul, autobuzul, autocarul, precum și transportul maritim și pe căile navigabile interioare. La începutul anului 2026, Parlamentul European a adoptat și o actualizare specifică a drepturilor pasagerilor aerieni.

Potrivit datelor prezentate de Parlamentul European, aproximativ 13 miliarde de călătorii efectuate anual cu avionul, trenul, autobuzul, autocarul sau feribotul în UE sunt acoperite de normele europene privind drepturile pasagerilor. Numărul acestora este estimat să ajungă la 15 miliarde până în 2030 și la aproape 20 de miliarde până în 2050.

Editor : A.D.

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