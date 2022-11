Peste jumătate dintre locuințele vândute în ultimele luni în București au fost plătite cu banii jos. Explicația specialiștilor

În timp ce unii români așteaptă cu nerăbdare noile ajutoare anunțate de Guvern, alții au suficienți bani încât să cumpere case fără să treacă pe la bancă. Mai mult de jumătate dintre locuințele vândute în București în ultimele luni au fost plătite integral.

Numărul românilor care cumpără locuințe fără să ia credit este în creștere. Unii nu vor, sub nicio formă, să se îndatoreze la bănci, de când dobânzile sunt tot mai mari.

Alina - proprietar: Nu am dispus de toți bănuții încă de la început, dar pe parcursul construcției imobilului am strâns și, într-un final, am ajuns să îl pot achita integral. Prețul lui a fost, undeva, în jur de 75.000 de euro.

La fel a acționat și Florin. A plătit din surse proprii apartamentul

Florin - proprietar: Un împrumut bancar, care ar dura, undeva la 25-30 de ani, nu ar fi fost confortabil pentru noi, având o vârstă de aproximativ 50 de ani.

În acest complex rezidențial din Pipera prețurile pentru un apartament cu două camere încep de la 140.000 de euro. Deși sunt mai mari cu până la 20% față de anul trecut, cei mai mulți clienți plătesc din banii lor.

Bogdan Iliescu - director comercial complex rezidențial: Undeva spre 70% au achitat din surse proprii, aceste surse proprii venind din vânzărea altor bunuri, ajutor din familie. Majoritatea clienților noștri sunt tineri, media de vârstă este undeva la 35 de ani, lucrează în companii destul de bune, deci au și un venit salarial destul de ridicat.

Anul trecut, 55% din vânzările de locuințe pe piața imobiliară din Capitală au fost făcute în baza unui credit. În prima jumătate a acestui an procentul a fost de 50, iar din iulie și până în prezent a coborât la 45%. Iar explicația este simplă.

Gabriel Blăniță - expert în imobiliare: Faptul că avem dobânzi mai mari face ca mai puțini români să își permită costul crescut al creditării. Și astfel să avem mai puține tranzacții care se bazează pe credit. Astfel râmân în piață tranzacțiile care încă se pot cash și astfel procentul celor care cumpără o locuință pe credit scade.

Creșterea dobânzilor a redus semnificativ suma crediului ce poate fi împrumutat.

Irina Chițu - director comparator bancar: Dacă anul trecut cu un salariu de 3.000 de lei puteai să iei un credit pe 30 de ani, acum, cu același venit de 3.000 de lei, poți să mai iei doar un credit de 200.000 de lei pe 30 de ani. Deci, practic ar trebui să vii tu cu un avans suplimentat de 50.000 de lei ca să iei aceeași proprietate.

În Capitală au loc o treime din totalul tranzacțiilor din țară. Iar de la începutul anului și până în prezent s-au vândut cu 10% mai multe imobile față de perioada similară a anului trecut. Asta arată că, încă există putere de cumpărare în piață. La nivel național piața imobiliară e în scădere. S-au vândut cu 11.000 mai puține apartamente și case față de primele 10 luni ale anului trecut.

