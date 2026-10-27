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Video Prețul gigacaloriei scade de la 1 noiembrie, ca urmare a reducerii TVA de la 21% la 11%. Cât vor plăti românii pentru căldură

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o femeie pune mainile pe calorifer
Foto: GettyImages
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Din articol
Cine beneficiază de TVA redusă pentru încălzire Ce prevede Legea nr. 141/2025

Românii racordați la sistemele centralizate de termoficare vor plăti mai puțin pentru energia termică de la 1 noiembrie 2026, odată cu reducerea TVA de la 21% la 11% pentru sezonul rece. Măsura se aplică la nivel național până la 31 martie 2027 și înseamnă o scădere de aproximativ 8% a prețului final al gigacaloriei, potrivit calculelor prezentate de Digi24.

Reducerea TVA se aplică în fiecare an, în perioada noiembrie-martie, conform prevederilor Codului fiscal, și îi vizează pe consumatorii care beneficiază de încălzire prin sistemele centralizate de termoficare. Scăderea prețului final este de aproximativ 8,3%, dacă tariful energiei termice fără TVA rămâne neschimbat.

Potrivit calculelor prezentate de reporterul Digi24 Sebastian Boldea, în București, unde furnizarea agentului termic a început deja, o gigacalorie costă în prezent aproximativ 400 de lei. De la 1 noiembrie, odată cu aplicarea cotei reduse de TVA, prețul ar urma să ajungă la aproximativ 365-370 de lei, ceea ce reprezintă o economie de circa 30-35 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată.

Reducerea este determinată exclusiv de modificarea TVA, nu de o scădere a tarifului de bază al energiei termice. Prin urmare, valoarea finală a facturii va depinde de consumul fiecărei gospodării, dar și de tarifele și subvențiile stabilite la nivel local.

Cine beneficiază de TVA redusă pentru încălzire

Potrivit articolului 291 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 11% se aplică energiei termice livrate în sezonul rece către populație, dar și către spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, organizații neguvernamentale, unități de cult și furnizori acreditați de servicii sociale, publici sau privați.

Legislația definește sezonul rece drept intervalul de cinci luni cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. În afara acestei perioade, pentru livrarea energiei termice care nu beneficiază de alte facilități fiscale se aplică TVA standard de 21%.

Facilitatea vizează energia termică livrată categoriilor de consumatori prevăzute de lege și nu se extinde automat asupra altor surse de încălzire. Astfel, energia electrică utilizată pentru încălzirea locuinței nu beneficiază, în baza acestei prevederi, de aceeași reducere sezonieră de TVA.

Ce prevede Legea nr. 141/2025

Regulile actuale au fost introduse prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial la 25 iulie 2025. Modificările referitoare la TVA au intrat în vigoare la 1 august 2025, când cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cota redusă aplicabilă energiei termice în sezonul rece a fost majorată de la 5% la 11%.

Anterior acestor modificări, energia termică destinată populației și celorlalte categorii eligibile beneficia de o cotă de TVA de 5% în perioada noiembrie-martie. În prezent, cota redusă este de 11%, în timp ce în afara sezonului rece se aplică, în condițiile generale, cota standard de 21%.

Prin urmare, ieftinirea gigacaloriei de la 1 noiembrie nu reprezintă o măsură nouă adoptată de Guvern, ci aplicarea regimului fiscal sezonier prevăzut de legislația în vigoare.

Prețul efectiv plătit de consumatori poate varia de la un oraș la altul, în funcție de costurile de producție și distribuție a energiei termice, de tarifele aprobate și de subvențiile acordate de autoritățile locale. În plus, chiar dacă prețul pe gigacalorie scade, factura totală pentru încălzire poate crește în lunile cu temperaturi mai scăzute, din cauza consumului mai mare.

Editor : A.D.

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