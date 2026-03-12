Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR

Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale, accesibile prin scanarea unui cod QR, potrivit unui proiect legislativ adoptat miercuri de Senat. Inițiativa prevede ca o parte dintre informațiile despre produse să poată fi consultate online, direct de pe telefon, în limba română, fără ca informațiile esențiale pentru siguranța consumatorilor să dispară de pe ambalaj.

Proiectul a fost adoptat cu 57 de voturi pentru, unul împotrivă și 35 de abțineri și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Noua reglementare își propune să simplifice modul în care sunt prezentate informațiile despre produsele cosmetice și să faciliteze accesul consumatorilor la detalii care, în prezent, sunt adesea greu de citit pe ambalaje mici.

„Prin introducerea mijloacelor electronice, consumatorii beneficiază de informații clare, lizibile, adaptate tehnologic și permanent actualizate, iar operatorii economici pot reduce costurile administrative fără a afecta protecția consumatorului”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

De ce se propune digitalizarea etichetelor

În prezent, legislația obligă ca toate produsele cosmetice comercializate în România să conțină informațiile obligatorii în limba română. Pentru produsele importate, acest lucru duce frecvent la aplicarea unor etichete suplimentare pe ambalaj.

Potrivit inițiatorilor, această practică generează mai multe probleme: etichetele sunt aplicate manual, prin stickere, ceea ce implică costuri administrative ridicate și riscuri operaționale.

În același timp, informațiile devin greu de citit pe ambalajele de dimensiuni reduse, iar ambalajele ajung să fie supraîncărcate vizual. De asemenea, aplicarea manuală poate duce la erori de traducere sau neconformități.

Inițiatorii mai arată că procedura actuală nu este nici sustenabilă, deoarece presupune utilizarea suplimentară de materiale pentru etichete.

Ce informații ar putea fi accesate prin cod QR

Dacă proiectul va deveni lege, anumite informații despre produsele cosmetice vor putea fi puse la dispoziția consumatorilor și prin mijloace electronice.

Acestea ar putea fi accesate prin intermediul unui cod QR sau al unui alt identificator electronic echivalent, aplicat pe recipient sau pe ambalaj într-o formă lizibilă și ușor accesibilă.

Scanarea codului va conduce direct către o pagină de internet dedicată produsului, unde consumatorii vor găsi informațiile complete în limba română, actualizate permanent. Pagina poate include și versiuni în alte limbi.

Printre informațiile care ar putea fi consultate online se numără funcția produsului, lista ingredientelor și precauțiile speciale de utilizare, în conformitate cu Regulamentul european privind produsele cosmetice.

Ce informații trebuie să rămână pe ambalaj

Proiectul stabilește că digitalizarea etichetelor nu înseamnă eliminarea informațiilor de pe ambalaj. Anumite date rămân obligatoriu înscrise fizic pe recipient sau pe ambalaj.

Printre acestea se numără:

numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile;

cantitatea produsului la momentul ambalării;

data de minimă durabilitate;

numărul de lot sau codul de identificare al produsului.

Inițiativa prevede că utilizarea codurilor QR nu poate diminua nivelul de protecție al consumatorului și nu exonerează persoana responsabilă de obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Proiectul reglementează și situațiile în care codul QR sau identificatorul electronic nu poate fi accesat temporar.

În aceste cazuri, informațiile despre produs, inclusiv lista ingredientelor sau precauțiile de utilizare, trebuie să fie disponibile pe pagina generală de internet a persoanei responsabile sau prin serviciul de relații cu clienții.

De asemenea, pagina de internet dedicată produsului trebuie să rămână accesibilă pe întreaga durată de comercializare a produsului și cel puțin 12 luni după punerea pe piață a ultimei unități din lot.