Protecția consumatorilor: Guvernul pregătește amenzi de 5% din cifra de afaceri

Se va sancționa cu o amendă de până la 5% din cifra de afaceri a profesionistului stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. În reglementarea în vigoare amenda variază între 200 RON – 1.000 RON.

O interpretare posibilă este că această amendă se va putea aplica pentru fiecare încălcare (respectiv pentru fiecare contract încheiat cu un consumator care include o clauză abuzivă). În plus, se va prevedea expres că instanța care constată existența clauzelor abuzive într-un contract încheiat cu un consumator va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute in temeiul unor clauze abuzive. În prezent, în baza principiul disponibilității, instanța are obligația de a dispune restituirea sumelor în limitele sesizării consumatorului reclamant.