Raed Arafat: Tutunul încălzit trebuie reglementat

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat miercuri în cadrul unei dezbateri desfăşurate la Parlament că nu există produse de tutun sau ţigări sănătoase.

"Trebuie să fim cu toţii îngrijoraţi în ceea ce priveşte consumul de tutun. (...) Cândva am fost la o şedinţă a miniştrilor Sănătăţii. Era o şedinţă informală şi era o discuţie pe aceste subiect. Am zis următorul lucru: între vânzătorii de droguri şi cei de ţigări există o similitudine şi o diferenţă. Similitudinea este că amândoi vând moartea, iar diferenţa este că pe unii îi băgăm în puşcărie, iar pe ceilalţi încercăm să le găsim justificări să-i ţinem mai departe să îşi facă treaba. În ultima perioadă s-a vorbim şi de ţigările electronice şi cele cu tutun încălzit. Se încearcă prezentarea lor ca pe soluţia magică în locul ţigărilor clasice, pentru că sunt mai puţin nocive. (...) Elevii de liceu le folosesc. Dacă nu oprim promovarea şi dacă nu punem o regulă, o legislaţie care să trateze toate aceste produse egal şi să se impună interdicţie de fumat în spaţii publice, noi, în fiecare zi, pierdem un număr de tineri care devin fumători folosind ţigările electronice la început sau tutunul încălzit şi unii dintre ei chiar trecând la ţigările clasice după ce fac aceste încercări la început", a arătat Arafat, potrivit Agerpres.ro.



În opinia sa, promovarea tutunului încălzit este făcută să atragă şi nu menţionează pericolul asupra sănătăţii. Şi mai mult, se oferă şi produse gratuite pentru testare.



"Cu cât lăsăm acest lucru să se propage, noi nu facem decât să îi ajutăm să recruteze o nouă generaţie de fumători pentru următorii 20-30 de ani. (...) La dispozitivele de tutun încălzit parcă facem reclamă la telefoanele mobile, ce culori au aparatele, avem culoarea roz, culoarea gri, culoarea albastră, culoarea verde, după placul tău, ce culoar vrei ca să arăţi în faţa colegilor. În şcoli, nu numai că este uşor să le foloseşti, sunt gadgeturi care îl clasează pe cel care le foloseşte, este mai cool că are un aparat din acest tip. S-a gândit promovarea la absolut toate aceste aspecte. Dacă nu oprim cât mai repede şi nu punem regulamente cât mai repede, în fiecare zi noi pierdem adolescenţi şi tineri pentru aceste firme şi care nu ştim cum o să îi recuperăm", a spus secretarul de stat.



Arafat subliniază că tutunul - indiferent de forma în care este folosit - este periculos pentru sănătate.



"Trebuie să oprim cât mai repede promovarea şi diferenţierea pozitivă între diferite metode, adică o metodă să fie preferenţială şi lăsată să se propage până ce acumulează un număr mare de utilizatori. Trebuie să folosim aceleaşi metode de oprire şi de restricţionare ale lor, pentru că toate sunt periculoase, toate cauzează boli, niciuna dintre ele nu este sănătoasă. Nu există produse de tutun sau ţigări sănătoase la acest moment", a adăugat el.