Român revoltat după ce CFR i-a spus că este „vina naturii”

După ce a dat aproape 70 de lei pe un bilet de tren CFR Călători un locuitor din Toplița, Harghita, a ajuns în București în zori, în loc de ora planificată, respectiv 21.45. Nu a primit nicio despăgubire, cum cere legislația europeană, ci doar o explicație: ”Este vina naturii”. Atât el, cât și ceilalți pasageri din tren au stat ore șir uitați în gara Brașov.

Societatea CFR Călători este departe de a asigura un transport de calitate clienților săi și, mai mult, nu respectă minimele cerințe privind informarea călătorilor privind incidentele de trafic, despăgubirea acestora sau adoptarea unor măsuri compensatorii. Este cazul unui locuitor din municipiul Toplița, Harghita care a plecat luni după-amiază spre București, urmând să ajungă în Capitală seara, la ora 21.45.

„Ieri, 10 septembrie, am fost în trenul IR 1646 Târgu Mureș - Bucureşti, ora de sosire în Bucureşti ar fi fost 21.45. Am pornit din Topliţa la timp (ora 15.44 – n.red.). Biletul pe acest traseu a costat 72.60 lei cu reducere 5%, pentru că l-am cumpărat online prețul fiind 68,97 lei. În jurul orei 19.00 eram în Braşov. Aici am aflat că în zona dintre Braşov şi Predeal a căzut un copac pe liniile de cale ferată. Nu prea s-a înţeles de ce, pentru că furtună se pare că nu ar fi fost în ziua respectivă. Oamenii ziceau că un tren care mergea în direcţia Bucureşti şi care ar fi trebuit să plece la ora 17 era încă acolo, staţionat în gară la Braşov, la ora 19. Acesta a plecat până la urmă înainte de ora 21. Nouă ni s-a comunicat de controlor că va dura în jur de o oră, o oră şi jumătate remedierea şi că avem şi posibilitatea să renunţăm la tren, cumva CFR să ne restituie suma şi să luăm un autobuz. Am fost să ne interesăm la autobuz, ar fi plecat la ora 21. Ne-am gândit că până la ora 21 va pleca şi trenul în care eram. S-a dovenit că nu era aşa. Am rămas în gară la Braşov până în jurul orei 23.30, cu informaţii foarte trunchiate oferite de controlorii care mai treceau prin vagon. Am stat şi am aşteptat. În final ni s-a zis că se va ataşa o locomotivă Diesel că aceasta nu are nevoie de linie de curent şi că pornim în maxim o oră (acesta cred că era în jurul orei 21, maxim în jurul orei 22). S-au mai ataşat încă două trenuri. La anunţurile din gară nu se mai zicea nimic despre trenul în care eram. În final în jurul orei 23.30 am pornit. Desigur, în zona cu liniile căzute ne-am oprit, am lăsat un alt tren să treacă şi apoi am pornit. Am ajuns în final la Predeal unde din nou am staţionat mai mult decât ne doream. Am întrebat de ce şi am aflat că iar se schimbă locomotiva, se scoate cea diesel şi se aduce locomotiva electrică. Nu ştim de ce a trebuie să mai stăm până aproape de ora 1 noaptea şi acolo. În final, am ajuns în Bucureşti la ora 3 dimineaţa, fără să primim vreo scuză din partea CFR sau să se ofere măcar să ne deconteze taxiul, pentru că în mod normal ajungeam la o oră la care puteam lua un mijloc de transport în comun lejer.

Între timp, la ora 22.30, am sunat şi la Info CFR, nr 021 9521. Mi s-a zis foarte calm că ei nu au de unde să ştie cât va dura, căci numai controlorul ştie. Am întrebat dacă suntem despăgubiţi în vreun fel şi mi s-a zis să întrebăm controlorul de aceasta. Şi că nu e vina CFR, e vina Naturii”.

Ghinionistul client al CFR Călători povestește cu nostalgie cum procedează companiile de cale ferată din alte țări, în situații similare.

„Eu am văzut un caz asemănător în altă ţară, era o zonă inundată şi trenul nu putea trece. Ne-au dat jos din tren, ne-au urcat în autobuz până în locul unde trenul mergea din nou şi apoi ne-au urcat din nou în tren. Şi diferenţa de timp nu a fost foarte mare şi oricum ne anunţaseră de când am cumpărat biletul în staţia de plecare că se întâmplă aceasta”.

Călătorul face și recomandări companiei CFR Călători care înregistrează în ultimii ani scăderi masive de trafic.

„Cred că şi CFR-ul poate să ţină minte că are oameni în vagoane şi să îi pese mai mult de ei, nu să trebuiască noi, călătorii, să întrebăm şi să stăm crispaţi în tren întrebându-ne când vom pleca. Pentru că, după acea oră şi jumătate de staţionare anunţată verbal de către conductor, că vom pleca în jur de 20.30, nimeni nu a mai ştiut ce se întâmplă şi nimeni nu s-a mai îndepărtat de tren să nu îl piardă. Şi deci starea asta a fost în toate cele aproape 5 ore. Nu ştiu ce e de făcut în continuare”, spune clientul CFR Călători, dornic să facă publică pățania sa.

Drepturile pasagerilor

În astfel de situații, dincolo de dreptul de a fi informat, pasagerii au drepturi bine precizate de către legislația UE.

În cazul anulărilor sau întârzierilor, companiile feroviare au obligaţia să vă informeze asupra evoluţiei situaţiei.

Dacă se anunţă că veţi ajunge la destinaţia finală cu o întârziere de cel puţin o oră, puteţi:

să vă anulaţi călătoria şi să solicitaţi rambursarea imediată a preţului biletului (integral sau doar pentru segmentul de călătorie neefectuat).



Dacă întârzierea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei, aţi putea să beneficiaţi inclusiv de transport gratuit înapoi la punctul de plecare sau

să vă continuaţi călătoria cu prima ocazie, ori la o dată ulterioară aleasă de dumneavoastră. Această soluţie poate presupune alte mijloace de transport, dacă trenul este blocat, iar serviciile respective au fost suspendate.

să primiţi gustări şi băuturi răcoritoare (în funcţie de durata de aşteptare)

să beneficiaţi de cazare – dacă trebuie să aşteptaţi peste noapte.

Dacă alegeţi să vă continuaţi călătoria în condiţiile date sau acceptaţi propunerea de a folosi alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinaţie, aţi putea avea dreptul la despăgubiri după cum urmează:

25% din preţul biletului pentru întârzieri între 1 şi 2 ore

50% din preţul biletului pentru întâzieri de peste 2 ore.

Nu aveţi dreptul la despăgubiri dacă:

aţi fost informat în legătură cu întârzierea înainte de a cumpăra biletul

Consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile? Trimiteţi o plângere companiei feroviare. Aceasta trebuie să vă răspundă în termen de o lună.

