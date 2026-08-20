România este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un mecanism prin care participanții la piața de energie vor putea fi plătiți pentru reducerea consumului în anumite intervale, a declarat joi, la Digi24, președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu. Măsura ar putea contribui la scăderea prețurilor atunci când energia este scumpă, iar mecanismul ar putea fi folosit inclusiv în actuala perioadă de presiune asupra sistemului energetic.

Președintele ANRE a explicat că mecanismul de flexibilitate a consumului este pregătit de mai mult timp și a necesitat discuții atât cu reprezentanții Comisiei Europene, cât și cu celelalte autorități de reglementare din UE.

„Vreau să vă spun de la început că România este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un astfel de mecanism și de aceea a trebuit să facem discuții aprofundate atât cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru că vorbim de o piață de energie care este interconectată, și, de asemenea, cu celelalte autorități de reglementare în cadrul ACER, deci tot la nivel european. Practic, cei care tranzacționează energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare, pe PZU, au posibilitatea, prin acest mecanism de flexibilitate a consumului, să vină și să își modifice pozițiile în piață, reducând cererea de energie electrică pe anumite intervale orare, ceea ce duce la o coborâre a prețului energiei electrice pentru toate ofertele care vor fi în derulare în acel interval orar. Pentru că, pe de o parte, cererea poate fi asigurată de o ofertă de energie mai mare, dar, dacă nu ai o ofertă de energie mai mare, posibilitatea cealaltă este de a reduce cererea. Și atunci, prin acest mecanism de flexibilitate a consumului, participanții la piață pot să-și corecteze anumite poziții în piață înainte de tranzacționarea efectivă a energiei, prin reducerea consumului atunci când prețurile în PZU sunt unele ridicate”, a declarat George-Sergiu Niculescu, la Digi24.

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Ce se întâmplă în cazul consumatorilor casnici

Întrebat dacă o astfel de formulă ar putea fi extinsă și în cazul persoanelor fizice, Niculescu a spus că regulamentul de furnizare permite deja asemenea oferte pentru clienții casnici, însă este necesar un contor inteligent.

„La consumatorii casnici și la clienții finali casnici, deja, la nivelul autorității de reglementare, am observat că sunt mai mulți furnizori — nu o să le dau numele, pentru că nu vreau să îi promovez neapărat doar pe aceștia — prin care sunt îndemnați consumatorii, clienții finali casnici, să-și mute consumul în așa fel încât să beneficieze de prețuri mai bune. Sunt doi furnizori, până în momentul de față, care au ieșit public cu astfel de oferte și ceea ce vreau să vă spun este că regulamentul de furnizare prevede, în momentul de față, această posibilitate și pentru clienții finali casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent”, a spus acesta.

Totodată, a precizat că ANRE discută cu operatorii de distribuție pentru accelerarea instalării contoarelor inteligente, în condițiile în care acestea permit măsurarea consumului pentru fiecare interval orar.

„Noi avem discuții permanente cu operatorii de distribuție, în așa fel încât gradul de implementare al calendarului pentru contoare inteligente să fie grăbit și să comprimăm timpul în care se fac aceste schimbări de echipamente. Și, de asemenea, mă bucură faptul că Ministerul Energiei lansează, din Fondul pentru Modernizare, o sumă dedicată operatorilor de distribuție, tocmai pentru a finanța aceste echipamente. În concluzie, regulamentul de furnizare prevede deja această posibilitate și pentru consumatorii casnici”, a declarat președintele ANRE.

Cum vor fi plătiți cei care își reduc consumul

În prezent, doi furnizori au lansat deja public oferte de acest tip pentru consumatorii casnici, iar modelul ar putea fi preluat și de alte companii.

În ceea ce privește noul mecanism de flexibilitate, Niculescu consideră că acesta ar putea fi utilizat inclusiv în actuala perioadă, când sistemul energetic se confruntă cu o cerere ridicată și cu reducerea unor capacități de producție.

„În momentul de față, un astfel de mecanism, prin faptul că anumiți consumatori își pot reduce cererea de energie electrică în schimbul unui tarif, cred eu că va fi un element pe care îl vor accesa în această perioadă. Pentru că, dacă până acum apelurile au fost de reducere voluntară a consumului, cu o responsabilitate în a folosi energia electrică în această perioadă, și am văzut apelurile autorităților guvernamentale în acest sens, iată că, prin această reglementare, cei care își vor adapta consumul de energie și comportamentul în piața de energie vor avea posibilitatea să fie și plătiți, recompensați pentru acest lucru”, a explicat el.

Tariful plătit celor care acceptă să își reducă consumul nu va fi stabilit direct de ANRE, ci va rezulta în urma licitațiilor organizate de Transelectrica.

„Vor fi cantități de energie care vor fi propuse spre a fi reduse de către Transelectrica, iar participanții la piață care își vor lua acest angajament trebuie să vină și să justifice și costul la care fac această reducere. În funcție de o ordine crescătoare, ei vor fi selectați de către Transelectrica, adică se va plăti începând cu cel mai mic preț pentru cantitatea de energie redusă”, a precizat Niculescu.

Mecanismul nu poate fi însă utilizat imediat după adoptarea cadrului de reglementare. Transelectrica trebuie să stabilească mai întâi procedura prin care vor fi organizate licitațiile.

„Transelectrica trebuie să facă o procedură. Noi am creat cadrul de reglementare general, iar cei de la Transelectrica trebuie să-și facă procedura pentru acest mecanism de licitație și, ulterior, va fi disponibil acest mecanism”, a declarat președintele ANRE.

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Editor : A.D.