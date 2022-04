Speriați de prețuri, românii de la țară nu mai vor racordarea la gaze, deși a fost visul lor: La lemne nu e minciună, la gaze este

Românii de la țară nu prea mai sunt tentați să-și racordeze casele la rețeaua de gaze. Îi sperie noile prețuri. La Vărăști, în Giurgiu, gazele ar trebui să ajungă anul viitor, dar nu mai este un motiv de sărbătoare. Primarul spune că număr ul doritorilor a scăzut la jumătate față de anul trecut. În Colibași, comuna învecinată, situația e la fel. Din cauza cererilor puține pentru gaze, administrația locală caută soluții să racordeze gospodăriile la panouri foto-voltaice.

Gazul a fost visul țăranului român. Generații întregi au așteptat țeava galbenă la poartă și încălzire fără cenușă-n sobe, fără muncă la spart lemne, fără cărat lemne, fără curățat de hornuri. Noile prețuri au făcut însă ca totul să se schimbe. Acum... tot mai puțini săteni vor gaze din cauză că nu și le mai permit.

Bărbat: În Vidra și-n Berceni, deja mulți s-au retras de la gaze din cauza scumpirilor. Așa că... la ce ne așteptăm? Nu mai ai niciun curaj ca să bagi.

Reporter: Dumneavoastră? Ce intenționați?

Bărbat: Nu. Nu...

Reporter: Păi și cu ce o să vă încălziți iarna?

Bărbat: Cu lemne.

Reporter: Și lemnul nu e scump?

Bărbat: Ba da. Dar aici la lemn nu e minciună. La gaze e minciună. Acum spune un preț, peste... săptămâna viitoare alt preț.

Bărbat: Noi suntem amărâți. De unde atâția bani să plătim gazele la prețul ăsta?

Reporter: Păi și cu ce vă puteți încălzi? Cu lemn e tot scump.

Bărbat: Ne descurcăm. Adunăm de pe câmp, băgăm la sobă, ne descurcăm.

Femeie: Care nu-și permite, nu-și permite. Care-și permite... Asta-i viața.

Bărbat: Ar fi foarte avantajos.

Reporter: Indiferent de preț!?

Bărbat: I ndiferent de preț. Apă caldă, apă rece, să fie.

Bărbat: Nu mai pleci cu butelia ca s-o încarci, consumi cât trebuie, cât e necesar.

Reporter: Mulți se feresc de preț.

Bărbat: Degeaba se feresc. Că asta este. Viața merge înainte. Colaborăm. Să fim în Uniunea Europeană, cum se spune.

Reporter: Dacă ar veni gazul astăzi în comună, câți cetățeni, cât la sută s-ar racorda?

Adrian Măhălean, primar Vărăști, Giurgiu: Părerea mea, dacă astăzi va veni gazul în comună, la actualele prețuri... undeva la 20 - 25%. Inflația, vedeți că are două cifre astăzi. Și? Ce facem? De unde plătim? Prețurile se duc, veniturile rămân aceleași. O dată cu inflația scad, nu că rămân la fel. Cetățeanul normal că se sperie de factura la gaz.

Vasile Niculcea, viceprimar Colibași, Giurgiu: Avem proiect pentru rețeaua de gaze. Problema este că din ce în ce mai puțină lume o să vrea să se lege la gaze. Din cauza costului care e foarte mare. Foarte ridicat. Am vrea, dacă s-ar putea, să fim ajutați în felul ăsta: Banii care or să se adauge pentru proiectul ăsta de gaze, să ni se dea pentru panouri fotovoltaice. Adică fiecare casă să poată să-și facă un proiecțel pentru minim 5 kilowați de panouri fotovoltaice și să fie alocați bani pentru așa ceva. La noi, dacă cetățenii n-ar vrea să se lege la gaze, sigur ar vrea la... Pentru că investiția e mai mică și după aia costurile sunt aproape zero.

În acest moment, doar 17% din comunele județului Giurgiu sunt racordate la rețeaua de gaze. Este puțin, dar... nici restul țării nu stă prea bine. Din cele 2.862 de comune, acces la gaze au doar 697.

