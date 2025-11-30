În anul scumpirilor, românii se uită de două ori înainte să facă o achiziție. Economiștii vorbesc despre cel mai mic buget pentru cadourile de Crăciun din ultimii 10 ani, raportat la puterea de cumpărare. Doar jucăriile s-au scumpit cu aproximativ 20%, anunță Digi24.

Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă timp în familie, dar și cheltuieli în plus. Economiștii estimează că pentru doi copii, părinții vor cheltui între 500 și 700 de lei pentru cadouri.

„Jucăriile s-au scumpit, prețurile sunt foarte mari. Vom mai tăia din bugetul pentru cadouri”, spune un părinte.

„Vom cheltui aproximativ 500 de lei pe cadouri, atât ne permite portofelul. Totul s-a scumpit foarte mult față de anul trecut”, a declarat un altul.

În ultimul an, jucăriile din import s-au scumpit cu 20%, spun specialiștii. Anul acesta, cadourile vor fi mai mult simbolice.

„Este o misiune aproape imposibilă pentru români să cumpere lucruri scumpe. Mulți se gândesc cu groază la momentul sărbătorilor, pentru că jucăriile s-au scumpit foarte mult. Hainele pentru copii sunt foarte scumpe, iar din acest motiv mulți vor face o cursă infernală în căutarea promoțiilor, a cadourilor aflate la discount”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Măsurile fiscale adoptate de Guvern au crescut prețurile de la raft și „au golit sacul” Moșului.

Scumpiri de la un an la altul

sursa: INS

cărți: + 10%

ceasuri și aparate audio-video: + 8%

îmbrăcăminte: + 6%

produse cosmetice: + 5%

încălțăminte: + 5%

Cărțile s au scumpit cu 10% în ultimul an, arată datele INS. O carte muzicală pentru copii ajunge în prezent la circa 139 de lei, anunță Digi24.

„De obicei cresc vânzarile la cărți în perioada noiembrie-decembrie. Însă, o parte dintre cititori, care sunt chibzuiți și se pregătesc din timp, și-au făcut provizii de Black Friday. Ne așteptăm ca cititorii să fie mai prudenți anul acesta - nu neapărat să cheltuie mai puțin, ci să caute produse mai valoroase, cărți speciale pe care le poți reciti pentru mai multă vreme”, declară Ana Niculescu, reprezentant al unui lanț de librării.

De asemenea, aparatele audio-video s-au scumpit cu 8%, iar cosmeticele și articolele de îmbrăcăminte cu 5 procente, arată datele Institutului Național de Statistică.

Citește și Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”

Editor : C.A.