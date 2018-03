Viața în noile ansambluri rezidențiale. Cum au fost păcăliți clienții să cumpere apartamente

Au investit în apartamente moderne şi ultra-utilate, dar când ies din casă păşesc în noroi. Vorbim despre mii de români care şi-au cumpărat case în ansambluri rezidenţiale fără utilităţi. Oamenii spun că au crezut în promisiunile dezvoltatorilor şi ale autorităţilor, dar au trecut deja ani de când aşteaptă ca civilizaţia să ajungă şi la ei acasă.

Aşa arată o stradă din Popeşti Leordeni, localitate situată la nici 10 kilometri de Bucureşti. Asfalt nu a văzut niciodată. De trotuare şi de iluminat public nici nu mai vorbim. Şi cu toate astea dezvoltatorii nu au niciun fel de problemă să găsească clienţi pentru blocurile şi casele pe care le ridică aici.

Preţul este principalul lor avantaj. Apartamentele cu două camere se vând şi la preţuri mai mici de 40.000 de euro. Abia după ce plătesc, proprietarii descoperă şi dezavantajele.

- E mai linişte dar nu sunt străzile asfaltate. Utilităţi avem, în afară de canalizare şi apă. Străzile ni le-am pietruit noi. Canalizarea avem fosă septică şi apă puţ. (Regretaţi că v-aţi mutat aici?) Şi da şi nu. E atceva când eşti proprietar la tine acasă, nu? Dar pentru noi e un chin. Infrastructură, canalizarea canci.

Dezvoltatorii imobiliari spun că cine s-a bucurat de chilipir a ştiut totuşi ce cumpără.

„Clientul, el în principiu, este anunţat de ce utilităţi dispune casa. Preţul automat este mai mic dacă nu are toate utilităţile. Şi atunci cumpără în cunoştinţă de cauză. Odată ce cumperi la un preţ, îţi asumi. Mai greu să dai vina pe cineva”, spune Dragoş Costache, un dezvoltator imobiliar.

Uită, însă, că atunci când căutau clienţi pentru blocurile proaspăt ridicate le promiteau oamenilor şi transport şi utilităţi. Cine vrea să se branşeze pe cont propriu la utilităţile care îi lipsesc trebuie să facă o investiţie serioasă. Numai racordarea la canalizare costă câteva mii de lei.

„Fiecare a construit unde a vrut, cu acordul primăriei, ceea ce nu trebuia să se întâmple și acum ne lovim de problemele ce țin de civilizație, canalizare, asfalt, trotuare, pentru că s-a permis această dezordine în construcții. Unde au fost autoritățile?”, spune Alex Vîlvoi, Asociaţia România fără Gropi.

Dezordine în construcţii a fost şi în Bucureşti. Mii de locuinţe au fost ridicate în nordul sectorului 1. Zona s-a dezvoltat enorm în ultimii ani. Infrastructura nu a ţinut, însă, pasul. Cei care stau pe uliţe că sunt ignoraţi de autorităţi.

- În momentul în care am cumpărat noi, acum doi ani jumătate, toată lumea avea impresia că se va asfalta în jumătate de an, maximum un an. Drumul ăsta ne rupe mașinile în fiecare zi. Eu tocmai mă duc să îmi scot una dintre mașini din service, plătesc 3.000 lei pentru niște bucșe.

În ultimii zece ani, în România s-au construit peste jumătate de milion de locuinţe. Numai anul trecut s-au eliberat mai bine de 41.000 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 7,6% faţă de 2016, arată datele Institutului Național de Statistică.