Consumul de energie pentru aerul condiționat în gospodăriile din UE aproape s-a dublat în șase ani. Cum se situează România

Consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat aproape s-a dublat în perioada 2018-2024, ajungând la 80.400 terajouli (TJ), potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. România a înregistrat, la rândul său, o creștere ușoară a consumului pentru răcirea locuințelor, de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, consumul de energie destinat răcirii spațiilor a crescut aproape în fiecare an din intervalul analizat. Între 2018 și 2024, energia utilizată de gospodăriile din UE pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a înregistrat o creștere constantă, cu excepția anilor 2020 și 2023, când consumul a scăzut cu 2,5%, respectiv cu 1,9%, față de anul anterior.

În total, consumul a ajuns la 80.400 TJ în 2024, aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2018. Cele mai ridicate valori ale consumului total de energie pentru răcirea spațiilor au fost înregistrate în Italia, cu 26.300 TJ, urmată de Spania, cu 14.300 TJ, și Grecia, cu 11.900 TJ.

În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Cipru și Malta, în topul ponderii energiei consumate pentru răcire

Raportat la consumul total de energie al gospodăriilor, Cipru și Malta sunt statele membre în care răcirea locuințelor are cea mai mare pondere.

În Cipru, 16% din energia consumată de gospodării este utilizată pentru răcirea spațiilor, iar în Malta ponderea este de 15%. Urmează Grecia, unde 7,4% din consumul de energie al gospodăriilor este destinat aerului condiționat. În Spania și Italia, ponderea este mai redusă, de 2,5%, respectiv 2,3%.

Potrivit Eurostat, în 2024, cea mai mare parte a energiei consumate de gospodăriile din Uniunea Europeană a fost utilizată pentru încălzirea locuințelor, care a reprezentat 61,5% din consumul final de energie în sectorul rezidențial.

Încălzirea apei a avut o pondere de 15,6%, astfel că cele două categorii au însumat împreună 77,1% din consumul final de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană.

Editor : A.D.