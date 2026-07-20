Contestația ROMATSA împotriva popririi cerute de Pfizer se judecă pe 28 iulie la Bruxelles. Regia mai are bani pentru câteva săptămâni

Tribunalul de primă instanță din Bruxelles va judeca pe 28 iulie contestația depusă de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) împotriva măsurii prin care au fost blocate sumele încasate prin intermediul Eurocontrol, la solicitarea companiei Pfizer. Până la pronunțarea unei decizii, plățile rămân indisponibilizate, iar operatorul de trafic aerian avertizează că mai dispune de resurse financiare doar pentru câteva săptămâni. O eventuală suspendare a activității ROMATSA ar putea afecta siguranța traficului aerian și misiunile NATO de pe flancul estic, iar Ministerul Apărării analizează inclusiv preluarea dirijării spațiului aerian.

Un reprezentant al companiei a declarat pentru News.ro că acțiunea a fost depusă în termenul prevăzut de legislația belgiană și urmărește suspendarea popririi până la finalizarea litigiului dintre statul român și compania farmaceutică.

„ROMATSA a contestat măsura în faţa instanţei belgiene competente, prin avocaţi specializaţi în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislaţia belgiană. Pe 28 iulie are loc înfăţişarea. Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer”, a declarat reprezentantul companiei, precizând că, în prezent, sumele rămân în continuare blocate.

Citește și: Cum au ajuns sumele destinate ROMATSA să fie poprite în litigiul cu Pfizer. Explicațiile ministrului Finanțelor

Cum s-a ajuns la blocarea banilor încasați de ROMATSA

Pe 30 iunie 2026, ROMATSA a fost notificată de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer România împotriva statului român.

Compania farmaceutică solicită recuperarea unei creanțe de 3,42 miliarde de lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă 18,5 milioane de euro cheltuieli de recuperare.

Potrivit ROMATSA, notificarea transmisă de Eurocontrol nu reprezintă o decizie proprie a organizației, ci aplicarea obligațiilor sale legale în calitate de terț poprit.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, a transmis regia.

Conform procedurii, Eurocontrol este obligată să declare sumele pe care le deține sau le datorează statului român și să le indisponibilizeze temporar, fără a putea efectua plăți către alt beneficiar până la soluționarea litigiului.

În urmă cu zece zile, conducerea ROMATSA avertiza că actuala situație financiară poate deveni critică într-un interval foarte scurt, în condițiile în care principala sursă de venit a regiei este blocată.

„ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activităţii operaţionale. Serviciile de navigaţie aeriană se desfăşoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranţă şi salariile personalului operaţional sunt acoperite cu prioritate. Trebuie însă precizat cu claritate că această situaţie nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni, chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate”, au transmis reprezentanții companiei.

ROMATSA a subliniat că nu este debitorul obligației care a dus la instituirea popririi și că a apelat deja la toate căile legale disponibile în Belgia.

„ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire – aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Citește și: VIDEO Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste 3,4 miliarde de lei. Bolojan explică de ce a fost vizată regia

Este a treia poprire care afectează ROMATSA din cauza datoriilor statului

Conducerea regiei a precizat că aceasta este a treia situație în care ROMATSA este afectată de executări silite care îl vizează pe statul român, prin mecanismul de colectare administrat de Eurocontrol. Precedentele au fost înregistrate în litigiile dintre frații Viorel și Ioan Micula și statul român, în 2015 și 2019.

Pentru actualul dosar, ROMATSA a apelat la aceeași casă de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în litigiile anterioare, pentru analizarea tuturor opțiunilor legale, inclusiv suspendarea executării măsurii.

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri anti-COVID produse de Pfizer în valoare de 1,9 miliarde de euro. Potrivit hotărârii, obligația financiară a României este de aproximativ 600 de milioane de euro.

Situația ROMATSA a ajuns și în atenția CSAT

Cu doar două zile înainte ca Eurocontrol să instituie poprirea asupra sumelor încasate de regie, situația ROMATSA a fost analizată și în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Contextul era reprezentat de decizia Curții de Apel București de suspendare, pentru 30 de zile, a certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma unui proces deschis de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie.

În comunicatul transmis după ședință, CSAT avertiza că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar reprezenta o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională.

„În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic”, se arăta în comunicatul CSAT.

În aceste condiții, Consiliul a stabilit că Guvernul trebuie să identifice soluțiile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană și a securității spațiului aerian.

Miruță: Ministerul Apărării analizează preluarea dirijării spațiului aerian

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că sunt analizate două probleme distincte privind ROMATSA: suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană și blocarea sumelor încasate prin Eurocontrol.

„Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că varianta preluării dirijării spațiului aerian de către Ministerul Apărării este analizată în paralel cu demersurile făcute de Ministerul Finanțelor pentru soluționarea litigiului.

„Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor, este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu produce automat suspendarea executării”, a declarat Miruță.

Întrebat de unde ar putea veni fondurile necesare pentru funcționarea ROMATSA, ministrul a spus că menținerea serviciilor de dirijare a traficului aerian reprezintă una dintre prioritățile Guvernului.

„Discuţia începută este prin conştientizarea că nu se poate fără dirijarea spaţiului aerian. Dacă acceptăm cu toţii acest lucru, România nu este o ţară care nu poate să îşi mute resursele pentru astfel de priorităţi. Problema în distribuţia banilor în Guvernul României este ordinea priorităţilor. Această situaţie este în topul priorităţilor”, a afirmat acesta.

Editor : A.D.