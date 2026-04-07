Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a anunţat declanşarea unor acţiuni de control, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română (AVR) şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), care vizează operatorii economici ce depozitează şi comercializează produse alimentare perisabile din import, în contextul suspiciunilor de evaziune fiscală şi nereguli privind siguranţa alimentară.

Intervenţia este o continuare directă a controalelor operative începute anterior asupra transporturilor de produse perisabile din import. Autorităţile spun că verificările sunt bazate pe analize de risc şi informaţii care indică posibile nereguli în lanţul de aprovizionare.

Printre principalele suspiciuni identificate se numără introducerea pe piaţă a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranţei alimentare, diferenţe între cantităţile declarate la import şi cele existente în depozite, precum şi declararea incorectă sau ascunderea originii produselor.

De asemenea, sunt vizate practici precum subevaluarea mărfurilor şi evitarea obligaţiilor fiscale.

Controalele se desfăşoară simultan în mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documentele, stocurile, trasabilitatea produselor şi condiţiile de depozitare. În paralel, sunt prelevate probe pentru analize de laborator, în vederea stabilirii conformităţii produselor.

Reprezentanţii autorităţilor spun că obiectivul principal este identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă, dar şi protejarea consumatorilor de produse care nu respectă standardele de siguranţă.

În funcţie de rezultatele controalelor, vor fi dispuse măsurile legale necesare. Totodată, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a reiterat importanţa respectării legislaţiei fiscale şi a subliniat că va continua acţiunile de combatere a evaziunii, în colaborare cu instituţiile partenere.

Autorităţile au avertizat că obţinerea de avantaje fiscale nelegale sau prejudicierea bugetului de stat prin declararea incorectă a obligaţiilor de plată atrage consecinţe legale severe.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
profimedia-1088783057
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Mojtaba Khamenei
5
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pescari Delta
Pescarii din Delta Dunării au scumpit peștele din cauza costurilor cu carburanții. „Trebuie să acoperim pierderile”
anaf-1-1536x1024
ANAF publică „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat. Cum pot fi verificate companiile
sediul anaf
ANAF avertizează asupra unor tentative de fraudă telefonică: escrocii se dau drept inspectori Antifraudă pentru a obține date personale
Crowded Cages of sheep at the Country's Livestock Market
Algeria vrea să importe peste un milion de ovine din România în 2027. În premieră, sunt incluse și livrări de carne
adrian nica anaf
Sute de bunuri sechestrate lipsesc din inventarul ANAF. Șeful Fiscului: Sunt situații în care contribuabilul le vinde sau fuge
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al...
pompa de benzina
Riscul raționalizării combustibilului. Nicușor Dan: România e într-o...
Ultimele știri
Ce este ECMO, tehnica medicală care a salvat mii de vieți și care ar putea fi folosită la Mircea Lucescu. Anunțul ministrului Rogobete
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „Neptun Deep ar aduce peste 20 de miliarde de euro la buget, fără taxe noi”
Schimb de focuri în apropierea consulatului israelian din Istanbul: trei atacatori neutralizați și doi polițiști răniți
Citește mai multe
