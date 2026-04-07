Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a anunţat declanşarea unor acţiuni de control, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română (AVR) şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), care vizează operatorii economici ce depozitează şi comercializează produse alimentare perisabile din import, în contextul suspiciunilor de evaziune fiscală şi nereguli privind siguranţa alimentară.

Intervenţia este o continuare directă a controalelor operative începute anterior asupra transporturilor de produse perisabile din import. Autorităţile spun că verificările sunt bazate pe analize de risc şi informaţii care indică posibile nereguli în lanţul de aprovizionare.

Printre principalele suspiciuni identificate se numără introducerea pe piaţă a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranţei alimentare, diferenţe între cantităţile declarate la import şi cele existente în depozite, precum şi declararea incorectă sau ascunderea originii produselor.

De asemenea, sunt vizate practici precum subevaluarea mărfurilor şi evitarea obligaţiilor fiscale.

Controalele se desfăşoară simultan în mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documentele, stocurile, trasabilitatea produselor şi condiţiile de depozitare. În paralel, sunt prelevate probe pentru analize de laborator, în vederea stabilirii conformităţii produselor.

Reprezentanţii autorităţilor spun că obiectivul principal este identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă, dar şi protejarea consumatorilor de produse care nu respectă standardele de siguranţă.

În funcţie de rezultatele controalelor, vor fi dispuse măsurile legale necesare. Totodată, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a reiterat importanţa respectării legislaţiei fiscale şi a subliniat că va continua acţiunile de combatere a evaziunii, în colaborare cu instituţiile partenere.

Autorităţile au avertizat că obţinerea de avantaje fiscale nelegale sau prejudicierea bugetului de stat prin declararea incorectă a obligaţiilor de plată atrage consecinţe legale severe.

