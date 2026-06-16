Controale în Delta Dunării: sturioni descoperiți într-o ladă frigorifică, deversări ilegale în Dunăre și amenzi de 230.000 de lei

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 230.000 de lei și au dispus suspendarea activității unor operatori economici, în urma controalelor desfășurate în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Printre neregulile descoperite se numără deversarea apelor uzate direct în Dunăre, utilizarea ilegală a unei surse de apă și deținerea unor exemplare de sturion din specia păstrugă.

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Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, verificările au avut loc în prima zi a unei acțiuni de control care se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni în Delta Dunării.

„Garda Naţională de Mediu a aplicat, doar în prima zi de control în zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, amenzi în valoare totală de 230.000 de lei, două avertismente, două măsuri de suspendare a activităţii şi două măsuri de aducere a terenului la starea iniţială”, a transmis instituția.

Controalele sunt realizate în baza unui plan de acțiune întocmit la nivelul Rezervației Biosferei Delta Dunării și vizează respectarea legislației de mediu, protejarea resurselor de apă, a biodiversității și a habitatelor naturale.

Șapte sturioni, descoperiți la un operator din HoReCa

În timpul verificărilor, comisarii au găsit șapte exemplare de sturion din specia păstrugă într-o ladă frigorifică aparținând unui operator economic din domeniul HoReCa.

Pentru documentarea cazului, Garda de Mediu a solicitat sprijinul Serviciului de Poliție Delta Dunării din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma controlului comun, exemplarele de sturion au fost confiscate, iar polițiștii au întocmit actele de procedură penală.

Comisarii au identificat și un operator economic care utiliza resursa de apă fără actele de reglementare necesare din punctul de vedere al protecției apelor.

„Unul dintre cazurile grave identificate vizează un operator economic care utiliza ilegal resursa de apă, fără act de reglementare din punct de vedere al protecţiei apelor. Pentru această situaţie, Garda Naţională de Mediu va formula, în termenul legal, sesizare penală”, a precizat instituția.

În cazul aceluiași operator economic, inspectorii au constatat că apele uzate erau evacuate direct în fluviul Dunărea. Pentru această faptă, Garda Națională de Mediu a anunțat aplicarea unei amenzi de 100.000 de lei.

Editor : A.D.