Controale mai dure la ANAF: Antifrauda va putea verifica persoanele fizice și va impune direct 70% pe veniturile nejustificate

Proceduri greoaie și întârzieri în recuperarea sumelor Decizii de impunere emise direct, pe baza metodelor indirecte

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat luni un proiect de ordin prin care inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală vor putea verifica situația fiscală a persoanelor fizice și vor avea dreptul să stabilească direct impozitul de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată, inclusiv dobânzi și penalități. Măsura elimină procedura actuală prin care aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere.

Conform Codului fiscal, orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate, iar prin decizia de impunere sunt stabilite atât impozitul datorat, cât și dobânzile și penalitățile de întârziere.

În referatul de aprobare, ANAF arată că astfel de situații sunt frecvent identificate în controalele antifraudă, unde inspectorii descoperă venituri obținute de persoane fizice fără a putea stabili proveniența acestora, cazuri care, în prezent, nu pot fi valorificate imediat.

Proceduri greoaie și întârzieri în recuperarea sumelor

În prezent, verificarea documentară a veniturilor personale cu sursă neidentificată poate fi realizată doar de anumite structuri ale ANAF, respectiv Direcția generală control venituri persoane fizice, serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor regionale și structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice.

Deși inspectorii antifraudă pot constata aceste venituri în timpul controalelor, ei nu au atribuții pentru a emite decizii de impunere și sunt obligați să transmită constatările către alte structuri ale instituției, în vederea efectuării unei analize de risc și, eventual, includerii cazurilor în programele de control.

Potrivit ANAF, acest circuit administrativ duce la întârzieri și la o utilizare ineficientă a resurselor instituționale, întrucât implică mai multe structuri pentru valorificarea acelorași constatări. În plus, există riscul ca atragerea creanțelor fiscale suplimentare la bugetul de stat să fie întârziată.

„O astfel de procedură creează premisele unei utilizări ineficiente a resurselor instituționale (...) dar și existența unui risc privind atragerea cu întârziere a creanțelor fiscale suplimentare la bugetul statului”, se arată în document.

Decizii de impunere emise direct, pe baza metodelor indirecte

Proiectul de ordin propune modificarea cadrului normativ astfel încât Direcția generală antifraudă fiscală să fie inclusă printre structurile care pot exercita verificarea situației fiscale personale.

Astfel, inspectorii antifraudă vor putea efectua verificări documentare și vor utiliza metode indirecte de stabilire a veniturilor pentru a determina veniturile reale ale persoanelor fizice atunci când acestea nu pot fi justificate.

În aceste condiții, veniturile cu sursă neidentificată constatate în timpul controalelor vor putea fi valorificate operativ, prin emiterea imediată a deciziilor de impunere, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor suplimentare de transmitere și analiză în cadrul altor structuri ale ANAF.

Măsura este menită să accelereze procesul de stabilire a obligațiilor fiscale și să crească eficiența colectării veniturilor la bugetul de stat.

Modificările vizează Ordinul ANAF nr. 2778/2020, care va fi completat prin introducerea explicită a Direcției generale antifraudă fiscală în lista structurilor competente să efectueze aceste verificări și să aplice măsurile prevăzute de lege.

Vezi documentele aici și aici

Citește și: ANAF a acordat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a taxelor. Conformarea voluntară, în creștere în 2026

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri”
sediul anaf
ANAF a acordat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a taxelor. Conformarea voluntară, în creștere în 2026
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM care a venit la București cu o mașină de 300.000 de euro e verificat de ANAF: „Să vedem de unde l-a cumpărat”
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Jumătate dintre unitățile ANAF se desființează. Când ar trebui să înceapă reorganizarea și care sunt criteriile
bnr
BNR: Inflația a scăzut la 9,31%, dar va crește din nou pe fondul scumpirii energiei. Ce riscuri vede banca centrală
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
Victoria Stoiciu
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira...
grindeanu simion
Sondaj: Doar 4% din votanții AUR au încredere în Grindeanu și 12% din...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna: Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură va trece şi...
Ultimele știri
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”
Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Salariul pe care Laura Codruța Kovesi l-ar lua lunar de la EPPO. Fosta şefă DNA se ocupă de dosare de...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
O vilă istorică de 1,7 milioane din centrul Bucurestiului este scoasă la vânzare. Proprietatea are 18 camere...