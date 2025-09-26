Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani, dublu față de media europeană. Prețurile tot mai mari la alimente, energie și carburanți îi obligă pe mulți să meargă la cumpărături cu lista făcută de acasă și să ia doar strictul necesar.

Unul dintre cele mai vitale sectoare, și anume cel alimentar, a suferit cele mai mari creșteri de preț comparativ cu perioada de dinainte de pandemie: aproximativ 63%.

Creșteri de preț similare s-au simțit însă și în cazul produselor nealimentare sau a serviciilor, de 55, respectiv 53%.

Aceste date, confirmate de Institutul Național de Statistică (INS) din țară, sunt duble comparativ cu datele din zona euro, acolo unde doar în cazul sectorului alimentar prețurile au crescut în medie cu 34% pe aceeași perioadă de timp, respectiv 6 ani.

Un studiu recent din România confirmă faptul că doar unul din doi români în prezent consideră că își permite să cumpere doar strictul necesar.

Prețurile din prezent vs înainte de pandemie

alimente +62,67%

produse nealimentare +55,52%

servicii +52,99%

Indicele prețurilor de consum

2025 vs 2019: +57,45%

Inflația alimentară din zona euro

2025 vs 2019: +34%

Editor : C.S.