Cota redusă de TVA pentru locuințe expiră miercuri, după prelungirea decisă în urma atacului ANCPI. Cât pot plăti în plus cumpărătorii

Miercuri, 30 septembrie, este ultima zi în care anumite persoane mai pot cumpăra o locuință cu TVA de 9%, în baza regimului tranzitoriu prelungit după atacul cibernetic din luna iulie asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De la 1 octombrie, locuințele care nu au fost livrate până la termen vor fi taxate, în principiu, cu cota standard de 21%, chiar dacă a fost semnat anterior un antecontract și a fost plătit un avans.

Legea nr. 161/2026 a prelungit până la 30 septembrie inclusiv perioada în care mai poate fi aplicată cota redusă de TVA de 9%. Termenul inițial era 31 iulie, însă blocarea sistemelor ANCPI în urma atacului cibernetic din 14 iulie a împiedicat finalizarea unor tranzacții imobiliare.

Actul normativ a fost promulgat de președintele Nicușor Dan pe 4 august și le-a oferit cumpărătorilor eligibili încă două luni pentru încheierea tranzacțiilor în condițiile fiscale anterioare. Facilitatea nu se aplică însă tuturor cumpărătorilor, ci numai persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin lege.

Cine mai poate cumpăra o locuință cu TVA de 9%

O persoană fizică poate beneficia de cota redusă pentru o singură locuință, cumpărată individual sau împreună cu alte persoane, dacă sunt respectate următoarele condiții:

locuința are o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, fără anexele gospodărești;

valoarea locuinței, inclusiv terenul, nu depășește 600.000 de lei, fără TVA;

locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării;

cumpărătorul nu a mai achiziționat o locuință cu TVA redusă începând cu 1 ianuarie 2023;

actul juridic care prevedea plata unui avans a fost încheiat până la 1 august 2025;

pentru actele încheiate în perioada 3–31 iulie 2025, cumpărătorul a plătit până la 31 iulie 2025 un avans de cel puțin 20% din valoarea locuinței fără TVA;

livrarea locuinței are loc cel târziu la 30 septembrie 2026.

Îndeplinirea condiției privind achiziționarea unei singure locuințe cu TVA redusă este verificată de notar în Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA.

Ce se întâmplă dacă tranzacția nu este încheiată până la termen

De la 1 octombrie, regimul tranzitoriu încetează. Pentru locuințele care nu au fost livrate până la 30 septembrie se va aplica, în principiu, cota standard de TVA de 21%.

În sens fiscal, livrarea unui imobil are loc în momentul în care cumpărătorului îi este transferat dreptul de a dispune de bun ca un proprietar. În cele mai multe cazuri, acesta este momentul încheierii contractului final de vânzare-cumpărare, nu cel al semnării antecontractului.

Prin urmare, existența unei promisiuni de vânzare sau plata unui avans nu sunt suficiente pentru păstrarea cotei de 9%, dacă transferul proprietății are loc după 30 septembrie. Codul fiscal prevede că, atunci când cota TVA se modifică, sumele facturate ori achitate în avans se regularizează în funcție de cota aplicabilă la data livrării.

Persoanele aflate în această situație trebuie să verifice clauzele antecontractului pentru a vedea cine suportă diferența de TVA. Dacă prețul a fost stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, diferența va fi suportată, de regulă, de cumpărător. Dacă în contract a fost prevăzut un preț final fix, cu TVA inclusă, efectele depind de formularea clauzelor contractuale.

La valoarea maximă eligibilă, de 600.000 de lei fără TVA, calculul este următorul:

cu TVA de 9%, taxa este de 54.000 de lei, iar prețul total ajunge la 654.000 de lei;

cu TVA de 21%, taxa este de 126.000 de lei, iar prețul total ajunge la 726.000 de lei;

diferența dintre cele două cote este de 72.000 de lei.

Cine poate cere restituirea diferenței de TVA

Legea cuprinde și o măsură pentru persoanele care au finalizat achiziția după expirarea termenului inițial, dar înainte ca prelungirea să intre în vigoare.

Cumpărătorii care au achiziționat o locuință cu TVA de 21% în perioada cuprinsă între 1 august 2026 și intrarea în vigoare a Legii nr. 161/2026 pot solicita restituirea diferenței până la nivelul cotei de 9%, dacă îndeplineau toate condițiile pentru aplicarea facilității.

Cererile pot fi depuse începând cu 1 octombrie, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Dacă o persoană a cumpărat mai multe locuințe în perioada respectivă, diferența poate fi restituită pentru una singură: cea pentru care faptul generator de TVA a intervenit primul.

Atacul asupra ANCPI a blocat procedurile necesare vânzării locuințelor

Prelungirea termenului a fost decisă după atacul cibernetic care a afectat infrastructura informatică a ANCPI. Din 14 iulie, aplicația e-Terra, adresele de e-mail și celelalte sisteme gestionate de instituție au devenit nefuncționale, ceea ce a îngreunat sau a împiedicat eliberarea documentelor cadastrale necesare tranzacțiilor imobiliare.

Indisponibilitatea sistemelor a afectat întregul circuit al tranzacțiilor, de la eliberarea documentelor de carte funciară până la semnarea contractelor finale. Blocajul i-a afectat atât pe cumpărători și dezvoltatori, cât și pe notari, bănci și agențiile imobiliare implicate în aceste operațiuni.

În lipsa accesului la e-Terra, notarii și profesioniștii autorizați nu au mai putut transmite și procesa în condiții normale cererile de carte funciară. Problemele au apărut cu mai puțin de trei săptămâni înaintea termenului inițial de 31 iulie, până la care trebuiau livrate locuințele pentru aplicarea cotei reduse.

Investigația tehnică realizată cu sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică a confirmat că ANCPI a fost ținta unui atac de tip ransomware. Atacatorii au criptat și au șters o parte a infrastructurii de virtualizare care găzduia aplicațiile instituției. Sistemele afectate au fost izolate pentru a împiedica extinderea atacului.

Guvernul a precizat însă că baza centrală de date a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor asupra imobilelor, nu a fost afectată.

„Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”, a transmis Executivul.

Infrastructura informatică a fost ulterior reconstruită, iar aplicația e-Terra a fost transferată în cloudul guvernamental, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale și Cyberint. Repornirea a fost condiționată de efectuarea unor teste de funcționare și securitate.

e-Terra a fost repornită etapizat începând cu 11 august. La momentul producerii incidentului informatic existau aproximativ 94.000 de cereri în lucru la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Între 11 și 19 august, oficiile de cadastru au primit 329.476 de cereri și au soluționat 279.242. ANCPI a explicat că volumul ridicat provenea în principal din solicitările acumulate în perioada în care e-Terra nu a funcționat și a avertizat că pot apărea temporar timpi mai mari de așteptare.

Pe 20 august a fost reactivată și funcționalitatea „Link de plată”, prin care notarii și persoanele autorizate pot trimite beneficiarilor, prin e-mail sau SMS, un link pentru achitarea cu cardul a tarifelor datorate ANCPI. Celelalte platforme gestionate de instituție urmau să fie readuse online treptat, după efectuarea verificărilor tehnice.

Digi24.ro a solicitat date suplimentare de la ANCPI, ANAF și Ministerul Finanțelor. Până la momentul redactării articolului, cele trei instituții nu au transmis răspunsuri.

Editor : A.D.