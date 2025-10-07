Live TV

Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut o investiție făcută în aur la începutul anului

Lingou aur
Cât ți-ar fi adus dacă ai fi investit în aur

Cotaţia aurului, considerat o valoare de refugiu în perioade de incertitudine, a atins marţi un nou maxim istoric, în contextul în care închiderea Guvernului SUA şi criza politică din Franţa au injectat mai multă incertitudine pe pieţele financiare, transmite Bloomberg.

Uncia de aur era cotată marţi la 3.977,44 dolari, depăşind precedentul record de 3.970,08 dolari uncia înregistrat în cursul şedinţei de luni. Încetarea activităţii Guvernului american, care a intrat în a doua săptămână, i-a privat pe investitori de o serie de date statistice importante, care sunt necesare pentru a evalua sănătatea economiei SUA, în timp ce Rezerva Federală se străduieşte să evalueze condiţiile în schimbare. Traderii mizează în continuare pe o reducere de un sfert de punct procentual a dobânzii de referinţă în această lună, ceea ce ar trebui să fie în beneficiul aurului, deoarece acesta nu plăteşte dobânzi.

În Franţa, Sebastien Lecornu a demisionat din funcţia de prim-ministru, după încercări eşuate de a ajunge la un consens cu partidele politice privind cheltuielile bugetare, impasul zădărnicind încercările de a reduce cel mai mare deficit fiscal din zona euro. Între timp, ascensiunea aproape sigură a lui Sanae Takaichi ca următor prim-ministru japonez a zguduit, de asemenea, pieţele financiare.

Schimbările politice din Franţa şi Japonia amplifică îngrijorările fiscale şi contribuie la creşterea preţului aurului, a declarat Nicky Shiels, şefa Departamentului de cercetare şi strategie metale la MKS PAMP SA.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a pregătit terenul pentru o creştere a preţului aurului de aproximativ 50% în acest an, deoarece mişcările sale agresive de remodelare a comerţului global şi evoluţiile geopolitice au stimulat o fugă către siguranţă şi o îndepărtare de dolar. Băncile centrale şi fondurile tranzacţionate la bursă garantate cu aur au fost cumpărători entuziaşti, în timp ce reducerea ratei dobânzii de către Fed şi perspectiva unor noi achiziţii au contribuit şi ele la creşterea preţului aurului.

Între timp, Banca Populară Chineză şi-a prelungit seria de achiziţii de aur în septembrie pentru a 11-a lună consecutivă, chiar dacă lingourile de aur au urcat la noi maxime istorice.

Reflectând această stare de spirit pozitivă, analiştii băncii Goldman Sachs Group Inc. şi-au îmbunătăţit previziunile referitoare la preţul aurului în luna decembrie 2026, la 4.900 de dolari pe uncie, de la 4.300 de dolari anterior, citând intrările de ETF-uri şi achiziţiile băncilor centrale.

„Aş sugera o poziţie de tip overweight pe aur - în ciuda preţului său ridicat - ca măsură de protecţie împotriva dolarului american şi ca pregătire pentru mai multe şocuri viitoare", a declarat David Chao, analist la Invesco Asset Management. Alocarea către aur ca procent din portofoliile investitorilor este probabil în prezent de doar o singură cifră - dar un nivel de aproximativ 5% este "o măsură prudentă pentru mine”, a adăugat David Chao.

Cât ți-ar fi adus dacă ai fi investit în aur

În ultimul an: creștere cu 59,99% (de la 2486,8 la 3977,4 usd/uncie)
De la începutul anului 2025 (9luni): creștere cu 69,5% (de la 2345,7 la 3977,4 usd/uncie)
De la începutul anului 2024 (21 luni): creștere cu 102,5% (de la 1968 la 3977,4 usd/uncie)
De la începerea războiului din Ucraina, 24 februarie 2022: 143, 11% (de la 1636 la la 3977,4 usd/uncie)

 

