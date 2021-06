Cotațiile la materiile prime sunt în creștere. Pentru Rusia e un moment bun să-și crească încasările la buget

Cotațiile la materii prime au o nouă tendință de creștere, dată de piață, dar și de unele măsuri administrative. Și totul începe de la țiței. Petrolul Brent a depășit nivelul de 75 de dolari pe baril, chiar cu un vârf temporar de 76. Iar pe un fond al creșterii prețurilor la metale, Rusia a decis, sub pretextul descurajării oportuniștilor, să taxeze aceste exporturi, ceea ce se va transmite mai departe în lanț. Pentru Moscova, e un moment bun ca să-și crească încasările la buget.

Petrolul a mai câștigat ceva teren, în condițiile în care sunt semne pregnante că stocurile acumulate scad cu repeziciune. Rezervele din Statele Unite s-au diminuat săptămână trecută într-un ritm aproape dublu față de cel estimat. Iar cererea de produse rafinate este în urcare.

O altă influență, de un impact mai redus, a venit și dintr-o ușoară depreciere a dolarului.

Iar dincolo de fundamente, se produce o apreciere și din acumulare de poziții. Jucătorii ies de pe contractele pe cereale și metale, unde s-a atins o tensiune înaltă, și se deschid pe piața petrolului, pentru că dealerii văd perspective mai bune pe fondul ofertei încă limitate din partea țărilor exportatoare, care e în contratimp cu avansul rapid al cererii, susține Saxobank.

Rusia pune gaz pe foc

Pe piața metalelor s-au atins niveluri care au început să genereze măsuri administrative în unele țări. Rusia intenţionează să introducă o taxă temporară pentru exporturile de oţel, nichel, aluminiu şi cupru. Scopul ar fi ţinerea sub control a inflaţiei, în ideea că suprataxarea va descuraja exporturile și atunci mărfurile vor rămâne îmntr-o pondere mai mare pe piața internă.

Ministrul rus al Economieia anunțat că taxa va fi de 15% plus un tarif specific pentru fiecare metal. Taxa va intra în vigoare cinci luni, de la 1 august şi până la finalul anului.

Rusia se aşteaptă să colecteze 1,5 miliarde de dolari de la producătorii de oţel şi încă circa 700 de milioane de dolari de la producătorii de metale de bază.

Aceste taxe ar putea avea implicaţii de amploare asupra pieţei mondiale a metalelor într-o perioadă în care există o ofertă limitată de anumite produse, precum aluminiul.

Rusal controlează aproximativ 10% din piaţa mondială a aluminiului în timp ce Norilsk Nickel produce aproximativ 20% din nichelul din întreaga lume.

China luptă cu inflația

Taxa la exporturile pe metale anunţată de Moscova este ultima dintr-un şir de măsuri adoptate de guvernele din întreaga lume pentru a contracara o creştere a preţurilor la materii prime şi alte produse de bază. Rusia a introdus deja o taxă și la exporturile de grâu.

Și China a luat măsuri în acest an pentru a ţine sub control inflaţia. Agenţia de planificare economică de la Beijing a anunțat recent că va investiga „specula maliţioasă” de pe piața minereului de fier și va pedepsi sever frauda, scrie Financial Times. Asta, după ce în urmă cu aproape o lună autoritățile chineze au ordonat companiilor de stat să analizeze riscurile şi să-şi reducă expunerea de pe piața materiilor prime din străinătate. Guvernul a cerut firmelor locale, inclusiv uzinelor metalurgice, comercianților de mărfuri și brokerilor, să reducă expunerile pe piețele la termen de materii prime extrem de volatile, precum minereul de fier și cărbune.

În plus, în urmă cu o săptămână, oficialii chinezi au anunțat că vor elibera din rezervele naționale metale industriale pentru a tempera temerile legate de lipsa și prețurile ridicate ale acestora.