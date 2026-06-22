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Video Creditele, tot mai greu de plătit de români. Cazul unei familii executate silit după trei împrumuturi: „Trag un semnal de alarmă”

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barbat sufocat de datorii
Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. S-a dublat și numărul cererilor adresate ANPC cu privire la declanșarea falimentului personal. Cei ajunși acum în imposibilitatea de a-și mai achita ratele regretă amarnic. Este și cazul unei familii executate silit, după trei împrumuturi luate în cursul anului trecut.  

Adelina a luat împreună cu soțul ei trei credite a câte 10 mii de euro la case de ajutor reciproc din țară. După doar 7 luni, cei doi nu au mai putut achita ratele, astfel că, în cazul lor, a început procedura de executare silită.

„În momentul în care câteva rate nu se achită, condiția este de executare imediată, nu a doar a ratelor restante, ci a întregului debit, lucru care este foarte greu pentru că, din momentul în care tu nu mai poți achita ratele, clar ai o problemă financiară”, spune Adelina.

Pentru un singur credit de 10 mii de euro, taxa percepută de executorul judecătoresc este de peste 7.000 de lei. Până la recuperarea integrală a banilor, debitorul va plăti penalități pentru fiecare zi de întârziere, dar și dobânda aferentă creditului.

„Țin să trag un semnal de alarmă pentru cei care recurg la astfel de credite: să citească foarte atent contractele”, mai spune Adelina.

Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. De la 2,68%, în decembrie 2025, la 2,83%, în martie 2026.

„Presiunea terapiilor administrate în ultimul aproape un an începe să își facă efectele. Oameni obosesc, bugetele rezistă cu greu, factorii de presiune parcă nu se mai termină”, constată Dacian Palladi, consultant în afaceri.

Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii trei ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere.

„Câtă vreme există probleme justificate, care pot fi demonstrate cu documente, faptul că se află într-o perioadă de șomaj, a intervenit o problemă medicală sau familială, toate acestea pot califică persoană la o renegociere cu banca”, transmite, pentru Digi24, Liviu-Vladimir Fenoghen, directorul Centrului pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare (CSALB).

Există, însă, și situații în care facturile de utilități și creditele sunt o povară imposibil de dus, iar atunci românii pot apela la soluția insolvenței personale. ANPC pregătește o serie de modificări la legea care reglementează această procedură.

„În această procedură de insolvență, în forma actuală, locuința poate fi valorificată pentru recuperarea datoriilor, dar noi propunem introducerea locuinței în categoria bunurilor neurmăribile în anumite condiții. Menținerea locuinței ar sprijini debitorii spre achitarea datoriilor”, e de părere președintele ANPC, Csaba Bekesi.

În ultimii opt ani, 1.000 de români au apelat la insolvența personală. De la începutul anului au fost înregistrate peste 100 de astfel de cereri.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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