Creditorii au aprobat planul de restructurare pentru Liberty Galați și secția Tubular. Care este prețul de pornire al vânzării

Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă. Potrivit administratorilor concordatari CITR și Euro Insol, planul urmează să fie supus omologării judecătorului-sindic, după care va putea fi lansată procedura de vânzare, cu scopul de a atrage un investitor capabil să repornească producția.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de cei doi administratori concordatari, aprobarea planului de către creditori creează cadrul pentru atragerea unui investitor capabil să repornească producţia şi să ofere o perspectivă pe termen lung platformei industriale de la Galaţi, considerată un activ strategic pentru economia României.

Conform planului aprobat de creditori, combinatul Liberty Galați și secția Tubular vor fi scoase la vânzare împreună, prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA. Aprobarea reprezintă o etapă importantă în procesul de restructurare a celui mai mare combinat siderurgic din România, după mai multe luni de negocieri pentru identificarea unei soluții care să permită reluarea activității industriale și păstrarea locurilor de muncă.

„Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Următoarea etapă este solicitarea omologării planului de către judecătorul-sindic, procedură necesară înainte de lansarea procesului de vânzare. Ulterior, va fi publicat un anunț care va cuprinde condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante.

„Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galaţi şi a secţiei Tubular, într-un demers care urmăreşte atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activităţii industriale. După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunţ public. Anunţul va include condiţiile de participare, calendarul şi termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante. CITR şi Euro Insol invită de pe acum investitorii interesaţi să se pregătească pentru această etapă”, se arată în comunicat.

Investitorii interesați vor fi evaluați atât în funcție de sumele oferite pentru cele două active, cât și de capacitatea lor de a relansa producția siderurgică, astfel încât soluția aleasă să țină cont de interesele creditorilor și de perspectivele de continuare a activității industriale.

Planul de restructurare a fost prezentat vineri și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați.

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Editor : M.I.