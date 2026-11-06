Live TV

Creditorii au aprobat planul de restructurare pentru Liberty Galați și secția Tubular. Care este prețul de pornire al vânzării

Data publicării:
combinatul liberty galati
Combinatul Liberty Galați. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă. Potrivit administratorilor concordatari CITR și Euro Insol, planul urmează să fie supus omologării judecătorului-sindic, după care va putea fi lansată procedura de vânzare, cu scopul de a atrage un investitor capabil să repornească producția.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de cei doi administratori concordatari, aprobarea planului de către creditori creează cadrul pentru atragerea unui investitor capabil să repornească producţia şi să ofere o perspectivă pe termen lung platformei industriale de la Galaţi, considerată un activ strategic pentru economia României.

Conform planului aprobat de creditori, combinatul Liberty Galați și secția Tubular vor fi scoase la vânzare împreună, prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA. Aprobarea reprezintă o etapă importantă în procesul de restructurare a celui mai mare combinat siderurgic din România, după mai multe luni de negocieri pentru identificarea unei soluții care să permită reluarea activității industriale și păstrarea locurilor de muncă.

„Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Următoarea etapă este solicitarea omologării planului de către judecătorul-sindic, procedură necesară înainte de lansarea procesului de vânzare. Ulterior, va fi publicat un anunț care va cuprinde condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante.

„Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galaţi şi a secţiei Tubular, într-un demers care urmăreşte atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activităţii industriale. După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunţ public. Anunţul va include condiţiile de participare, calendarul şi termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante. CITR şi Euro Insol invită de pe acum investitorii interesaţi să se pregătească pentru această etapă”, se arată în comunicat.

Investitorii interesați vor fi evaluați atât în funcție de sumele oferite pentru cele două active, cât și de capacitatea lor de a relansa producția siderurgică, astfel încât soluția aleasă să țină cont de interesele creditorilor și de perspectivele de continuare a activității industriale.

Planul de restructurare a fost prezentat vineri și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați.

Citește și Guvernul prelungește cu 6 luni plata angajaților Liberty Galați, în timp ce vor avea loc negocieri cu investitorii interesați

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
Donald Trump.
4
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui...
Pensii decembrie 2026. Inquam Photos Octav Ganea
5
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile...
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
foie-gras gettyimages
Locuitorii din Washington au decis prin vot: Fără foie-gras în restaurante și magazine
nava esuata pe dunare
Haos pe Dunăre: Cum a blocat o navă supraîncărcată exporturile de cereale între Galați și Constanța. „Sunt întârzieri foarte mari”
Lingou aur
Rusia vinde aur în valoare de milliarde de dolari. Traseul duce spre China
dna inquam liviu floin albei
Fraudă de peste 3 milioane de lei din fonduri europene pentru sisteme de irigaţii în Galaţi. Schema folosită de inculpați
tren auto accident captura digi24
Tragedie pe calea ferată: Patru morți, după ce o autoutilitară a fost spulberată de tren. La volan, o șoferiță cu permis de câteva zile
Recomandările redacţiei
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost reconectat vineri la Sistemul...
dan si fiul la rugby inquam alex nicodim
Nicușor Dan și-a dus fiul la meciul de rugby România - Tonga, pe...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu...
xfgbnsgr
Ilie Bolojan, la o întâlnire a liberalilor din Vrancea: „PNL trebuie...
Ultimele știri
Un nou contingent american a sosit în Estonia. În regiunea baltică au apărut incertitudini cu privire la prezența trupelor SUA
Spania trage un semnal de alarmă după ameninţările cu bombă: „E clar că nu este o coincidenţă”
Rubio participă la reuniunea miniștrilor de externe din G7 săptămâna viitoare, la Paris, după înfrângerea electorală a lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Ultimă oră. Universitatea Craiova, sancționată drastic de UEFA!
Adevărul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...