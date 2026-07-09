Live TV

Crescătorii de ovine cer măsuri urgente pentru reluarea exporturilor: „Am pierdut deja 128 de milioane de euro”

Data publicării:
po capre miei ovine caprine
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Oierii cer din nou demiterea șefului ANSVSA Ce răspunsuri solicită ANSVSA ANSVSA a instituit carantină internă de 30 de zile

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS solicită Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să prezinte de urgență măsurile luate pentru gestionarea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și calendarul negocierilor cu autoritățile europene, avertizând că întârzierea reluării dialogului cu Comisia Europeană ar putea prelungi blocajul exporturilor. Crescătorii susțin că pierderile din sector au ajuns deja la 128 de milioane de euro și cer din nou schimbarea din funcție a președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, Guvernului, Ministerului Agriculturii și ANSVSA, ROMOVIS atrage atenția că timpul rămas pentru reluarea dialogului cu autoritățile europene este foarte scurt. Federația avertizează că, în luna august, activitatea Comisiei Europene este redusă din cauza concediilor de odihnă, iar orice întârziere ar putea amâna discuțiile oficiale până în toamnă.

„În lipsa unor măsuri imediate și eficiente, există riscul real ca reluarea discuțiilor oficiale să fie întârziată, ceea ce poate conduce la prelungirea restricțiilor sanitare veterinare, la menținerea blocajului exporturilor și la agravarea pierderilor economice suportate de crescătorii de ovine și caprine din România”, au transmis reprezentanții ROMOVIS.

Oierii cer din nou demiterea șefului ANSVSA

Federația cere schimbarea conducerii ANSVSA și afirmă că nu mai poate avea încredere în instituția condusă de Alexandru Bociu, acuzând că avertismentele transmise încă din 2024 privind evoluția Pestei Micilor Rumegătoare au fost ignorate.

„Solicităm să opriți mascarada întâlnirilor inițiate de președintele Bociu doar pentru imaginea personală și să refaceți credibilitatea ANSVSA în fața Comisiei Europene, DG SANTE și a fermierilor din România prin aducerea unui profesionist în fruntea instituției. Nu dorim să fim părtași la dezastrul în care se află sectorul ovin și caprin din România doar de dragul de a poza în parteneri de dialog, în timp ce fermierii suferă”, se arată în scrisoarea deschisă.

Federația estimează că pierderile provocate de restricțiile sanitare veterinare și de blocarea exporturilor se ridică deja la 128 de milioane de euro.

Potrivit calculelor organizației, aproximativ 68 de milioane de euro reprezintă diferențele de preț înregistrate de crescători, iar alte 60 de milioane de euro sunt costurile aferente animalelor care ar fi trebuit să fie deja livrate: „În total, 128 milioane de euro pierdute și care pun în pericol șeptelul de ovine din România. Totodată, condamnă la sărăcie mare parte a fermierilor crescători de oi și, indiscutabil, România are de suferit atât economic, cât și la capitolul credibilitate”.

Ce răspunsuri solicită ANSVSA

Crescătorii de animale cer Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să prezinte toate demersurile oficiale întreprinse în perioada 2025-2026 în relația cu Comisia Europeană și celelalte instituții competente privind gestionarea focarelor de Pestă a Micilor Rumegătoare.

Totodată, organizația solicită să afle dacă ANSVSA a transmis încă din 2024 un plan național de zonare și regionalizare bazat pe restricții etapizate pentru limitarea răspândirii bolii și, dacă da, care sunt principalele măsuri prevăzute și stadiul implementării acestora.

Federația cere și explicații privind situațiile în care, în mai multe județe din România, au fost identificate animale cu anticorpi specifici Pestei Micilor Rumegătoare, dar fără semne clinice de boală.

O altă solicitare vizează prezentarea strategiei naționale pentru limitarea și eradicarea bolii, precum și a etapelor, criteriilor epidemiologice și termenelor estimate pentru revenirea la desfășurarea normală a activităților comerciale și reluarea exporturilor de ovine și caprine.

Federația a anunțat că nu va participa la întâlnirea organizată miercuri, 9 iulie, la sediul Prefecturii Brașov, la inițiativa președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

La reuniune a participat și ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, însă ROMOVIS a anunțat că refuză dialogul instituțional până când ANSVSA nu va răspunde întrebărilor formulate și nu va prezenta măsuri concrete pentru ieșirea din actuala situație.

Citește și: Tanczos Barna: România trebuie să rămână cel mai mare exportator de oi din UE. Lucrăm la deblocarea interdicţiilor impuse de Comisie

ANSVSA a instituit carantină internă de 30 de zile

Marți, ANSVSA a anunțat instituirea unei carantine interne de 30 de zile pentru ovine și caprine, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare într-o exploatație din județul Mureș.

Autoritatea a precizat că toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate în această perioadă.

Singura excepție este transportul direct către abatoare, permis exclusiv în baza unei solicitări scrise, verificată și aprobată de direcțiile sanitar-veterinare teritoriale.

Pe lângă restricțiile privind circulația animalelor, ANSVSA a dispus limitarea pășunatului, intensificarea controalelor efectuate de Poliție, Jandarmerie și Poliția de Frontieră, monitorizarea fondurilor de vânătoare și neutralizarea carcaselor de animale.

Potrivit autorității, măsurile au fost luate pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului, în condițiile în care acesta își pierde contagiozitatea în aproximativ 21 de zile.

Crescătorii de ovine avertizează însă că, fără o strategie clară de negociere cu autoritățile europene și fără un calendar pentru ridicarea restricțiilor, blocajul exporturilor riscă să se prelungească, iar pierderile din sector să continue să crească.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
iran-teheran - 3 martie 2026
5
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Digi Sport
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna: România trebuie să rămână cel mai mare exportator de oi din UE. Lucrăm la deblocarea interdicţiilor impuse de Comisie
trafic de droguri, schimb de marfa si bani
Raport: Crește consumul de droguri în rândul femeilor tinere din România. Specialiștii vorbesc despre o inversare a tendințelor
Crestere economica
Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026. Adrian Negrescu: „Traversăm o epocă de gheață investițională”
image-2021-12-18-25250064-41-inflatie
Scăderea inflației ar putea accelera în trimestrul al treilea, estimează BNR. Ce factori vor influența evoluția prețurilor
BNR
BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an. Ce mesaj transmite despre economia României
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin.
Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România...
Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile...
raed arafat
Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul de...
Gabi-Muresan
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește...
Ultimele știri
Parlamentul ungar lucrează la foc continuu pentru a destructura „mafia” lui Orban
Ce șanse are Marine Le Pen să devină noul președinte al Franței: date din cele mai recente sondaje de opinie
Raed Arafat, după sechestrul pus de procurori în dosarul contrabandei cu un elicopter: „O formă de schizofrenie instituțională”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute...
Fanatik.ro
Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după...
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Câți bani încasează, de fapt, Rapid după ce Albion Rrahmani a semnat cu o formație din Serie A
Adevărul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii n-aveau cum să uite! Cum l-au numit pe Gabi Mureșan, după ce au aflat că a murit
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...