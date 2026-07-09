Crescătorii de ovine cer măsuri urgente pentru reluarea exporturilor: „Am pierdut deja 128 de milioane de euro”

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS solicită Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să prezinte de urgență măsurile luate pentru gestionarea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și calendarul negocierilor cu autoritățile europene, avertizând că întârzierea reluării dialogului cu Comisia Europeană ar putea prelungi blocajul exporturilor. Crescătorii susțin că pierderile din sector au ajuns deja la 128 de milioane de euro și cer din nou schimbarea din funcție a președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, Guvernului, Ministerului Agriculturii și ANSVSA, ROMOVIS atrage atenția că timpul rămas pentru reluarea dialogului cu autoritățile europene este foarte scurt. Federația avertizează că, în luna august, activitatea Comisiei Europene este redusă din cauza concediilor de odihnă, iar orice întârziere ar putea amâna discuțiile oficiale până în toamnă.

„În lipsa unor măsuri imediate și eficiente, există riscul real ca reluarea discuțiilor oficiale să fie întârziată, ceea ce poate conduce la prelungirea restricțiilor sanitare veterinare, la menținerea blocajului exporturilor și la agravarea pierderilor economice suportate de crescătorii de ovine și caprine din România”, au transmis reprezentanții ROMOVIS.

Oierii cer din nou demiterea șefului ANSVSA

Federația cere schimbarea conducerii ANSVSA și afirmă că nu mai poate avea încredere în instituția condusă de Alexandru Bociu, acuzând că avertismentele transmise încă din 2024 privind evoluția Pestei Micilor Rumegătoare au fost ignorate.

„Solicităm să opriți mascarada întâlnirilor inițiate de președintele Bociu doar pentru imaginea personală și să refaceți credibilitatea ANSVSA în fața Comisiei Europene, DG SANTE și a fermierilor din România prin aducerea unui profesionist în fruntea instituției. Nu dorim să fim părtași la dezastrul în care se află sectorul ovin și caprin din România doar de dragul de a poza în parteneri de dialog, în timp ce fermierii suferă”, se arată în scrisoarea deschisă.

Federația estimează că pierderile provocate de restricțiile sanitare veterinare și de blocarea exporturilor se ridică deja la 128 de milioane de euro.

Potrivit calculelor organizației, aproximativ 68 de milioane de euro reprezintă diferențele de preț înregistrate de crescători, iar alte 60 de milioane de euro sunt costurile aferente animalelor care ar fi trebuit să fie deja livrate: „În total, 128 milioane de euro pierdute și care pun în pericol șeptelul de ovine din România. Totodată, condamnă la sărăcie mare parte a fermierilor crescători de oi și, indiscutabil, România are de suferit atât economic, cât și la capitolul credibilitate”.

Ce răspunsuri solicită ANSVSA

Crescătorii de animale cer Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să prezinte toate demersurile oficiale întreprinse în perioada 2025-2026 în relația cu Comisia Europeană și celelalte instituții competente privind gestionarea focarelor de Pestă a Micilor Rumegătoare.

Totodată, organizația solicită să afle dacă ANSVSA a transmis încă din 2024 un plan național de zonare și regionalizare bazat pe restricții etapizate pentru limitarea răspândirii bolii și, dacă da, care sunt principalele măsuri prevăzute și stadiul implementării acestora.

Federația cere și explicații privind situațiile în care, în mai multe județe din România, au fost identificate animale cu anticorpi specifici Pestei Micilor Rumegătoare, dar fără semne clinice de boală.

O altă solicitare vizează prezentarea strategiei naționale pentru limitarea și eradicarea bolii, precum și a etapelor, criteriilor epidemiologice și termenelor estimate pentru revenirea la desfășurarea normală a activităților comerciale și reluarea exporturilor de ovine și caprine.

Federația a anunțat că nu va participa la întâlnirea organizată miercuri, 9 iulie, la sediul Prefecturii Brașov, la inițiativa președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

La reuniune a participat și ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, însă ROMOVIS a anunțat că refuză dialogul instituțional până când ANSVSA nu va răspunde întrebărilor formulate și nu va prezenta măsuri concrete pentru ieșirea din actuala situație.

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ANSVSA a instituit carantină internă de 30 de zile

Marți, ANSVSA a anunțat instituirea unei carantine interne de 30 de zile pentru ovine și caprine, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare într-o exploatație din județul Mureș.

Autoritatea a precizat că toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate în această perioadă.

Singura excepție este transportul direct către abatoare, permis exclusiv în baza unei solicitări scrise, verificată și aprobată de direcțiile sanitar-veterinare teritoriale.

Pe lângă restricțiile privind circulația animalelor, ANSVSA a dispus limitarea pășunatului, intensificarea controalelor efectuate de Poliție, Jandarmerie și Poliția de Frontieră, monitorizarea fondurilor de vânătoare și neutralizarea carcaselor de animale.

Potrivit autorității, măsurile au fost luate pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului, în condițiile în care acesta își pierde contagiozitatea în aproximativ 21 de zile.

Crescătorii de ovine avertizează însă că, fără o strategie clară de negociere cu autoritățile europene și fără un calendar pentru ridicarea restricțiilor, blocajul exporturilor riscă să se prelungească, iar pierderile din sector să continue să crească.

Editor : A.D.