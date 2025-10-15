Live TV

Crește sau nu salariul minim în 2026? Variantele discutate în Guvern

Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea. Subiectul a stârnit însă tensiuni, pentru că nu ar fi bani la bugetul de stat.

Ministerul Muncii face în aceste zile calcule pentru a vedea dacă și cu cât ar putea fi majorat salariul minim de anul viitor. Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

  • nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);
  • intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);
  • nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

Dincolo de cele trei variante, guvernanții pot să cadă de acord asupra unui alt procent cuprins între 47% și 52%.

Patronatele cer înghețarea salariilor

Reprezentanții patronatelor susțin însă că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut.

Inclusiv acesta este un scenariu discutat la Palatul Victoria: înghețarea salariilor, dar și a pensiilor în anul 2026.

„O creștere cu 8–10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate.

„Să fie suspendată creșterea salariului minim”

Cred că în acest an putem lua în calcul prorogarea acestei legi și suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

Ce prevede directiva europeană

România a transpus în legislație, în luna februarie a acestui an, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Potrivit acesteia, salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să permită lucrătorilor trai decent, ținând cont de:

  • puterea de cumpărare, luând în considerare costul vieții;
  • nivelul general al salariilor;
  • rata de creștere a salariilor;
  • productivitatea muncii la nivel național;

Potrivit informațiilor Digi24.ro, o decizie în privința veniturilor de anul viitor ar urma să fie luată până la finalul săptămânii viitoare.

