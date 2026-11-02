Creșterea salariului minim, în discuție la Guvern. Dumitru Costin (BNS): „Nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat”

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS) Dumitru Costin a declarat, luni, după discuţiile sindicatelor cu premierul Luca Niculescu că în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care va fi convocat în zilele următoare, se va discuta despre salariul minim, cu date şi cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii.

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat după întâlnirea cu premierul Luca Niculescu că agenda de lucru a vizat în principal elemente care ţin de piaţa muncii, relatează News.ro.

„Aş începe prin menţiunea referitoare la salariul minim, de asemenea la o regândire a fiscalităţii pe muncă, pentru că ştiţi toţii că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce priveşte salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră. Am primit vineri, săptămâna trecută, de la Guvern, punctul de vedere al Ministerului Muncii şi a ministrului care a cercetat, a analizat în baza prevederilor legislaţiei naţionale”, a afirmat reprezentantul sindicatului.

Dumitru Costin a arătat că salariul minim este un mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil şi nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcţie de conjunctură.

„Trebuie să vă reamintesc că această creştere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii directivei europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al Uniunii Europene, creat pe baza unui mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil, nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcţie de conjunctură, de interesul politic, era o nebunie generală”, a comentat el.

Potrivit președintelui BNS, majorarea salariului minim nu reprezintă o revendicare arbitrară a sindicatelor, ci rezultă din aplicarea legislației europene, transpusă și în legislația națională.

„Aşa cum am menţionat, Ministerul Muncii are această obligaţie, ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatorii publici care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim, urmând ca, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care ne-a fost confirmat în această seară de premier, era una din solicitările noastre, va fi convocat în zilele următoare, moment în care vom discuta cu date şi cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii vineri şi continuând cu ceea ce o să lansăm mâine în spaţiul public, o analiză complexă asupra determinării salariului minim, fiscalităţii pe muncă şi pe salariu minim”, a subliniat Dumitru Costin.

Discuțiile au loc după întâlnirea de luni a sindicatelor cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Sindicatele solicită majorarea salariului minim brut cu 675 de lei, până la 5.000 de lei, de la 1 ianuarie 2027, în timp ce patronatele, cu care premierul s-a întâlnit săptămâna trecută, cer amânarea măsurii. Reprezentanții sindicali vor, de asemenea, negocieri privind legea salarizării și discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu miniștrii social-democrați din Guvern.

Editor : M.I.