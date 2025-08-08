Economistul Cristian Păun a vorbit la Digi24 despre pachetul 2 de măsuri fiscale care va aduce și impozite mai mari pe proprietate și a precizat că „ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești, versus impozitele aferente caselor de vacanță.”

„Filozofia care stă în spatele acestor majorări sau, mă rog, argumentul pe care l-am văzut în spațiul public este acela că aceste impozite pe proprietate în România sunt în continuare mici și foarte mici. Sigur cred că ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești sau chiar ai făcut o investiție pentru închiriere, versus impozitele aferente caselor de vacanță. Poate că n-ar strica să avem o astfel de diferențiere, pentru că este o diferență și multe țări fac o diferență între cele două tipuri de, să spunem, locuințe”, a explicat Cristian Păun.

Economistul a precizat că impozitele încep să se apropie de cele din țările din UE, unde salariile sunt mult mai mari.

„Dar, da, cresc impozitele pe proprietate. Din păcate, aceste impozite pe proprietate mărite semnificativ vin pe fondul măririi altor impozite locale, care s-au tot inclus și introdus în viața noastră de zi cu zi. Dau exemplu impozitul pe locul de parcare. De exemplu, în Sectorul 4, plătești aproape 600, chiar peste uneori, de lei pe an ca să ai un loc de parcare stabil. Vă dați seama că la ăsta se va mai adăuga și impozitul pe proprietate. Încet, încet ajungem către 500-600 euro pe an, o sumă destul de importantă, chiar comparabilă cu cea din țările Uniunii Europene, unde veniturile sunt de două, trei ori mai mari,” a declarat Păun.

Economistul a adăugat că, odată cu aceste creșteri de impozite, ar trebui să avem și controale mai drastice vizavi de modul de cheltuire a banului public.

„Trebuie să fim foarte atenți cu aceste impozite. Sigur că noi înțelegem că statul vrea să echilibreze fiscal România preponderent prin taxe. Rămâne și problema ce se întâmplă cu banii ăștia. Pentru că dacă tu dai mai multe impozite mai mari la statul român și statul român le îngroapă în consilieri și le îngroapă în tot felul de sinecuriști și tot felul de sinecuri, asta nu înseamnă reformarea României, nu înseamnă modernizarea României.

Adică, la pachet cu aceste măsuri, trebuie să vedem controale mai drastice vizavi de modul de cheltuire a banului public, trebuie să vedem instituții care își fac treaba, trebuie să vedem instituții care apără egalitatea în fața legii fiscale a tuturor, nu de unii scapă, de unii nu. Și evident, e foarte important să beneficiem de cât mai multe lucruri de banii ăștia pe care noi îi plătim tot mai mult către bugetul statului. Deocamdată, aceste rezultate nu se vor vedea peste noapte, dar dacă ele nu apar, va fi o mare problemă. Vom rămâne cu o Românie foarte puternic fiscalizată, dar care oferă la fel de puțin sau poate chiar mai puțin cetățenilor care plătesc aceste taxe majorate,” a precizat Cristian Păun.

Editor : A.P.