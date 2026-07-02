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Cristian Păun, despre sancțiunile din piața interbancară: „Consiliul Concurenței amendează o piață și are un dosar extrem de slab”

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profesorul de economie Cristian Păun
Profesorul de economie Cristian Păun. Foto: Digi24
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Din articol
„Consiliul Concurenței are în spate un dosar extrem de slab” Păun: „Toate informațiile invocate în dosar sunt publice”

Consiliul Concurenței amendează o piață și are în spate „un dosar extrem de slab”, a declarat, joi, profesorul de economie Cristian Păun, în cadrul unei dezbateri dedicate relației dintre ROBOR și politica monetară. Potrivit acestuia, investigația privind piața interbancară trebuie privită în contextul unui fenomen mai amplu, pe care îl descrie drept populism.

„Legat de situația pe care o vedem astăzi, eu aș începe cu o definiție scurtă a populismului și aș spune în felul următor: populismul este această situație în care niște politicieni extrag din pălărie o categorie și o contrapun poporului. Poporul este suveran, este atotștiutor, este bun, iar categoria aceea este ticăloasă și așa mai departe. În România, din păcate, astăzi asistăm la un război care este fundamentat pe această teză a populismului și care scoate din pălărie, frecvent, tot felul de categorii. De la bănci, multinaționale, retaileri, verzi, albaștri, gay, păgâni, adică necredincioși, și toți sunt puși în fața poporului, aduși în piața publică și luați la bâte. Din păcate, problema aceasta a populismului a infestat și, întotdeauna se întâmplă așa pentru că vulnerabilizează instituțiile, acest populism a infestat instituții-cheie ale statului român”, a spus Păun, într-o conferință de specialitate, citat de Agerpres. 

„Consiliul Concurenței are în spate un dosar extrem de slab”

Profesorul ASE a afirmat că măsurile luate de Consiliul Concurenței în privința pieței interbancare reprezintă doar o manifestare a acestui fenomen și a criticat argumentele din dosar.

„Astăzi nu ne luptăm cu Consiliul Concurenței, care a atacat băncile. Astăzi ne luptăm cu un fenomen care are foarte multe fațete și o amploare pe care foarte mulți dintre noi refuzăm să o vedem. Ceea ce a făcut Consiliul Concurenței este parte a acestui război. Și doar atât mai spun. Din păcate, am trăit să mai văd încă un atac de acest tip, similar celui pe care l-a făcut ANPC-ul, care amenda formula ratelor constante în rambursarea unui credit. Astăzi, Consiliul Concurenței face o altă porcărie, că nu pot să-i spun altfel, arestează o piață, amendează o piață și are în spate un dosar extrem de slab, cu două argumente fundamentale împotriva băncilor, care de fapt sunt foarte slabe, și mai are vreo două împotriva Băncii Naționale, pe care nu o poate aresta, nu o poate amenda și de care se teme. Ar trebui și Banca Națională să pună puțin lucrurile la punct și să intre în treaba asta un pic mai puternic, pentru că cel puțin două sau trei dintre acuzele de acolo vizează Banca Națională și una, mai indirect, cu manta, vizează băncile”, a afirmat acesta.

Păun: „Toate informațiile invocate în dosar sunt publice”

Cristian Păun a susținut că schimbul de informații invocat de autoritate privește exclusiv date publice, accesibile oricui, și a apărat mecanismul de funcționare al pieței interbancare.

„Ce spune Consiliul Concurenței legat de bănci? Unu, că și-au transmis informații între ele pe canalele publice ale băncilor, sub formă de e-mailuri care postau rapoarte publice din piața publică, care vorbeau despre inflație, despre dobândă, despre creșterea economică. Orice carte de economie îți spune că, cu cât piața este mai informată, cu atât ea este mai eficientă și prețul este mai de piață. Adică Consiliul Concurenței nu ar trebui să sancționeze acest tip de comportament, ci ar trebui să îl promoveze, având în vedere că informațiile acelea erau informații publice. Le găseai la un clic distanță, pe Google. Toate din dosar sunt informații publice. Toate acele e-mailuri care apar în dosarul Consiliului Concurenței sunt informații publice. Le-am verificat pe fiecare dintre ele. Rapoartele acelea sunt publice. Al doilea element de acuză este și mai tâmpit decât acesta. Pe o piață a concurenților tu vii și spui: eu estimez că am nevoie de lichiditate, nu îmi spun poziția ca nu cumva să mă vulnerabilizez în fața ta, concurent. Nu îți spun dacă vreau să cumpăr sau să vând lichiditate, dar pun preț pentru ambele variante, îți spun scadența și îți spun suma și, dacă vrei, îmi dai, dacă vrei, nu îmi dai. Așa funcționează o piață. La o piață, când licitezi, tu spui tuturor ce ai nevoie și care sunt condițiile tale, iar toți îți spun condițiile lor. Tu vii acum, Consiliul Concurenței, să spui că treaba asta e tâmpită? Păi, domnule, așa funcționează o piață”, a explicat profesorul.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la modul în care instanțele ar putea judeca speța.

„Eu nu cred că vor avea nicio problemă să dea dreptate Consiliului Concurenței, la cât de jos este nivelul justiției din România. Oricât de multe studii am face noi, foarte sofisticate, foarte frumoase, din păcate războiul astăzi este pe muchie de cuțit. Pentru că, de fapt, aici nu este vorba despre argumente. Războiul este unul care are în spate altceva. Ceva ce nu se vede: populismul. Bătălia s-a pierdut în momentul în care BNR nu a pus piciorul în prag și nu a spus următorul lucru: interbancarul nu are cum să intre sub incidența politicii în domeniul concurenței. Trebuia pus piciorul în prag și la ANPC. Protecția consumatorului de servicii bancare nu trebuie făcută ca protecția consumatorului de pufuleți”, a mai spus Cristian Păun.

Editor : A.D.

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