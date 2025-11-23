Economistul Cristian Păun a avertizat, în emisiunea În fața ta de la Digi24, că România traversează un moment economic critic, agravat de deciziile recente de majorare a taxelor. Acesta susține că încasările la buget nu au crescut semnificativ, că evaziunea fiscală se amplifică, iar noi creșteri de taxe ar afecta și mai mult economia reală.

Întrebat cum ar putea arăta cifrele și realitatea economică la finalul acestui an, Cristian Păun susține că momentul în care guvernul a decis majorarea taxelor a fost unul profund greșit.

„Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. S-a și văzut că n-am încasat semnificativ mai mult taxe la buget, pentru că n-ai cum, cu economie care se prăbușește. Deci, nu ne-am atins scopul cu acele taxe decât parțial, ceea ce înseamnă că o nouă creștere de taxe nu va duce la și mai multe încasări la bugetul statului, dimpotrivă, va distruge și mai mult din partea economiei care contează”, a spus el.

Economistul consideră că politicienii ar trebui să analizeze efectele reale ale măsurilor luate înainte de a reveni cu noi creșteri fiscale: „Eu cred că politicienii aceștia ar trebui să se uite la efectul pe care l-au avut creșterile de taxe din acest an, de acolo să se înhame și mai abitir la reformele de care vedem că fug.”

„România arată așa din vina clasei politice”

Cristian Păun afirmă că situația actuală a României este consecința incapacității politicienilor de a moderniza statul. „Astăzi România arată cum arată în primul și în primul rând din vina clasei politice, o clasă politică impotentă și deloc interesată de modernizarea României și o să vedem posibil taxe mai mari, că atâta știu. Adică nu, nu au alte capacități de-a face alte lucruri decât creșterea acestor taxe”, a spus Păun.

Potrivit acestuia, politicienii consideră în mod constant că taxele sunt prea mici și că românii contribuie insuficient: „Ei mereu consideră că taxele sunt mici, sunt puține, românii plătesc prea puține taxe, deci, în consecință, ei trebuie să mai crească din taxe, că încă nu plătim suficient de multe taxe care să adune bani semnificativ la bugetul statului.”

Economistul atrage atenția că majorarea impozitelor nu poate ține loc de reforme reale, pentru că „a impune niște taxe mai mari nu reprezintă nici modernizarea României, nici reformarea României. Nu reprezintă o Românie mai bună”.

Impactul creșterii taxelor: încasări modeste și evaziune mai mare

Întrebat despre cifrele rezultate după creșterea taxelor din ultimele luni, Cristian Păun spune că există o creștere nominală a încasărilor din TVA, însă aceasta este departe de a reprezenta o performanță.

„Avem o creștere nominală cel puțin pe partea de TVA, că aceea este taxa principală care a crescut, dar gândiți-vă că această creștere de TVA, de încasări prin TVA, nu este semnificativ mai mare decât cea de anul trecut și, în continuare, este la limită, dacă o comparăm cu inflația, adică până la urmă ai încasat TVA mai mult din prețuri, care au crescut ca urmare a înglobării acestui TVA acolo”, susține el.

Profesorul subliniază că majorarea taxelor nu a redus evaziunea fiscală și că, din contră, creșterile fiscale stimulează ascunderea veniturilor: „Deci nu e o mare performanță care să releve faptul că am luptat semnificativ de mult cu evaziunea fiscală, adică i-am prins pe ăia care înainte de mărire nu-și plăteau taxele, făceau un gap de TVA sau ascundeau taxe.”

„Dimpotrivă, evaziunea crește atunci când taxele cresc, pentru că devine atractiv să nu plătești taxele. Deci eu mă aștept ca această luptă cu evaziunea să se complice din ce în ce mai mult, pe măsură ce tot creștem aceste taxe, sperând că, la un moment dat, vom colecta suficient de mult”, a declarat Cristian Păun.

Editor : M.I.