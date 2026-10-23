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Cristian Popa (BNR) anunță că Banca Națională a României e pregătită pentru aderarea la euro: „Însă e nevoie de un efort mult mai mare”

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monede euro peste steagul ue cu stele
Foto: Profimedia Images
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Aderarea la zona euro este un fenomen economic, dar şi unul politic, iar pentru aceasta este nevoie de eforturi susţinute pe toate paliere, a afirmat, vineri, la Sinaia, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).

„În primul rând, cred că trebuie să spunem că avansul pe drumul aderării la euro este strict condiţionat de avansul pe frontul consolidării fiscale. Chiar şi cu 6% deficit, este un progres faţă de 9%, însă condiţiile de la Maastricht ne cer maxim 3% şi sunt mult mai multe condiţii decât deficitul maxim de 3%. Noi le-am promis europenilor că în 2029-2030 să coborâm cu deficitul sub 3%, de acolo încolo putem să ne aşezăm la masă, să avem o discuţie serioasă cu ei, însă un mesaj important pe care Banca Naţională a României l-a dat este că trecerea, aderarea la zona euro este un fenomen economic, dar este şi un fenomen politic. Este nevoie de eforturi pe toate palierele, este nevoie ca toţi decidenţii din această ţară să facă acele sacrificii. Nu e uşor să reduci deficitul, ne e foarte clar. Nu este uşor să reducem datoria publică, nu este uşor să aducem inflaţia unde trebuie, însă e nevoie de acest efort care nu stă doar la Banca Centrală", a afirmat Cristian Popa, în cadrul Summitului Rethink România 2026 - "O viziune pentru România", scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, Banca Centrală este pregătită din mai multe puncte de vedere pentru aderarea la zona euro.

„Banca Centrală face mai degrabă acele eforturi tehnice şi suntem pregătiţi din multe aspecte, din multe puncte de vedere. Sisteme de plăţi, putem printa bancnote euro, în curând vom putea bate monede euro, însă e nevoie de un efort mult mai mare”, a precizat Cristian Popa.

El a ţinut şi să arate că „nu toate lucrurile sunt roz în zona euro".

„E nevoie să înţelegem, spun eu în nume privat, în nume personal, ca şi economist, că nu toate lucrurile sunt roz în zona euro, sunt mai degrabă lucrurile pozitive, e mai degrabă bine pentru România, însă trebuie să înţelegem că sunt plusuri şi minusuri şi să mergem pe această direcţie. Eu sprijin trecerea la euro, cred că este important să mergem pe acest drum şi drumul e important şi destinaţia, însă trebuie să înţelegem că nu e doar lapte şi miere", a mai spus Cristian Popa.

Editor : A.P.

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