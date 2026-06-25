Live TV

Cristina Chiriac (CONAF): „România a ratat termenul pentru transpunerea Directivei privind transparența salarială”

Data publicării:
Image of stock market and flag of eu over diverse people paying with credit card
Directiva UE privind transparența salarială urmărește reducerea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
CONAF: Decalajul salarial real dintre femei și bărbați este mai mare decât cel raportat România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare între femei și bărbați din UE

România a ratat termenul-limită de 7 iunie pentru transpunerea Directivei (UE) 2023/970 privind transparența salarială și reducerea decalajului salarial de gen, a declarat joi Cristina Chiriac, președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Potrivit acesteia, întârzierea a fost cauzată de contextul politic intern, în condițiile în care Parlamentul nu a mai transpus directivele europene obligatorii.

„România a ratat termenul de 7 iunie de implementare și de transpunere a Directivei privind transparența salarială, preocupată de deciziile politice de a avea un nou guvern. Parlamentul nu a mai fost preocupat de transpunerea și de alinierea cu directivele europene care sunt obligatorii și am ratat acest termen. Directiva obligă companiile cu peste 100 de angajați să justifice public diferențele care depășesc 5% în ceea ce privește decalajul salarial de gen. Mai mult, raportarea are anumite prevederi și pentru companiile mici și mijlocii, cu termene diferite de aplicare, începând din 2027 și 2028”, a afirmat Cristina Chiriac, în cadrul unei dezbateri digitale privind piața muncii, organizată de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

CONAF: Decalajul salarial real dintre femei și bărbați este mai mare decât cel raportat

Președinta CONAF a susținut că diferențele salariale dintre femei și bărbați sunt mai mari decât indică statisticile oficiale, deoarece acestea iau în calcul doar veniturile declarate: „Deși media europeană este undeva la 12%, iar România s-a bătut cu pumnul în piept că are un decalaj de gen mic, de 3,6%, dacă privim lucrurile așa simplist atunci nu vom înțelege derapajele sociale care există și anume că sunt peste 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc în scripte în niciun fel. Dacă luăm în calcul, de exemplu, cele peste 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc nicăieri, o să vedem că, în realitate, acest decalaj de gen este mult mai mare. Marea majoritate a femeilor din sectoarele prost plătite lucrează part-time pentru că trebuie să facă față unor griji casnice, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a părinților. Și asta duce la o distorsionare a pieței muncii”, a explicat Cristina Chiriac.

Potrivit datelor citate de aceasta, câștigul salarial mediu brut al bărbaților din România îl depășește, în medie, cu 398 de lei pe lună pe cel al femeilor. În cazul specialiștilor, unde femeile reprezintă aproape 60% din totalul angajaților, diferența ajunge la 20.520 de lei pe an în favoarea bărbaților, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2024.

România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare între femei și bărbați din UE

Cristina Chiriac a atras atenția și asupra diferențelor de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați, susținând că România se află printre statele europene cu cele mai mari decalaje.

„România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare de gen în Uniunea Europeană, după Italia și Grecia. Suntem la 18 puncte procentuale. Rata de ocupare a femeilor în România este de doar 54,3%, față de media europeană de 70,8%. Orice indicator s-ar calcula este puțin distorsionat din cauza faptului că extrem de multe femei sunt în zona de neocupare”, a declarat aceasta.

Directiva (UE) 2023/970 urmărește consolidarea principiului egalității de remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă sau pentru muncă de aceeași valoare, prin introducerea unor obligații de transparență salarială pentru angajatori și a unor mecanisme care să faciliteze identificarea și corectarea diferențelor nejustificate de salarizare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan (1)
Concluziile lui Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Flancului Estic. Următoarea ediție va fi organizată în România
Isaac Herzog
Președintele Israelului, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România și se va adresa Parlamentului
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
catel rasa teckel care doarme
Două românce, judecate în Franța pentru trafic de căţei aduşi din România și rele tratamente asupra animalelor
Visegrad Group (V4) summit in Hungary
Peter Magyar exclude extinderea Grupului de la Vişegrad după ce anunțase că va propune invitarea României
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu
PSD și Nicușor Dan nu vor să semneze „în orb” un acord de...
mae
Rusia închide consulatul român din Sankt-Petersburg, după măsurile...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „tupeu formidabil”: „PSD, de unde...
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Două cutremure, cu magnitudinea 7,2 și 7,5, au lovit Venezuela: 164...
Ultimele știri
Când va desemna Nicușor Dan noul premier. Președintele așteaptă o majoritate sigură care să treacă guvernul (surse)
Medvedev, furios la adresa Republicii Moldova: „Un regim-marionetă al NATO, asmuțit asupra Rusiei”
Ce se întâmplă într-o țară lovită de un cutremur puternic, ca cele din Venezuela. Explicațiile lui Raed Arafat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Gabi Tamaș în direct la TV după ce a fost numit ”Eroul de la Termopane” de către un coleg
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Record: Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali o sumă care l-a lăsat cu gura căscată până și pe...
Adevărul
„În acest război nu va câștiga nimeni”. Un expert militar ucrainean îi îndeamnă pe ruși să se ridice...
Playtech
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid...
Newsweek
Legea care ar crește pensiile militare, blocată în Parlament. Modificările cerute de CCR, ignorate de un an
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...