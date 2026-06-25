Cristina Chiriac (CONAF): „România a ratat termenul pentru transpunerea Directivei privind transparența salarială”

România a ratat termenul-limită de 7 iunie pentru transpunerea Directivei (UE) 2023/970 privind transparența salarială și reducerea decalajului salarial de gen, a declarat joi Cristina Chiriac, președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Potrivit acesteia, întârzierea a fost cauzată de contextul politic intern, în condițiile în care Parlamentul nu a mai transpus directivele europene obligatorii.

„România a ratat termenul de 7 iunie de implementare și de transpunere a Directivei privind transparența salarială, preocupată de deciziile politice de a avea un nou guvern. Parlamentul nu a mai fost preocupat de transpunerea și de alinierea cu directivele europene care sunt obligatorii și am ratat acest termen. Directiva obligă companiile cu peste 100 de angajați să justifice public diferențele care depășesc 5% în ceea ce privește decalajul salarial de gen. Mai mult, raportarea are anumite prevederi și pentru companiile mici și mijlocii, cu termene diferite de aplicare, începând din 2027 și 2028”, a afirmat Cristina Chiriac, în cadrul unei dezbateri digitale privind piața muncii, organizată de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

CONAF: Decalajul salarial real dintre femei și bărbați este mai mare decât cel raportat

Președinta CONAF a susținut că diferențele salariale dintre femei și bărbați sunt mai mari decât indică statisticile oficiale, deoarece acestea iau în calcul doar veniturile declarate: „Deși media europeană este undeva la 12%, iar România s-a bătut cu pumnul în piept că are un decalaj de gen mic, de 3,6%, dacă privim lucrurile așa simplist atunci nu vom înțelege derapajele sociale care există și anume că sunt peste 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc în scripte în niciun fel. Dacă luăm în calcul, de exemplu, cele peste 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc nicăieri, o să vedem că, în realitate, acest decalaj de gen este mult mai mare. Marea majoritate a femeilor din sectoarele prost plătite lucrează part-time pentru că trebuie să facă față unor griji casnice, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a părinților. Și asta duce la o distorsionare a pieței muncii”, a explicat Cristina Chiriac.

Potrivit datelor citate de aceasta, câștigul salarial mediu brut al bărbaților din România îl depășește, în medie, cu 398 de lei pe lună pe cel al femeilor. În cazul specialiștilor, unde femeile reprezintă aproape 60% din totalul angajaților, diferența ajunge la 20.520 de lei pe an în favoarea bărbaților, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2024.

România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare între femei și bărbați din UE

Cristina Chiriac a atras atenția și asupra diferențelor de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați, susținând că România se află printre statele europene cu cele mai mari decalaje.

„România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare de gen în Uniunea Europeană, după Italia și Grecia. Suntem la 18 puncte procentuale. Rata de ocupare a femeilor în România este de doar 54,3%, față de media europeană de 70,8%. Orice indicator s-ar calcula este puțin distorsionat din cauza faptului că extrem de multe femei sunt în zona de neocupare”, a declarat aceasta.

Directiva (UE) 2023/970 urmărește consolidarea principiului egalității de remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă sau pentru muncă de aceeași valoare, prin introducerea unor obligații de transparență salarială pentru angajatori și a unor mecanisme care să faciliteze identificarea și corectarea diferențelor nejustificate de salarizare.

Editor : A.D.