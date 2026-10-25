Criză de gaze în Iran înaintea iernii. Cine reduce consumul primește bani, promit autoritățile

Autoritățile iraniene le cer cetățenilor să reducă consumul de gaze cu cel puțin 10% înaintea iernii și promit recompense financiare celor care fac economii. Apelul vine în contextul unei crize energetice agravate de atacurile asupra infrastructurii de gaze în timpul războiului cu Israelul și Statele Unite. Iranul estimează că deficitul zilnic de gaze ar putea ajunge la 250 de milioane de metri cubi în sezonul rece.

Iranul se confruntă de mult timp cu o penurie de gaze naturale, esenţiale pentru încălzire, exacerbată de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de un atac israeliano-american, transmite Agerpres.

„Pentru a trece peste iarna care se apropie, o mobilizare naţională este esenţială (...) pentru a reduce consumul de gaze cu cel puţin 10%”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un video difuzat de media locale. Temperaturile scad adesea sub zero grade Celsius în Iran în timpul iernii, în special în nordul ţării.

„Oricine economiseşte gaz, indiferent de cantitate, va primi imediat suma corespunzătoare în contul său bancar”, a mai dat asigurări Ghalibaf.

După începerea războiului, instalaţiile de gaze, în special în sudul ţării, au fost ţinta atacurilor aeriene americane care au scos din funcţiune rafinăriile, conform guvernului.

La începutul lunii octombrie, prim-vicepreşedintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a indicat că guvernul anticipează un deficit zilnic de gaze de 100 până la 250 de milioane de metri cubi în timpul sezonului rece, din cauza pagubelor provocate de război, conform agenţiei oficiale de ştiri IRNA.

Un armistiţiu din aprilie a pus capăt la aproape 40 de zile de bombardamente intense, iar în iunie s-a semnat un memorandum de înţelegere care viza încheierea definitivă a conflictului, dar acesta s-a prăbuşit în iulie. Negocierile sunt în impas de atunci.

Deşi atacurile au încetat practic în ultimele săptămâni, conflictul este acum centrat în jurul strâmtorii strategice Ormuz, pe care Iranul susţine că o controlează.

Statele Unite, care au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, spun că vor să crească presiunea economică asupra Iranului, care este deja supus sancţiunilor internaţionale de decenii.

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Editor : M.I.