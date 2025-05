„Criza economică actuală nu poate fi rezolvată prin tăieri oarbe și austeritate”, avertizează Confederația Cartel ALFA

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa" atrage atenţia, în contextul tensionat dintre cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale, asupra lipsei „unui dialog real şi autentic” între stat şi cetăţeni şi reproşează Preşedinţiei, foste şi actuale, că „nici în crize, nici în perioade de stabilitate” nu a avut o „preocupare reală pentru întâlniri cu sindicatele, organizaţiile societăţii civile sau reprezentanţii salariaţilor”. Cartel ALFA reaminteşte că „nu cheltuielile sunt problema”, ci „lipsa de venituri colectate în mod echitabil şi sustenabil”, sindicaliştii pledând pentru impozitarea progresivă a averilor, combaterea eludării fiscale, închiderea portiţelor legale care permit marilor averi să se sustragă de la contribuţia solidară, relatează News.ro.

„Austeritatea este o alegere politică, nu o necesitate tehnică. Criza economică actuală nu va putea fi rezolvată prin tăieri oarbe şi austeritate”, precizează Cartel ALFA.

„În contextul tensionat dintre cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA atrage atenţia asupra unei probleme majore care a fost, din păcate, tratată cu superficialitate de prea mulţi candidaţi: lipsa unui dialog real şi autentic între instituţiile statului şi cetăţenii pe care ar trebui să-i reprezinte. Preşedintele României, conform Constituţiei, este garantul echilibrului între puterile statului şi este mediatorul între societate şi instituţiile publice. În realitate, însă, ultimele două mandate ale fostului preşedinte Klaus Iohannis au arătat contrariul. De-a lungul acestor ani, Preşedinţia a devenit tot mai opacă, tot mai ruptă de nevoile şi vocile celor mulţi. Dialogul social si dialogul civic, în loc să fie cultivat, a fost ignorat sistematic”, afirmă reprezentanţii Cartel Alfa într-un comunicat de presă.

Dialog cu sindicatele

Sindicaliştii afirmă că „nici în crize, nici în perioade de stabilitate” nu s-a văzut o „preocupare reală” pentru întâlniri cu sindicatele, organizaţiile societăţii civile sau reprezentanţii salariaţilor.



„Situaţia nu s-a îmbunătăţit nici sub actualul preşedinte interimar, Ilie Bolojan. În ultimele luni, Administraţia Prezidenţială a găzduit o serie de întâlniri exclusiv cu mediul de afaceri – Concordia, Consiliul Investitorilor Străini, AmCham, OMV Petrom sau Băncile Comerciale – fără ca sindicatele sau reprezentanţii lucrătorilor să fie invitaţi. Partenerii sociali sunt reprezentaţi de cele două părţi ale relaţiei industriale: lucrători şi angajatori, reprezentaţi de sindicate, respectiv patronate. Excluderea unei părţi a partenerilor sociali din astfel de discuţii strategice nu este doar o eroare de protocol, ci o decizie politică cu efecte grave asupra coeziunii sociale”, se arată în comunicatul Cartel Alfa.

Ce poate face un președinte

Reprezentanţii confederaţiei sindicale spun că preşedintele poate oferi, pe calea dialogului, o soluţie crizei actuale marcată de un deficit bugetar ridicat, de un amplu deficit comercial, de o creştere accelerată a cheltuielilor statului cu plata dobânzilor (+84% în ian-feb 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut) şi de o scumpire a datoriei.



„Criza economică actuală nu va putea fi rezolvată prin tăieri oarbe şi austeritate. Aceste politici, promovate în mod recurent de guvernele trecute, nu au făcut decât să adâncească inegalităţile, să scadă nivelul serviciilor publice şi să demobilizeze resursa cea mai valoroasă a statului: oamenii săi. În loc să demonizăm cheltuielile publice şi să-i arătăm cu degetul pe bugetari, ar trebui să ne întrebăm de ce România are în continuare o rată de colectare fiscală printre cele mai mici din UE. Evaziunea fiscală, economia informală, lacunele din legislaţie şi tratamentele preferenţiale pentru anumite categorii de venit continuă să fie tolerate. În campaniile electorale se promite digitalizare, eficienţă şi justiţie socială, dar, în realitate, continuăm să lăsăm miliarde de lei necolectaţi în timp ce vorbim despre tăieri salariale”, se arată în comunicatul citat.



Cartel ALFA reaminteşte că „nu cheltuielile sunt problema”, ci „lipsa de venituri colectate în mod echitabil şi sustenabil”.



„Reforma fiscală reală înseamnă impozitare progresivă a averilor, combaterea eludării fiscale, închiderea portiţelor legale care permit marilor averi să se sustragă de la contribuţia solidară. Austeritatea este o alegere politică, nu o necesitate tehnică. Totodată, constatăm că actualii candidaţi au ca viziune în rezolvarea problemelor dificile cu care se confruntă România vânzarea resurselor minerale primare ale ţării, precum metalele rare, care sunt folosite cu prioritate în sectoare industriale cheie. Este o abordare care pe termen scurt ar putea rezolva unele probleme legate de deficit, insă pe termen lung este o variantă perdantă, fiind o frână puternică în dezvoltarea economiei naţionale pe baza noilor tehnologii”, menţionează sindicaliştii.

România are nevoie de un nou contract social

CNS „Cartel Alfa” susţine că România are nevoie de un nou contract social, iar preşedintele ţării trebuie să fie „primul care să îl susţină”.



„Aceasta înseamnă un angajament real pentru dialog constant cu sindicatele, patronatele şi societatea civilă, pentru transparenţă în deciziile majore şi pentru reafirmarea rolului serviciilor publice. Este nevoie de politici care să pună oamenii în centrul atenţiei, nu doar cifrele. Avem deja la dispoziţie instrumentele necesare pentru acest nou contract social: Pilonul European al Drepturilor Sociale, Declaraţia de la La Hulpe, Convenţia de la Porto. Aceste documente oferă un cadru coerent şi solid pentru promovarea unor condiţii mai bune de muncă şi de trai în România”, explică reprezentanţii Cartel Alfa.



Confederaaţia sindicală îşi exprimă „disponibilitatea totală” de a lucra împreună cu viitoarea Preşedinţie pentru a transforma aceste principii în politici concrete, în beneficiul tuturor lucrătorilor.



„România are nevoie de un preşedinte echilibrat. Nu de un preşedinte doar pentru investitori, ci de un preşedinte pentru toţi cetăţenii. Preşedintele ţării nu ia locul preşedinţiilor camerelor de comerţ, asociaţiilor de investitori sau grupurilor de lobby. Economia nu înseamnă doar capital, ci şi muncă. Nu doar investitori, ci şi angajaţi. Un lider real înţelege că viitorul unei naţiuni nu se construieşte pe monolog, ci pe dialog, cu toţi actorii relevanţi din societate. România are nevoie de un preşedinte care să fie prezent, lucid şi angajat faţă de întreaga societate”, se mai arată în comunicatul citat.

