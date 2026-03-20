Criza petrolului: Agenția Internațională pentru Energie le cere oamenilor să lucreze de acasă și să călătorească mai puțin cu avionul

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat un set de 10 măsuri pentru reducerea consumului de petrol, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu pune presiune asupra prețurilor și a stocurilor de hidrocarburi. Recomandările vizează autoritățile, companiile și populația și includ, între altele, telemunca, reducerea limitelor de viteză și limitarea călătoriilor cu avionul.

Potrivit raportului publicat vineri, citat de Agerpres, aplicarea acestor măsuri ar putea contribui la diminuarea cererii de combustibili și la atenuarea impactului economic asupra consumatorilor, în condițiile întreruperilor de aprovizionare generate de conflict.

Telemunca și transportul public, printre principalele soluții

Printre măsurile considerate eficiente de AIE se numără extinderea telemuncii, care poate reduce semnificativ consumul de combustibil, dar și scăderea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră.

Organizația recomandă, de asemenea, utilizarea mai frecventă a transportului public și încurajează utilizarea în comun a mașinilor, precum și adoptarea unui stil de condus mai eficient.

În orașele mari ar putea fi introdusă alternarea traficului, o soluție menită să reducă aglomerația și consumul de carburant.

Mai puține zboruri și consum redus de gaze

O altă măsură este evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, subliniind că reducerea deplasărilor de afaceri poate diminua rapid presiunea asupra pieței combustibilului pentru aviație.

Totodată, gospodăriile sunt încurajate să utilizeze electricitatea pentru gătit în locul gazului, acolo unde este posibil, iar industria este îndemnată să își optimizeze consumul de hidrocarburi.

„În absența unei rezolvări rapide a conflictului, impactul asupra piețelor energetice și a economiilor este pe cale să devină din ce în ce mai sever”, a avertizat directorul AIE, Fatih Birol.

Eliberare record de petrol din rezervele strategice

Recomandările vin după ce, săptămâna trecută, AIE a decis eliberarea a aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, pentru a limita creșterea prețurilor.

Este cea mai mare operațiune de acest tip din istoria instituției și a șasea intervenție de acest fel. Agenția a anunțat că statele membre au început deja să introducă pe piață cantitățile de petrol promise.

Cu sediul la Paris, Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consultanță energetică al celor mai dezvoltate 29 de state, fiind înființată după criza petrolieră din 1973-1974 pentru a coordona utilizarea rezervelor strategice.

Citește și: România a depus cererea de aderare la Agenția Internațională pentru Energie. Cât durează procesul de evaluare

Editor : A.D.