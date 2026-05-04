Prețurile carburanților continuă să crească în România, pe fondul crizei politice interne și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează livrările de petrol. Potrivit declarațiilor făcute la Digi24 de Dumitru Chisăliță, motorina se apropie de pragul de 10 lei/litru, iar benzina a depășit deja 9 lei în unele stații, tendința fiind de scumpire în perioada următoare.

Datele Peco Online arată că benzina standard este deja foarte aproape sau chiar peste pragul de 9 lei/litru:

8,92 lei/litru la Petrom

8,98 lei/litru la Rompetrol

8,99 lei/litru la Socar

9,02 lei/litru la OMV9,02 lei/litru la MOL

9,14 lei/litru la Lukoil

Și motorina standard continuă să se scumpească, chiar dacă beneficiază de o reducere a accizei de 30 de bani/litru:

9,67 lei/litru la Rompetrol

9,73 lei/litru la Petrom

9,79 lei/litru la Socar

9,82 lei/litru la OMV

9,82 lei/litru la MOL

9,94 lei/litru la Lukoil

Diferența până la pragul psihologic de 10 lei este tot mai mică, în special în marile rețele.

„Suntem pe un trend crescător determinat de trei elemente importante”

Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță a explicat că scumpirile sunt cauzate de un cumul de factori externi și interni:

„Din păcate, suntem pe un trend crescător. Acest trend este determinat de trei elemente importante. Unul extern, și discutăm aici de ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz. Avem un plan înaintat de guvernul iranian, care cel mai probabil nu va fi acceptat de Statele Unite ale Americii. Asta va relua problema blocajului din Ormuz și ne așteptăm la creșterea prețului țițeiului Brent în perioada următoare”, a declarat acesta.

Expertul a subliniat că, pe lângă contextul internațional, și situația din România contribuie la creșterea prețurilor:

„Discutăm de asemenea de două cauze interne: creșterea cursului leu-dolar, care a început încă de săptămâna trecută să crească, și, în funcție de cum vor evolua lucrurile în plan politic în zilele următoare, există posibilitatea ca această creștere să continue. Practic, avem presiune atât din exterior, cât și din interior”.

Potrivit expertului, estimările actuale nu sunt deloc optimiste: „Din păcate, așa cum arată astăzi prognozele, ne îndreptăm către 10 lei/litru la motorină, chiar și cu măsurile luate de guvern în urmă cu o lună de zile. De asemenea, în funcție de cum vor evolua lucrurile, nu neapărat ne vom opri la acest nivel de 10 lei/litru la motorină și peste 9,5 lei/litru la benzină”.

În plus, evoluțiile internaționale ar putea menține presiunea pe termen lung:„O prognoză a Trading Economics, apărută astăzi indică faptul că prețurile petrolului s-ar putea menține peste 100 de dolari pe baril în următorul an. Dacă această prognoză se va adeveri, lucrurile vor fi foarte departe de ceea ce a însemnat prețul carburanților la începutul anului 2026”.

Editor : A.D.