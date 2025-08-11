Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administraţia locală. „Impactul financiar este de 2,2 miliarde de lei anual”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că reforma administrației locale prevede reducerea a peste 40.000 de posturi, ceea ce ar aduce economii anuale de 2,2 miliarde de lei. Totodată, el propune redistribuirea de fonduri de la alte ministere pentru finanțarea tuturor proiectelor din programul „Anghel Saligny”, pentru care este nevoie de 4,5 miliarde de lei până la finalul anului.

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila. El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administraţiei locale, care vizează reduceri de personal, notează Agerpres.

"Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri", a declarat Cseke Attila luni seară, la Antena 3.

Ministrul a explicat şi necesitatea luării acestor măsuri. "De ce facem acest lucru? Pentru că pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor. Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de eficientiza structura autorităţilor locale. Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece", a declarat Cseke Attila.

Finanțarea proiectelor din programul „Anghel Saligny”

El a răspuns și unei întrebări referitoare la solicitarea PSD privind găsirea de soluţii pentru continuarea la un nivel optim a programului "Anghel Saligny", ca o condiţie pentru revenirea la şedinţele coaliţiei, notează Agerpres

"Eu mă bucur de această dezbatere, pentru că din orice dezbatere putem să ieşim cu soluţii, iar soluţia pe care am spus-o şi în coaliţe şi este valabilă şi astăzi este aceea ca, la rectificare, de la alte ministere să se redistribuie resurse financiare, sau alte ministere consideră important acest program şi redistribuie oricând, în orice moment, finanţare pentru 'Anghel Saligny'. Necesarul pentru a merge mai departe, nu numai cu 1.600 de proiecte care îndeplinesc proporţii de grad de decontare, ci cu toate proiectele, este de 4,5 miliarde de lei, din simulările pe care le-am făcut la minister, până la sfârşitul acestui an. Deocamdată nu s-a identificat această sursă, dar nu e timpul pierdut, pentru că acum suntem în faţa rectificării. Deci, eu susţin această măsură, este nevoie de programul 'Anghel Saligny'", a declarat Cseke Attila luni seară, la Antena 3.

Acesta a explicat că principala problemă în blocajul intervenit în implementarea programului 'Anghel Saligny' ţine de acumularea unor facturi restante de anul trecut.

"Şi nu vreau să vorbesc de moşteniri şi aşa mai departe, pentru că nu ne ajută. Bugetul de 10 miliarde de lei pe care l-am avut pe programul 'Anghel Saligny' în 2025 în actualul context bugetar era semnificativ şi era îndestulător. Faptul că am avut aproape 4 miliarde de lei de plătit facturi restante de pe anul trecut ne-a îngreunat misiunea. Eu sper să se găsească această soluţie, să se redistribuie de la ministere, de pe programele de investiţii ale altor ministere către 'Anghel Saligny' şi atunci, evident, putem să mergem mai departe cu mult mai mult decât avem astăzi ", a precizat Cseke Attila.

