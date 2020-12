Cu cât a crescut euro față de leu în 2020

Cursul valutar leu/euro a crescut în 2020 cu numai 1,88% şi încheie anul la 4,8694 lei/euro. Creşterea este sub rata inflaţiei. Cea mai mare surpriză a fost scăderea dolarului cu 7%.

Cursul valutar leu/euro a crescut în 2020 cu numai 1,88% şi încheie anul la 4,8694 lei/euro, faţă de 4,7793 lei/euro la finalul lui 2019.

Creşterea cursului este sub rata inflaţiei, care va atinge în acest an 2,3-2,4%, sub estimările BNR.

În ciuda faptului că 2020 a fost un an de criză, cu cea mai mare cădere economică din istorie în T2, la începutul pandemiei, Banca Naţională a reuşit să ţină cursul stabil, deşi în martie – când a izbucnit criza şi s-a închis economia peste noapte – euro era la un pas să ajungă la 5 lei.

Dolarul a scăzut pe piaţa de la Bucureşti de la 4,2608 lei la 31 decembrie 2019, la 3,9660 lei la finalul lui 2020, ceea ce înseamnă o scădere de 7%.

La Bucureşti valoarea dolarului este calculată indirect luându-se în considerare cotaţia euro-dolar de pe piaţa internaţională şi cotaţia leu-euro de pe piaţa internă.

BNR nu poate să influenţeze cursul dolarului.

