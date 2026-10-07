Prețul mediu al noilor oferte de energie electrică pentru populație ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei/kWh, cu TVA, în scenariul central estimat de Asociația Energia Inteligentă pentru această toamnă. Nivelul ar fi cu 22% peste cel al unei oferte comparabile din toamna anului trecut. La un consum de 200 kWh pe lună, factura ar ajunge la aproximativ 334 de lei, cu 74 de lei mai mult.

Estimarea vizează ofertele noi pe 12 luni emise în toamna anului 2026 și nu înseamnă că facturile tuturor consumatorilor vor crește imediat cu aceeași sumă. Prețul efectiv va depinde de furnizor, zona de distribuție și condițiile contractului. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a revizuit estimările publicate în august, după prelungirea situației de alertă de pe piața energiei electrice și pe baza noilor previziuni privind prețul gazelor și cursul valutar.

Analiza pornește de la un preț de referință de 1,30 lei/kWh, cu TVA, pentru o ofertă concurențială din toamna anului 2025. Comparația nu folosește prețurile plafonate aplicate în prima jumătate a anului trecut.

Factura ar putea crește cu 50 până la 100 de lei

În scenariul favorabil, AEI estimează o scumpire de 0,25 lei/kWh, iar prețul noii oferte ar ajunge la 1,55 lei/kWh. Creșterea ar fi de 16%, iar un consumator care folosește 200 kWh pe lună ar plăti cu 50 de lei mai mult.

Scenariul central indică o majorare de 0,37 lei/kWh, până la un preț de aproximativ 1,67 lei/kWh. În acest caz, creșterea ar fi de 22%, iar factura lunară pentru 200 kWh ar urca de la aproximativ 260 la 334 de lei.

În scenariul tensionat, caracterizat printr-o expunere mai mare la piață și costuri ridicate de protecție împotriva fluctuațiilor, prețul ar putea ajunge la 1,80 lei/kWh. Factura pentru același consum ar fi mai mare cu aproximativ 100 de lei pe lună.

Acestea sunt scenarii de calcul, nu prețuri deja anunțate de furnizori. Fiecare companie își stabilește ofertele în funcție de modul în care a cumpărat energia, riscurile asumate și costurile proprii.

Energia cumpărată de furnizori generează cea mai mare parte a creșterii

Cea mai importantă contribuție la scumpirea estimată vine din contractele de achiziție pe termen mai lung. AEI presupune că acestea vor acoperi 65% din energia necesară furnizorilor și că prețul ar crește, în acest calcul, de la 650 la 850 de lei/MWh. Efectul estimat asupra prețului final este de aproape 15,7 bani/kWh, cu TVA.

Pentru restul de 35% din energie, cumpărată de pe piața spot, analiza estimează un cost suplimentar de aproximativ 9,1 bani/kWh. Împreună, achizițiile pe termen mai lung și cele de pe piața spot explică aproximativ 25 de bani din creșterea centrală de 37 de bani/kWh.

Datele OPCOM arată că prețul mediu de pe Piața pentru Ziua Următoare a ajuns la 793,19 lei/MWh în august 2026 și la 917,36 lei/MWh în septembrie. În aceleași luni din 2025, mediile au fost de 409,45 lei/MWh, respectiv 506,05 lei/MWh.

Piața pentru Ziua Următoare este segmentul pe care energia se tranzacționează pentru livrare în ziua următoare. Scumpirile de aici nu se transferă automat și integral în toate facturile, deoarece furnizorii cumpără energie și prin contracte încheiate în avans.

Ce alte costuri au fost incluse în estimare

Calculul central mai include costul suplimentar al consumului casnic concentrat în orele scumpe, cheltuielile cu echilibrarea sistemului și ajustările făcute în aceeași zi.

AEI estimează și un impact de 1,8 bani/kWh pentru recuperarea unor pierderi din 2026, inclusiv cele asociate energiei contractate, dar nelivrate de Nuclearelectrica. Calculul exclude eventualele despăgubiri primite și costurile deja recuperate. Primele pentru riscul de volatilitate, de nelivrare, de dezechilibru, cel valutar și cel legat de modificarea regulilor, împreună cu finanțarea garanțiilor și a capitalului de lucru, ar adăuga aproximativ șase bani/kWh.

Modificarea tarifelor pentru transport, distribuție și servicii de sistem ar contribui, în ipoteza folosită, cu alți 2,4 bani/kWh. Impactul diferă însă în funcție de zona de distribuție. Componenta de extragere din rețeaua de transport a crescut în 2026 de la 33,03 la 36,45 lei/MWh.

Efectul direct al cursului valutar este estimat la 0,9 bani/kWh, după ce euro s-a apreciat cu aproximativ 18 bani în primele nouă luni ale anului. Analiza nu adaugă alte majorări fiscale, iar TVA este deja inclusă în toate valorile prezentate.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ șase bani/kWh”, arată analiza semnată de Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Acesta a precizat că primele de risc nu trebuie adunate automat în toate cazurile. Dacă furnizorul a cumpărat deja produse care îl protejează împotriva fluctuațiilor de preț, a dezechilibrelor sau a riscului valutar, unele costuri pot fi mai mici. Prin urmare, estimarea nu demonstrează că fiecare furnizor își va majora oferta cu 37 de bani/kWh.

Editor : A.D.