Cu cât vor crește salariile românilor în 2026. Puterea de cumpărare va rămâne pe minus, avertizează CNSP

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează că salariul mediu brut va crește în 2026 cu 5,8%, până la 9.217 lei. Cu toate acestea, câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ, pe fondul inflației ridicate, iar piața muncii va continua să încetinească, cu mai puțini angajați și o rată mai mare a șomajului.

Câștigul salarial mediu brut va ajunge în 2026 la 9.217 lei, în creștere cu 5,8% față de anul anterior, potrivit Prognozei macroeconomice 2026-2029 publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Instituția a avertizat însă că majorările salariale vor fi moderate și nu vor reuși să compenseze pe deplin efectele inflației, astfel că puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă.

„Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat”, se arată în nota care însoțește prognoza.

Citește și: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a revizuit în urcare inflaţia medie anuală pentru 2026. Care sunt noile date

CNSP: Salariile din sectorul bugetar vor stagna

Potrivit instituției, ajustările salariale din 2026 vor fi influențate de măsurile de echilibrare fiscală și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va susține creșterea mediei salariale, în special în industriile care încearcă să își păstreze angajații prin salarii mai atractive, în timp ce în sectorul public salariile vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025.

În același timp, salariul minim brut va crește de la 1 iulie 2026 cu 6,8%, până la 4.325 lei. CNSP consideră că această măsură va avea un efect pozitiv asupra veniturilor celor cu salarii mici, însă impactul asupra economiei și asupra mediei salariale va fi unul moderat.

Specialiștii CNSP arată că primele luni din 2026 au fost marcate de o evoluție slabă a salariilor reale, în contextul unei inflații ridicate.

„Câștigurile salariale în prima parte a anului 2026 au evoluat moderat pe ansamblu, influențate de contrastul dintre stagnarea din sectorul bugetar și dinamica prudentă din cel privat. În acest context, al inflației ridicate (+9,6%), puterea de cumpărare determinată de câștigul salarial net real a suferit o reducere consistentă (-5,2%), efectul imediat fiind vizibil asupra reducerii PIB (-1,7%) și a consumului privat în primul trimestru”, explică instituția.

Potrivit prognozei, câștigurile salariale ar putea reveni pe creștere reală începând din 2027, dacă inflația va încetini și măsurile de consolidare fiscală vor avea rezultate.

Pe termen mediu, CNSP estimează o creștere medie anuală a salariului brut de 5,9%, ceea ce ar permite o majorare a puterii de cumpărare cu aproximativ 2,6%.

Piața muncii încetinește. Numărul salariaților scade cu zeci de mii

Prognoza CNSP arată și o deteriorare a pieței muncii în 2026. Instituția estimează că numărul mediu de salariați va scădea cu aproximativ 28.000 de persoane în acest an, iar rata șomajului BIM va urca la 6,3%.

În primele trei luni din 2026, efectivul de salariați s-a redus cu aproximativ 60.000 de persoane comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Cel mai mare declin a fost înregistrat în industrie, unde s-au pierdut peste 50.000 de locuri de muncă.

„Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii din România a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert”, menționează CNSP.

Numărul mediu de salariați este estimat la 6,67 milioane în 2026, urmând să crească treptat în următorii ani: la 6,71 milioane în 2027, 6,78 milioane în 2028 și 6,83 milioane în 2029.

În același timp, populația ocupată totală este estimată la 7,655 milioane de persoane în 2026, în scădere cu 0,5% față de anul anterior.

Pe termen mediu, CNSP estimează că piața muncii va reveni pe creștere, iar rata șomajului va coborî treptat la 5,9% în 2027, 5,5% în 2028 și 5,3% în 2029.

Editor : A.D.