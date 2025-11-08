Au loc de muncă, dar asta nu înseamnă că o duc bine - este situația în care se află un angajat român din 10. Sunt oameni care, deși muncesc din greu, câștigă atât de puțin încât sunt în pragul sărăciei, arată cele mai recente date Eurostat. Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei/lună. O analiză recentă arată că, pentru un trai decent, venitul ar trebui să fie dublu. „Urmărim tot ce înseamnă oferte”, recunosc oamenii care abia reușesc să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.

Vlad s-a întors recent din Islanda, unde a lucrat ca bucătar timp de șapte ani. Acum, venitul lunar al familiei este de 5.000 de lei, mai exact două salarii minime pe economie.

„De-abia dacă ajung, în condițiile în care prețurile au crescut foarte mult atât la mâncare, la energie, la absolut toate. Urmărim tot ce înseamnă 'oferte'”, spune Vlad Bulgaru.

O analiză recentă a fundației „Friedrich Ebert” arată că o familie are nevoie de un venit lunar de 11.370 de lei pentru a trăi decent. Dornic să se stabilească definitiv în România, bărbatul a venit la Agenția pentru ocuparea forței de muncă.



„Undeva 6.000-6.500 de lei, acolo ar fi un minim la care aș putea să mă încadrez. Mă interesează un curs de perfecționare, după care să vedem dacă găsesc ceva”, plănuiește Vlad.

Datele Eurostat arată că aproape 11% dintre angajații români sunt în risc de sărăcie și nu își permit cheltuieli elementare. Suntem pe locul patru în Europa la acest capitol, după Luxemburg, Bulgaria și Spania.

„Obțin venituri care îi plasează sub pragul de sărăcie. Acest lucru, cumva, dezamăgește pe cei care sunt în căutarea unui loc de muncă”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

„Ai nevoie de măcar două joburi cu minimum pe economie, ca să poți face ceva. Eu am norocul că sunt întreținut de părinți cu chiria și cu facturile”, spune un tânăr.

„Un 4.000-5.000 de lei acolo ar fi cât de cât”, crede altcineva.

Cei care nu au soluții pleacă în străinătate. Oana, împreună cu familia, s-au mutat acum 6 ani în Germania.

„Minimum, 1.500 de euro/lună, având în vedere că se oferă și cazare și mâncare”, spune Oana care, întrebată dacă își permite un trai decent răspunde: „Da, de asta am și preferat să lucrăm în străinătate și nu în România”.

„A câștiga decent înseamnă să poți să-ți achiziționezi toate alimentele de care ai nevoie, să nu ai întârzieri la plata utilităților, să acoperi toate cheltuielile legate de educația copilului, accesul la servicii de sănătate de calitate”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

Coșul minim include și banii pentru a participa o dată pe lună la un eveniment cultural și de a planifica măcar o vacanță pe an.

