Live TV

Video Cu loc de muncă, dar fără stabilitate financiară. Un angajat din 10 este în pragul sărăciei: „Urmărim tot ce înseamnă oferte”

Data publicării:
barbat se uita in portofelul gol
Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, care este de 2.574 de lei. Credit foto: Guliver/Getty Images

Au loc de muncă, dar asta nu înseamnă că o duc bine - este situația în care se află un angajat român din 10. Sunt oameni care, deși muncesc din greu, câștigă atât de puțin încât sunt în pragul sărăciei, arată cele mai recente date Eurostat. Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei/lună. O analiză recentă arată că, pentru un trai decent, venitul ar trebui să fie dublu. „Urmărim tot ce înseamnă oferte”, recunosc oamenii care abia reușesc să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.

Vlad s-a întors recent din Islanda, unde a lucrat ca bucătar timp de șapte ani. Acum, venitul lunar al familiei este de 5.000 de lei, mai exact două salarii minime pe economie.

„De-abia dacă ajung, în condițiile în care prețurile au crescut foarte mult atât la mâncare, la energie, la absolut toate. Urmărim tot ce înseamnă 'oferte'”, spune Vlad Bulgaru.

O analiză recentă a fundației „Friedrich Ebert” arată că o familie are nevoie de un venit lunar de 11.370 de lei pentru a trăi decent. Dornic să se stabilească definitiv în România, bărbatul a venit la Agenția pentru ocuparea forței de muncă.

„Undeva 6.000-6.500 de lei, acolo ar fi un minim la care aș putea să mă încadrez. Mă interesează un curs de perfecționare, după care să vedem dacă găsesc ceva”, plănuiește Vlad.

Datele Eurostat arată că aproape 11% dintre angajații români sunt în risc de sărăcie și nu își permit cheltuieli elementare. Suntem pe locul patru în Europa la acest capitol, după Luxemburg, Bulgaria și Spania.

„Obțin venituri care îi plasează sub pragul de sărăcie. Acest lucru, cumva, dezamăgește pe cei care sunt în căutarea unui loc de muncă”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, care este de 2.574 de lei.

„Ai nevoie de măcar două joburi cu minimum pe economie, ca să poți face ceva. Eu am norocul că sunt întreținut de părinți cu chiria și cu facturile”, spune un tânăr.

„Un 4.000-5.000 de lei acolo ar fi cât de cât”, crede altcineva.

Cei care nu au soluții pleacă în străinătate. Oana, împreună cu familia, s-au mutat acum 6 ani în Germania.

„Minimum, 1.500 de euro/lună, având în vedere că se oferă și cazare și mâncare”, spune Oana care, întrebată dacă își permite un trai decent răspunde: „Da, de asta am și preferat să lucrăm în străinătate și nu în România”.

„A câștiga decent înseamnă să poți să-ți achiziționezi toate alimentele de care ai nevoie, să nu ai întârzieri la plata utilităților, să acoperi toate cheltuielile legate de educația copilului, accesul la servicii de sănătate de calitate”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

Coșul minim include și banii pentru a participa o dată pe lună la un eveniment cultural și de a planifica măcar o vacanță pe an.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
bani lei
4
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
batran la tara
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în...
Aliia Roza, fostă spioană din Rusia
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure...
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
accident de masina
„Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”. România rămâne...
Ultimele știri
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Cercetătorul rasist James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani
Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Obiceiurile pe care preotul le interzice pe 8 noiembrie: „Cei care respectă se bucură de protecție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume
targ de craciun timisoara
Austeritatea scurtează târgurile de Crăciun. Orașul care a amânat deschiderea oficială cu o săptămână, ca să reducă cheltuielile
photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
Elon Musk ar putea primi un „salariu” de aproape un trilion de dolari. Condițiile ca miliardarul să primească banii
grigore alexandru ghica
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
radu miruta
Radu Miruță: Guvernul analizează toate ofertele pentru drone, armament și salvarea șantierului naval Mangalia, prin programul SAFE
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...