Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)

Oficialii americani și străini, directorii de companii, analiștii și investitorii începuseră să spere că tumultuoasele schimbări de politică comercială a SUA din anul trecut au luat sfârșit. Acum se confruntă cu o nouă incertitudine generată de decizia Curții Supreme a SUA de săptămâna trecută, care a anulat părți esențiale din planurile tarifare ale președintelui Donald Trump și sugestia sa ulterioară de a introduce taxe substanțiale ca soluție de compromis, scrie Reuters.

Amintind de primele luni ale anului 2025, când propunerile administrației privind tarifele păreau să se schimbe dintr-o clipă în alta, peisajul privind bunurile care vor fi taxate, la ce rate și din ce țări exportatoare, este din nou incert.

Companiile, multe dintre ele considerând că au găsit o abordare viabilă pentru tarifele mai mari, vor trebui acum să decidă dacă să-și modifice planurile de stabilire a prețurilor, să se grăbească să-și refacă stocurile în timp ce tarifele sunt în suspans și, poate, dacă să amâne planurile de angajare sau de investiții până când situația se va clarifica.

„Dacă se zguduie întregul echilibru cu care s-au obișnuit oamenii din comerț... vor apărea perturbări”, a declarat duminică președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în emisiunea „Face the Nation” a postului american CBS. „Vrei să cunoști regulile de circulație înainte de a te urca în mașină. La fel este și în comerț. La fel este și în investiții.” Oamenii „vor să facă afaceri. Nu vor să se implice în procese”, a spus ea, adăugând că speră ca orice planuri tarifare ulterioare ale SUA să fie „suficient de bine gândite, astfel încât să nu avem, din nou, mai multe provocări, iar propunerile să fie în conformitate cu Constituția”.

Curtea Supremă a SUA a anulat vineri, într-o hotărâre luată cu 6 voturi la 3, majoritatea tarifelor impuse de Trump anul trecut, constatând că legea de urgență pe care s-a bazat nu permitea impunerea de tarife. Folosind un statut diferit, Trump a anunțat mai întâi o taxă globală de 10%, apoi de 15%, care ar putea dura cinci luni, în timp ce administrația caută soluții mai durabile.

Gregory Daco, economist șef la EY-Parthenon, a declarat că, chiar dacă întreprinderile găseau modalități de a face față tarifelor anterioare, incertitudinea în jurul politicii comerciale nu a dispărut niciodată și va continua să influențeze procesul decizional al companiilor.

„Am observat o volatilitate extremă în funcție de țară și de produs. Situația este încă foarte incertă”, a spus Daco. „Este imposibil să planifici. Aflăm că tarifele sunt eliminate și ne gândim cum să obținem rambursări. Apoi, câteva ore mai târziu, acestea sunt de 10%. Apoi, a doua zi, sunt de 15%... Lipsa unui cadru stabil afectează activitatea, angajările și investițiile.”

Perspectiva se clarifică

Senzația că confuzia din 2025 începuse să se risipească era larg răspândită. De exemplu, factorii de decizie ai Rezervei Federale a SUA erau convinși că impactul tarifelor asupra inflației era pe cale să se atenueze.

Este posibil ca situația să rămână neschimbată, dar acum este și mai fluidă, întrucât administrația analizează diferite strategii tarifare care ar putea dura luni de zile, cu posibile contestări legale la fiecare pas.

Ratele taxelor de import ar putea scădea pe termen scurt, dar apoi ar putea crește din nou într-un interval de timp incert, pe măsură ce Trump încearcă să reproducă tarifele pe care curtea a declarat că președintele nu le poate impune prin decret, utilizând diferite legi care ar putea necesita investigații separate sau chiar acțiuni ale Congresului.

Valoarea acestor garanții procedurale în elaborarea unei politici stabile a fost menționată de judecătorul Neil Gorsuch într-o opinie care susținea decizia majoritară a Curții. El a susținut că, pentru a supraviețui procesului legislativ, propunerile „trebuie să obțină un sprijin atât de larg... încât să tindă să dureze, permițând oamenilor obișnuiți să-și planifice viața într-un mod în care nu pot face acest lucru atunci când regulile se schimbă de la o zi la alta”.

Valoarea certitudinii a fost menționată deseori de oficialii Fed anul trecut. Aceștia au afirmat că schimbările rapide în domeniul comerțului, imigrației și al altor politici au făcut dificilă interpretarea economiei și păreau să împingă companiile la limită în ceea ce privește deciziile de angajare și investiții.

Perspectivele SUA sunt optimiste

Orice consecințe economice ale hotărârii Curții Supreme vin într-un moment de optimism general. Într-un nou sondaj realizat de Asociația Națională pentru Economie de Afaceri, aproape 60% dintre economiștii care au răspuns au declarat că nu se așteaptă la o recesiune pentru cel puțin un an, față de 44% în august. O majoritate solidă de 74% a declarat, de asemenea, că consideră că răspândirea tehnologiei AI va „crește cel puțin moderat creșterea productivității în următorii trei până la cinci ani”, o schimbare potențial semnificativă în capacitatea economiei SUA.

Noua rundă de incertitudine s-ar putea să nu devieze de la acest curs, dar ar putea totuși să „afecteze” creșterea economică a SUA în lunile următoare, a scris vineri Bernard Yaros, economistul șef al Oxford Economics pentru SUA, după decizia Curții Supreme.

El a estimat că rata efectivă a tarifelor, după excluderea taxelor respinse de Curtea Supremă, va scădea de la 12,7% la 8,3%. Dar asta lasă deschisă problema impactului impunerii de către Trump a noii taxe de 15% la nivel general – care ar putea sau nu să se aplice țărilor care au încheiat acorduri bilaterale separate cu Trump și care ar dura doar cinci luni. Între timp, administrația va căuta soluții mai permanente, care ar putea necesita investigații separate și, eventual, măsuri din partea Congresului.

„Orice impuls economic generat de reducerea tarifelor pe termen scurt va fi probabil parțial compensat de incertitudinea prelungită”, a spus el. „Chiar dacă administrația reproduce nivelul general al tarifelor folosind alte mijloace, implicațiile pe sectoare și pe țări ar putea ajunge să arate destul de diferit, ceea ce va crea o nouă perioadă de incertitudine în politica comercială pentru întreprinderi, investitori și gospodării.”

Editor : Bogdan Enache