Cum a ajuns cel mai mare proiect minier din istorie o victorie a Chinei. Mina de 23 de miliarde de dolari va transforma o țară întreagă

Data publicării:
megaproiectul minier Simandou din Guineea
În doar câțiva ani, când țara va ajunge să producă 120 de milioane de tone de minereu de fier pe an, Guineea ar urma să devină una dintre țările cu cele mai mari creșteri economice din lume. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un proiect prea mare pentru a fi finalizat de o singură companie din Occident „Caviarul minereurilor de fier”: O revoluție verde în industria oțelului

Cu un cost total de cel puțin 23 de miliarde de dolari, Simandou este cel mai mare proiect minier din istorie și ar urma să transforme Guineea în una dintre țările cu cele mai mari creșteri economice din lume. Megaproiectul a fost finalizat după o așteptare de aproape trei decenii și va înclina decisiv balanța puterii pe piața minereurilor de fier în favoarea celui mai mare consumator, China.

Poreclit și „ucigașul Pilbarei”, datorită potențialului său de a pune capăt dominației Australiei asupra minereurilor de fier, proiectul ar putea declanșa o revoluție verde în industria oțelului cu ajutorul zăcămintelor de înaltă calitate ce se găsesc aici.

Oamenii din Guineea, o țară cu o populație de 15 milioane, speră că deschiderea minei uriașe din Simandou va transforma soarta acestei națiuni din Africa de Vest.

În doar câțiva ani, când țara va ajunge să producă 120 de milioane de tone de minereu de fier pe an, Guineea ar urma să devină una dintre țările cu cele mai mari creșteri economice din lume, potrivit Financial Times.

Guvernul din Guineea și-a propus ca până în anul 2040 economia țării să fie de patru ori mai mare decât în prezent, ceea ce ar presupune o rată de creștere anuală de aproape 10%.

cale-ferată-proiect-minier-guineea-2
Sute de kilometri de cale ferată au fost construiți în Guineea pentru a lega mina Simandou de portul de pe coasta de vest de unde minereul va fi exportat în alte țări. Captură foto: X

„Avem ocazia să schimbăm mărimea țării noastre și viața poporului nostru”, a spus ministrul minelor din Guineea, Bouna Sylla. Proiectul Simandou 2040 ar urma să atragă investiții de 200 de miliarde de dolari pentru construcția de drumuri, rafinării, parcuri industriale și școli și dezvoltarea agriculturii.

Vietnam și Singapore „ne învață că, dacă ești serios și ai conducători puternici, poți schimba paradigma”, a mai spus ministrul din Guineea.

Un proiect prea mare pentru a fi finalizat de o singură companie din Occident

Optimismul autorităților din Guineea vine după aproape trei decenii în care Simandou a fost o pildă despre ceea ce se întâmplă atunci când un zid de bani din Occident se lovește de un zid de minereuri de fier dintr-o țară africană săracă.

De când Rio Tinto, compania minieră anglo-australiană, a câștigat dreptul de exploatare a zăcămintelor din munții Simandou, în 1997, proiectul s-a aflat în mijlocul mai multor scandaluri de corupție, scheme politice și lupte corporative foarte dure purtate în instanțe internaționale.

Odată ce proiectul mult-întârziat a trecut brusc linia de sosire, Simandou a devenit și o poveste despre felul în care banii și expertiza inginerească din China au deblocat un megaproiect care era pur și simplu prea mare pentru a fi finalizat de o singură companie din Occident.

GUINEA CHINA LIU GUOZHONG VISIT
Deschiderea minei i se datorează cel mai mult generalului Mamadi Doumbouya (în poză: alături de premierul Chinei, Liu Guozhong), care a preluat puterea în Guineea în urma unei lovituri de stat în 2021 și a mizat totul pe finalizarea proiectului minier. Foto: Profimedia Images

Simandou ar putea înclina balanța puterii pe piața minereurilor de fier – una dintre cele mai valoroase din lume – în favoarea celui mai mare consumator, China, care se luptă de mult timp cu cei mai mari producători – Australia și Brazilia.

Deschiderea minei din Simandou schimbă complet situația întrucât introduce o nouă sursă foarte mare de fier pe piață. „Nu am mai văzut ceva similar de foarte mult timp”, a explicat analistul grupului de cercetare CRU, Eric Hedborg.

„Caviarul minereurilor de fier”: O revoluție verde în industria oțelului

În cei aproape 30 de ani cât a durat realizarea proiectului minier, Guineea a trecut prin două lovituri de stat și patru președinți, în timp ce Rio Tinto, care a deținut cândva drepturile de exploatare a întregului zăcământ de fier, și-a schimbat directorii executivi de șase ori.

Rio Tinto mai deține acum doar 25% din mină. Guvernul din Guineea deține 15%, în timp ce Chinalco, grupul chinez de aluminiu deținut de China, este implicat în două dintre cele patru blocuri ale minei Simandou.

Celelalte două blocuri, aflate la 70 de kilometri depărtare, sunt controlate de Winning Consortium Simandou (WCS), companie chinezo-singaporeză.

Basque pelota in Guinea: the dream of Bangoura
În cei aproape 30 de ani cât a durat realizarea proiectului minier, Guineea a trecut prin două lovituri de stat și patru președinți. Foto: Profimedia Images

Printre investitori se numără și Baowu Steel Group, cel mai mare producător de oțel din lume, în timp ce fondatorul Winning International Group, Sun Xiushun, a ajutat Guineea să devină cel mai mare exportator de bauxită din lume.

Deschiderea minei i se datorează cel mai mult generalului Mamadi Doumbouya, care a preluat puterea în Guineea în urma unei lovituri de stat în 2021 și a mizat totul pe finalizarea proiectului minier.

Pe măsură ce tot mai multe oțelării vor produce „oțel verde”, folosind mai puțină energie pentru topirea fierului, minereul de înaltă calitate extras în Simandou — „caviarul minereurilor de fier” — va ajunge să fie la și mai mare căutare. „Aceasta este direcția în care merge lumea”, a spus Florence Sun de la grupul de servicii financiare Macquarie.

Guineea plănuiește să construiască 3.000 de kilometri de autostrăzi în următorii 15 ani. În acest moment, țara are mai puțin de 100 de kilometri de autostrăzi.

Editor : Raul Nețoiu

