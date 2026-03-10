Cum a evoluat producția de carne a României în luna ianuarie 2026. Diferențe între sectorul porcin, avicol și cel bovin

Producția de carne a României a înregistrat evoluții diferite în ianuarie 2026, în funcție de specie. Creșteri au fost înregistrate la carnea de porc și la cea de pasăre, în timp ce producția de carne de bovine, ovine și caprine a scăzut comparativ cu aceeași lună din 2025, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

În comparație cu luna decembrie 2025, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut doar la păsări, în timp ce la bovine, porcine, ovine și caprine s-au înregistrat scăderi.

Mai multă carne de porc decât anul trecut

În ianuarie 2026 au fost sacrificați aproximativ 281.000 de porci, mult mai puțini decât în decembrie 2025, când au fost sacrificate 682.000 de animale, ceea ce reprezintă o scădere de 58,8% de la o lună la alta.

Totuși, comparativ cu ianuarie 2025, numărul porcilor sacrificați a fost mai mare cu 8,91%.

Producția de carne de porc a ajuns la 26.455 de tone în ianuarie 2026. Față de luna decembrie 2025, producția a scăzut cu 58,14%, însă comparativ cu aceeași lună a anului trecut a fost înregistrată o creștere de 11,31%.

Scădere la ovine și caprine

Datele INS arată că în ianuarie 2026 au fost sacrificate aproximativ 120.000 de oi și capre, cu 61,66% mai puține decât în decembrie 2025, când s-au înregistrat 313.000 de animale sacrificate.

Comparativ cu ianuarie 2025, când au fost sacrificate 125.000 de capete, numărul a scăzut cu aproximativ 4%.

Și producția de carne a fost mai mică. În ianuarie 2026 s-au produs 1.807 tone de carne de ovine și caprine, cu 61,13% mai puțin decât în decembrie și cu 4,94% mai puțin față de aceeași lună a anului trecut.

Creștere la carnea de pasăre

Sectorul avicol a fost singurul care a înregistrat creșteri atât de la o lună la alta, cât și de la un an la altul.

În ianuarie 2026, producția de carne de pasăre a ajuns la 53.981 de tone, în creștere cu 6,91% față de decembrie 2025 și cu 0,74% comparativ cu ianuarie 2025.

Numărul păsărilor sacrificate a fost de 32,155 milioane de capete, cu 2,18% mai mult decât în luna anterioară (31,468 milioane) și cu 1,27% peste nivelul din ianuarie 2025, când au fost sacrificate 31,751 milioane de păsări.

Producția de carne de vită, în scădere

În cazul bovinelor, producția de carne a ajuns în ianuarie 2026 la 6.578 de tone, în scădere cu 3,31% față de decembrie 2025, când s-au înregistrat 6.803 tone.

Comparativ cu ianuarie 2025, când producția a fost de 6.959 de tone, scăderea este de 5,47%.

Numărul bovinelor sacrificate a fost de aproximativ 40.000 de capete, cu 2,44% mai puțin decât în decembrie 2025 și cu 4,75% sub nivelul înregistrat în ianuarie 2025.

Datele INS arată astfel că începutul anului 2026 a adus o evoluție mixtă în sectorul producției de carne din România: creșteri în sectorul porcin și avicol, dar scăderi în cel al bovinelor și al ovinelor.

