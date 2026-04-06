Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu exporturile de ovine. DSVSA: Impactul va fi vizibil după Paște

Efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra exporturilor de ovine vor începe să fie resimțite după perioada Paștelui, estimează Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, în condițiile în care, în primele trei luni ale anului 2026, peste 65.000 de animale au fost deja livrate către centre din afara Uniunii Europene.

În perioada ianuarie-martie, potrivit datelor oficiale, din județul Buzău au fost exportate 65.535 de ovine, dintre care 38.974 au fost tineret ovin de aproximativ patru luni.

Animalele au fost direcționate către centre de colectare și parteneri externi, în special din Orientul Mijlociu, în baza contractelor deja existente.

Reprezentanții DSVSA au precizat că, până în prezent, numărul comenzilor nu a suferit modificări semnificative față de aceeași perioadă a anului trecut, iar efectivele de ovine s-au menținut stabile, inclusiv datorită subvențiilor acordate de statul român. Eventualele ajustări ale cererii ar putea apărea însă după sărbătorile pascale, pe fondul tensiunilor din regiune.

Carnea de miel se vinde cu până la 50 de lei/kg înainte de Paște

În ceea ce privește piața internă, în județul Buzău, carnea de miel se comercializează în perioada premergătoare Paștelui la prețuri care pot ajunge până la 50 de lei pe kilogram.

Pentru sacrificarea animalelor, autoritățile reamintesc că există patru abatoare autorizate sanitar-veterinar în județ, situate în Pogoanele, Căldărăști, Vernești și municipiul Buzău.

Comercializarea mieilor și a cărnii de miel este permisă doar în unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, iar animalele trebuie să fie însoțite de documente precum certificatul sanitar-veterinar, formularul de mișcare și documentul de lanț alimentar.

În contextul apropierii sărbătorilor pascale, DSVSA Buzău a anunțat intensificarea controalelor în piețele agroalimentare, unitățile de procesare și depozitare, dar și în spațiile de vânzare cu amănuntul, inclusiv carmangerii, restaurante, patiserii, laboratoare de cofetărie, pensiuni turistice și hipermarketuri.

Autoritățile urmăresc prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și asigurarea unor produse sigure pentru consumatori. În acest sens, vor fi verificate inclusiv mijloacele de transport, de echipe mixte formate din reprezentanți ai instituției și ai Ministerului de Interne.

Totodată, în piețele agroalimentare și în punctele special amenajate pentru comercializarea produselor de sezon, va fi asigurat personal sanitar-veterinar suficient, cu program extins, inclusiv în weekend, pentru a face față cererii crescute din această perioadă.

