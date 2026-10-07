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Analiză Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru

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Navă în derivă în Marea Neagră. Foto: Ministerul bulgar al Apărării via Radio Bulgaria
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Din articol
Cât poate adăuga asigurarea la prețul motorinei Riscul maritim se suprapune peste scumpirea motorinei

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot ajunge să fie resimțite de șoferii români la pompă, avertizează o analiză Frames. Creșterea asigurărilor pentru riscul de război ar putea adăuga între 6 și 15 bani la prețul unui litru de motorină, cu TVA inclusă. Acest cost se suprapune peste navlurile mai mari, întârzierile în aprovizionare și scumpirea produselor petroliere.

Tensiunile din Marea Neagră au crescut după incidentele produse pe 5 și 6 octombrie. Nava comercială Royad Mammadov, care transporta cereale, a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României. Autoritățile române au confirmat moartea a două persoane și salvarea altor 11, fără să precizeze cauza incendiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit incidentul unui atac cu drone rusești.

O zi mai târziu, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Cargoul ALFA WATAN s-a scufundat, iar o a doua navă a luat foc. Originea dronelor este investigată de autoritățile bulgare.

Potrivit Frames, extinderea incidentelor către zonele economice exclusive ale României și Bulgariei poate determina asigurătorii și armatorii să majoreze din nou costurile pentru transporturile din Marea Neagră.

Cât poate adăuga asigurarea la prețul motorinei

Transporturile maritime sunt acoperite, în mod obișnuit, printr-o poliță pentru marfă, la care se adaugă o primă suplimentară pentru riscul de război în zonele considerate periculoase. În condiții normale, asigurarea mărfii costă între 0,2% și 0,5% din valoarea încărcăturii, însă Frames estimează că aceasta a ajuns în Marea Neagră la 1-2%.

„Situația se agravase deja înainte de atacurile din octombrie. În septembrie, piața londoneză de asigurări maritime a extins zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră, cu excepția apelor teritoriale ale statelor riverane. Pentru o singură cursă de șapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave. După ce dronele au lovit și lângă o platformă românească, este greu de crezut că asigurătorii vor reduce aceste prime”, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.

La un preț de peste 1.600 de dolari pentru o tonă de motorină, majorarea asigurării de la nivelul obișnuit la 1-2% ar însemna, potrivit calculelor companiei, un cost suplimentar de aproximativ 13-29 de dolari pe tonă. Cum o tonă de motorină reprezintă aproximativ 1.200 de litri, efectul ar fi de 5-12 bani pe litru înainte de aplicarea TVA și de aproximativ 6-15 bani după includerea taxei.

Calculul se referă numai la efectul estimat al asigurării și nu reprezintă o prognoză exactă a scumpirii la pompă. Prețul final depinde și de cotațiile internaționale, cursul valutar, taxele aplicate, costurile de transport și politica comercială a distribuitorilor.

„Pare puțin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi și mai sigure și întârzierile în aprovizionare. Toate împreună se adună în prețul de la pompă, într-o piață care era deja sub presiune”, arată analiza.

Riscul maritim se suprapune peste scumpirea motorinei

Frames susține că noile costuri apar într-un moment în care piața produselor petroliere este deja tensionată. Potrivit datelor analizate de companie, petrolul Brent este cu 52% mai scump decât în urmă cu un an și a crescut cu 21% numai în ultima lună, iar cotațiile motorinei standard au depășit 1.600 de dolari pe tonă.

România este expusă acestor evoluții deoarece producția rafinăriilor interne nu acoperă întregul consum, iar diferența este asigurată din importuri. În aceste condiții, costurile suplimentare de transport și asigurare pot fi transferate mai rapid către piața internă.

„Prețul motorinei s-a decuplat, măcar parțial, de prețul petrolului. Barilul de țiței nu mai este singurul factor care contează. Contează volumele disponibile, produsele rafinate și presiunea pe rafinare la nivel global, regional și național. Când marfa este puțină, fiecare risc în plus pe drumul ei se vede imediat în preț”, a explicat Adrian Negrescu.

La începutul lunii octombrie, motorina se apropia de 11 lei pe litru în marile orașe, potrivit analizei. Frames avertizează că o eventuală încetare a reducerii accizei, aplicată în prezent până la 15 octombrie, ar adăuga o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Autorii analizei susțin că autoritățile ar trebui să urmărească atât efectele incidentelor din Marea Neagră asupra aprovizionării, cât și impactul taxelor asupra prețului final. În același timp, avertizează că plafonarea prețurilor într-o piață în care oferta este redusă poate determina importatorii și distribuitorii să limiteze livrările dacă nu își mai pot acoperi costurile.

„Este esențial ca noul guvern să facă o analiză temeinică a situației din Marea Neagră și a modului în care taxele influențează prețul carburanților din România. Este nevoie de o regândire a modului în care statul intervine în piață, astfel încât să tempereze valul de inflație care se conturează la orizont”, a afirmat managerul Frames.

O eventuală scumpire a motorinei nu s-ar opri la pompă. Costurile mai mari ale transportului rutier se pot transmite ulterior în prețurile alimentelor, serviciilor și bunurilor distribuite cu ajutorul camioanelor, avertizează analiza.

Editor : A.D.

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