Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere. Economist: „Statul va fi nevoit să se împrumute şi mai mult”

Data publicării:
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie”, argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult”, iar acest lucru „va duce la o nouă creştere de taxe”. Potrivit economistului, dacă românii vor „servicii edilitare mai bune”, atunci trebuie să plătească. „Ecuaţia este foarte simplă”, afirmă Negrescu, adăugând că taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile făcute de autorităţi pentru infrastructură. Analistul mai spune că 2026 va fi, „cu siguranţă”, un an „mai bun din punct de vedere economic decât 2025”.

„Vrem servicii edilitare mai bune, trebuie să plătim. Ecuaţia este foarte simplă. Taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile pe care autorităţile le fac pentru construcţia de infrastructură (drumuri, parcări, parcuri, şcoli, grădiniţe, curăţenie etc.) Ideea de a boicota plata taxelor este o prostie. Dacă nu vom plăti, statul va fi nevoit să se împrumute şi mai mult, iar asta va duce la o nouă creştere de taxe”, a explicat Adrian Negrescu, citat de News.ro.

Analistul econonic spune că, oricum, este „penibil” ca oamenii să se plângă că au taxa pe casă cât un coş de cumpărături de la hipermarket.

Pe de altă parte, analistul economic afirmă că 2026 va fi, „cu siguranţă”, un an „mai bun din punct de vedere economic decât 2025”.

„Marea majoritate a firmelor de impact şi-a restructurat activitatea şi şi-a bugetat anul pe o perspectivă mult mai predictibilă. Dacă nu vor mai exista surprize fiscale şi tind să cred acest lucru, dacă vom atrage cei 10 miliarde de euro din PNRR, este posibil să vedem o îmbunătăţire a condiţiilor economice inclusiv pentru populaţie - inflaţia se va tempera semnificativ din a doua parte a anului, iar scăderea dobânzii cheie/ diminuarea IRCC şi ROBOR vor determina o ieftinire a creditelor”, explică analistul economic.

În opinia lui Adrian Negrescu, 2026 poate fi anul în care să se construiască premizele pentru un 2027 cu „o evoluţie economică semnificativă”, cu „investiţii străine mai mari” şi cu o perspectivă „mult mai bună în ochii investitorilor”.

În ultimele zile, unii români au îndemnat la un boicol fiscal, adică neplata nicunei taxe în primele luni ale acestui an.

