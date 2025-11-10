Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, susține că promisiunea lui Donald Trump privind „dividende” de cel puțin 2.000 de dolari pentru fiecare american poate deveni realitate prin măsurile fiscale deja adoptate. Reduceri de taxe, scutiri și deduceri ar putea transforma tarifele comerciale într-un avantaj direct pentru contribuabili, a explicat oficialul pentru ABC.

Bessent a fost întrebat la postul de televiziune ABC despre postarea de duminică din social media a lui Trump în care a ridiculizat persoanele care se opun taxelor vamale şi a spus că "dividende de cel puţin 2.000 de dolari de persoană (excluzând-i pe cei cu venituri ridicate) vor fi plătite tuturor".

Secretarul american al Trezoreriei a explicat că nu a vorbit cu preşedintele despre această idee dar "dividendele de 2.000 de dolari ar putea veni sub multe forme, în multe moduri. Ar putea fi doar reducerile fiscale pe care le vedem pe agenda preşedintelui - fără impozitarea bacşişului, ajutoarelor sociale şi a veniturilor din ore suplimentare - deductibilitatea creditelor auto".

Trump a accelerat pledoaria sa în favoarea taxelor vamale după ce Curtea Supremă a SUA a acceptat să examineze în noiembrie legalitatea tarifelor impuse de şeful statului american.

O curte federală de apel din Washington a decis în august că o mare parte a taxelor vamale impuse de Donald Trump de la începutul mandatului său sunt ilegale, menţinându-le în vigoare până când Curtea Supremă se va pronunţa. Preşedintele a avertizat că ar fi "un dezastru" pentru SUA dacă Curtea Supremă se pronunţă împotriva taxelor vamale.

În postarea de duminică din social media, Trump a spus: "SUA obţine venituri de mii de miliarde de dolari şi în curând va începe să achite datoria enormă de 37.000 de miliarde de dolari".

Întrebat de comentariile preşedintelui, Bessent a extins argumentele. "În cursul anilor următori am putea obţine venituri de mii de miliarde de dolari. Dar obiectivul real al taxelor vamale este reechilibrarea comerţului şi să-l facem mai corect", a declarat el pentru ABC.

